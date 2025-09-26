Les exportations et importations de marchandises corporels de l’Allemagne sont résumées dans le bilan commercial. L’Office Fédéral de la Statistique de Wiesbaden enregistre les exportations et les importations au sein de l’UE séparément de celles avec des pays tiers, puis les consolide. Si l’Allemagne exporte davantage, la balance commerciale affiche un excédent, sinon un déficit commercial. La balance commerciale, qui comprend la balance des services, le compte des revenus des facteurs et la balance des transferts courants, est enregistrée dans le compte courant, qui à son tour fait partie de la balance des paiements.

Si les exportations dépassent les importations, mesurées en termes monétaires, au cours d’une période donnée (généralement un an), c’est un signal positif de la compétitivité du pays. Ensuite, on dit aussi balance commerciale active ou positive. Si la monnaie d’un pays est dévaluée, les produits importés deviennent plus chers, les importations diminuent, tandis que les marchandises exportés deviennent moins chers à l’étranger, les exportations augmentent. En règle générale, cependant, cet impact est retardé.

L’économie allemande est fortement orientée vers l’exportation, mais en même temps fortement dépendante des matières premières étrangères. Avec une part de près de 20 %, le secteur automobile est le produit d’exportation le plus important. Viennent ensuite les machines et les produits chimiques. Ensemble, ces trois pays couvrent près de la moitié des exportations allemandes.

Étant donné qu’un excédent d’exportation trop élevé pourrait mettre en danger la stabilité d’un membre par rapport à d’autres États de l’UE, une limite a été fixée avec 6% du produit intérieur brut ou 3%, si le budget national présente un déficit. Si cette limite est dépassée, un contrôle peut être engagé, ce qui pourrait donner lieu à des poursuites pénales, ce qui n’a pas encore été le cas. Depuis les années 1990, la République Fédérale d’Allemagne n’a cessé d’enregistrer un excédent d’exportation.

Étant donné qu’environ deux tiers de l’excédent commercial allemand est généré au sein de l’UE et seulement un tiers avec d’autres pays, l’influence sur l’euro est plutôt faible. En outre, l’impact d’une modification de la balance commerciale n’est pas clair et dépend d’autres facteurs. D’autre part, un excédent commercial croissant indique une économie prospère, ce qui pourrait avoir un impact sur les taux de change.

Dernières valeurs: