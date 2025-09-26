CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Markit Allemagne Indice des directeurs d’achat (PMI) de la construction (S&P Global Germany Construction Purchasing Managers Index (PMI))

Pays :
Allemagne
EUR, Euro
Source
Markit (S&P Global)
Secteur
Affaires
Bas 46.0
46.3
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
46.0
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’indice allemand PMI (Purchasing Manager Index) de la construction est établi et publié par IHS Markit. L’indicateur indique le niveau d’activité des directeurs des achats du secteur de la construction du pays.

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les variations dans les conditions du marché avant les autres employés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise. Ainsi, ils sont parmi les premiers à voir quand les conditions évoluent pour le meilleur ou pour le pire. L’échantillon de l’enquête est choisi de manière à couvrir le plus grand nombre possible de grandes entreprises à travers le pays.

Le calcul de l’indice PMI est axé sur les données recueillies à partir des réponses mensuelles aux questionnaires envoyés aux responsables des achats dans plus de 150 entreprises de construction allemandes qui apportent la plus grande contribution au PIB. Les gestionnaires sont invités à caractériser les conditions commerciales et économiques actuelles dans le secteur national de la construction. Le questionnaire couvre les variables économiques suivantes :

  • Activité générale de l’entreprise
  • Activité de construction de logements
  • Activité de construction commerciale
  • Activité de génie civil
  • Nouvelles commandes
  • Emploi
  • Quantité d’achats
  • Délais de livraison des fournisseurs
  • Prix des intrants
  • Travail avec des sous-traitants (activité, disponibilité, tarifs, qualité)
  • Production future à court terme

Les participants à l’enquête fournissent des estimations relatives, c’est-à-dire si les données sont en hausse, si les données sont en baisse ou si les données restent les mêmes. L’indice est désaisonnalisé. Des pondérations individuelles sont attribuées aux entreprises sondées. Les indications supérieures à 50 montrent que la plupart des personnes interrogées caractérisent favorablement les conditions économiques actuelles. Les indications inférieures à 50 signifient une détérioration des conditions économiques.

PMI est l’un des indices les plus populaires étroitement surveillés par les analystes. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’ensemble du secteur de la construction. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de l’activité et de l’inflation dans le secteur de la construction. La croissance de l’indice PMI de la construction est une indication de conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour les cours de l’euro.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deMarkit Allemagne Indice des directeurs d’achat (PMI) de la construction (S&P Global Germany Construction Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
46.0
46.3
juil. 2025
46.3
44.8
juin 2025
44.8
44.4
mai 2025
44.4
45.1
avr. 2025
45.1
40.3
mars 2025
40.3
41.2
févr. 2025
41.2
42.5
janv. 2025
42.5
37.8
déc. 2024
37.8
38.0
nov. 2024
38.0
40.2
oct. 2024
40.2
41.7
sept. 2024
41.7
38.9
août 2024
38.9
40.0
juil. 2024
40.0
39.7
juin 2024
39.7
38.5
mai 2024
38.5
37.5
avr. 2024
37.5
38.3
mars 2024
38.3
39.1
févr. 2024
39.1
36.3
janv. 2024
36.3
37.0
déc. 2023
37.0
36.2
nov. 2023
36.2
38.3
oct. 2023
38.3
39.3
sept. 2023
39.3
41.5
août 2023
41.5
41.0
juil. 2023
41.0
41.4
juin 2023
41.4
43.9
mai 2023
43.9
42.0
avr. 2023
42.0
42.9
mars 2023
42.9
48.6
févr. 2023
48.6
43.3
janv. 2023
43.3
41.7
déc. 2022
41.7
41.5
nov. 2022
41.5
43.8
oct. 2022
43.8
41.8
sept. 2022
41.8
42.6
août 2022
42.6
43.7
juil. 2022
43.7
45.9
juin 2022
45.9
45.4
mai 2022
45.4
46.0
avr. 2022
46.0
50.9
mars 2022
50.9
54.9
févr. 2022
54.9
54.4
janv. 2022
54.4
48.2
déc. 2021
48.2
47.9
nov. 2021
47.9
47.7
oct. 2021
47.7
47.1
sept. 2021
47.1
44.6
août 2021
44.6
47.1
juil. 2021
47.1
47.0
12
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration