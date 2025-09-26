Sur la base des statistiques du commerce extérieur, qui sont établies mensuellement par l’Office fédéral de la statistique (Destatis), mais qui n’enregistrent que les marchandises franchissant la « frontière », la Bundesbank enregistre et complète également les flux de marchandises qui, sans franchir la frontière, passent d’un propriétaire étranger à un propriétaire national (ou vice versa). Par exemple, les ventes par des entreprises nationales qui sont traitées à l’étranger pour le compte d’une société nationale, puis vendues directement par cette société sont mentionnées ici. Pour la balance des paiements, mais aussi pour les importations et les exportations de la Bundesbank, cela nécessite des ajouts et des règlements spéciaux afin de rapprocher les chiffres des statistiques du commerce extérieur avec ceux de la balance des paiements.

Du côté des exportations, le solde des achats et des ventes de marchandises dans le commerce de transit est également ajouté. Cela s’entend des transactions dans lesquelles un résident acquiert des marchandises à l’étranger, une évolution de propriété qui est considéré comme une importation, sans qu’ils atteignent l’Allemagne. Par exemple, le café vert est acheté auprès d’un commerçant allemand en Afrique (importation) puis revendu à un torréfacteur néerlandais (exportation à un prix plus élevé). En outre, la Bundesbank enregistre les services transfrontaliers et autres qui ne peuvent pas être enregistrés dans les statistiques du commerce extérieur parce qu’aucun marchandise physique ne traverse une frontière.

La Bundesbank reçoit les données pour la transition par le biais d’une obligation de déclaration mensuelle de quatre groupes: Particuliers (montants à partir de 12 500 €), entreprises commerciales (montants à partir de 12 500 €), compagnies maritimes (revenus et dépenses aux étrangers) et institutions financières (opérations sur titres, paiements d’intérêts).

En outre, les chiffres de la Bundesbank représentent des valeurs monétaires en euros qui ne sont pas fixées par rapport à une année de base, comme c’est le cas pour les indices des prix à l’exportation de l’Office Fédéral de la Statistique.

Les importations allemandes mesurent une variation du volume des marchandises et services importés au cours du mois en cours d'examen par rapport au mois précédent. Les informations sur les importations sont utilisées pour évaluer l’activité du commerce extérieur allemand et la demande de marchandises importées dans le pays.

Les prix des importations et des exportations sont compris dans les conditions de vente, ce qui constitue un critère de la force économique d’une économie dans la concurrence internationale. Si les prix à l’importation baissent par rapport aux prix à l’exportation, les conditions de vente s’améliorent. Ceci est considéré comme positif pour l’économie et peut avoir un impact positif sur la monnaie. Cependant, la hausse des prix à l’importation augmente l’inflation, ce qui peut avoir un impact positif sur la monnaie à court terme.

Dernières valeurs: