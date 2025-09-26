CalendrierSections

Indice des prix de gros a/a en Allemagne (Germany Wholesale Price Index y/y)

Pays :
Allemagne
EUR, Euro
Source
Bureau Fédéral Statistique de l'Allemagne. (Federal Statistical Office of Germany)
Secteur
Prix
Bas N/D 1.2%
0.5%
0.5%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Précédent
L’indice des prix de gros (IS) mesure les variations des prix des marchandises vendus (produits ou importés) par les grossistes dans le pays dans la mesure où ces ventes font partie de la fonction de gros, comme les contrats avec les revendeurs, les transformateurs ou d’autres clients grossistes. L’indice est calculé comme une moyenne pondérée des chiffres de variation des prix (mesures moyennes) recueillis pour un échantillon représentatif de produits de base (appelés représentants des prix) sur une base mensuelle, dans chaque cas le cinquième jour du mois de déclaration. Les parts de ventes de l’année de base servent de chiffres de pondération (= pondérations de l’indice).

Les prix effectifs (pas de prix de liste ou de base ou de recettes moyennes) hors taxe de vente, mais comprenant les droits d’accise (par exemple, taxe sur les huiles minérales, taxe sur le tabac) et d’autres prélèvements légaux (par exemple, la contribution aux stocks pour les produits pétroliers minéraux) sont calculés pour 1 200 points d'observation pour 64 secteurs économiques. Les prix des marchés de gros et des bourses de marchandises sont également utilisés pour certains denrées alimentaires.

L’indice est calculé selon la formule dite de Laspeyres. Cela indique que les chiffres de pondération de l’année de base en cours (2015) restent inchangés jusqu’à ce que l’indice soit converti en une nouvelle année de base. La prochaine année de base sera 2020. La dernière année de base avant l’année de base en cours était 2010.

L’indice des prix de gros a/a traduit les variations des prix au cours du mois de référence par rapport au même mois de l’année précédente. La hausse de la valeur de l’indice indique une hausse des ventes au détail et des dépenses de consommation, ce qui pourrait avoir un impact favorable sur les taux de change de l’euro.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible deIndice des prix de gros a/a en Allemagne (Germany Wholesale Price Index y/y)l'indicateur macroéconomique. La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l'indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
N/D
1.2%
0.5%
juil. 2025
0.5%
1.2%
0.9%
juin 2025
0.9%
-0.2%
0.4%
mai 2025
0.4%
0.2%
0.8%
avr. 2025
0.8%
1.7%
1.3%
mars 2025
1.3%
2.5%
1.6%
févr. 2025
1.6%
0.9%
0.9%
janv. 2025
0.9%
1.0%
0.1%
déc. 2024
0.1%
-0.9%
-0.6%
nov. 2024
-0.6%
0.7%
-0.8%
oct. 2024
-0.8%
-1.4%
-1.6%
sept. 2024
-1.6%
-1.9%
-1.1%
août 2024
-1.1%
0.7%
-0.1%
juil. 2024
-0.1%
-1.4%
-0.6%
juin 2024
-0.6%
0.1%
-0.7%
mai 2024
-0.7%
-0.4%
-1.8%
avr. 2024
-1.8%
-3.6%
-2.6%
mars 2024
-3.0%
-1.9%
-3.0%
févr. 2024
-3.0%
-1.3%
-2.7%
janv. 2024
-2.7%
-2.4%
-2.6%
déc. 2023
-2.6%
-3.3%
-3.6%
nov. 2023
-3.6%
-3.3%
-4.2%
oct. 2023
-4.2%
-3.7%
-4.1%
sept. 2023
-4.1%
-4.3%
-2.7%
août 2023
-2.7%
-5.1%
-2.8%
juil. 2023
-2.8%
-2.6%
-2.9%
juin 2023
-2.9%
-1.2%
-2.6%
mai 2023
-2.6%
-3.3%
-0.5%
avr. 2023
-0.5%
-0.7%
2.0%
mars 2023
2.0%
6.2%
8.9%
févr. 2023
8.9%
8.8%
10.6%
janv. 2023
10.6%
13.5%
12.8%
déc. 2022
12.8%
13.0%
14.9%
nov. 2022
14.9%
14.7%
17.4%
oct. 2022
17.4%
18.0%
19.9%
sept. 2022
19.9%
19.0%
18.9%
août 2022
18.9%
21.0%
19.5%
juil. 2022
19.5%
19.5%
21.2%
juin 2022
21.2%
20.4%
22.9%
mai 2022
22.9%
24.1%
23.8%
avr. 2022
23.8%
24.0%
22.6%
mars 2022
22.6%
16.9%
16.6%
févr. 2022
16.6%
15.1%
16.2%
janv. 2022
16.2%
15.2%
16.1%
déc. 2021
16.1%
17.6%
16.6%
nov. 2021
16.6%
16.6%
15.2%
oct. 2021
15.2%
14.6%
13.2%
sept. 2021
13.2%
13.4%
12.3%
août 2021
12.3%
11.5%
11.3%
juil. 2021
11.3%
11.6%
10.7%
1234
