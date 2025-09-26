L’indice des prix de gros (IS) mesure les variations des prix des marchandises vendus (produits ou importés) par les grossistes dans le pays dans la mesure où ces ventes font partie de la fonction de gros, comme les contrats avec les revendeurs, les transformateurs ou d’autres clients grossistes. L’indice est calculé comme une moyenne pondérée des chiffres de variation des prix (mesures moyennes) recueillis pour un échantillon représentatif de produits de base (appelés représentants des prix) sur une base mensuelle, dans chaque cas le cinquième jour du mois de déclaration. Les parts de ventes de l’année de base servent de chiffres de pondération (= pondérations de l’indice).

Les prix effectifs (pas de prix de liste ou de base ou de recettes moyennes) hors taxe de vente, mais comprenant les droits d’accise (par exemple, taxe sur les huiles minérales, taxe sur le tabac) et d’autres prélèvements légaux (par exemple, la contribution aux stocks pour les produits pétroliers minéraux) sont calculés pour 1 200 points d'observation pour 64 secteurs économiques. Les prix des marchés de gros et des bourses de marchandises sont également utilisés pour certains denrées alimentaires.

L’indice est calculé selon la formule dite de Laspeyres. Cela indique que les chiffres de pondération de l’année de base en cours (2015) restent inchangés jusqu’à ce que l’indice soit converti en une nouvelle année de base. La prochaine année de base sera 2020. La dernière année de base avant l’année de base en cours était 2010.

L’indice des prix de gros a/a traduit les variations des prix au cours du mois de référence par rapport au même mois de l’année précédente. La hausse de la valeur de l’indice indique une hausse des ventes au détail et des dépenses de consommation, ce qui pourrait avoir un impact favorable sur les taux de change de l’euro.

