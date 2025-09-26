Le groupe CESifo, composé du Centre d’ Études Économiques (CES), de l’Institut ifo et de la CESifo GmbH (Société munichoise pour la promotion de la recherche économique), est un groupe de recherche unique en Europe dans le domaine de la recherche économique. De l’avis du Sénat de l’Association Leibniz, une association d’instituts de recherche allemands de diverses disciplines axée à Berlin, c’est l’un des principaux instituts européens de recherche économique. Le spectre des services va des produits de services établis au niveau international tels que l’indice ifo du climat des affaires à la recherche internationalement reconnue, à la promotion des jeunes scientifiques et aux nombreuses contributions largement publiées au débat politique aux niveaux national et européen.

L’Institut ifo détermine l’indice ifo du climat des affaires sur une base mensuelle. Il est axé sur environ 7 000 rapports mensuels d’entreprises des secteurs de la fabrication, de la construction, du commerce de gros et de détail. Les entreprises sont invitées à faire part de leurs Prévisions pour les six prochains mois (perspectives commerciales de l’ifo). Ils peuvent marquer leurs Prévisions commerciales pour les six prochains mois comme « plus favorables », « stables » ou « moins favorables ». La valeur d’équilibre des Prévisions est la différence entre les parts en pourcentage des réponses « plus favorables » et « moins favorables ».

Pour calculer les valeurs indiciels des perspectives économiques, les soldes sont augmentés de 200 et normalisés à la moyenne d’une année de base (actuellement 2015) :

Valeur de l’indice = 100 * (solde du mois en cours + 200) / (solde moyen de l’année de base + 200).

Une valeur supérieure aux Prévisions est considérée comme favorable pour les taux de l’euro, tandis que des valeurs inférieures sont considérées comme négatives.

Dernières valeurs: