The Daily Retracement Scout

Este Asesor Experto es un robot de negociación intradía que se centra exclusivamente en los retrocesos a niveles de precios clave. Funciona identificando el máximo y el mínimo diarios y, a continuación, ejecuta operaciones cuando el precio retrocede a uno de los dos niveles predefinidos. El bot ofrece un tamaño de lote fijo y dinámico, que calcula el tamaño de la posición en función del saldo de la cuenta para una gestión precisa del riesgo. También cuenta con un trailing stop para bloquear los beneficios a medida que la operación se mueve a su favor. Esta estrategia es la más adecuada para los operadores que creen en el poder de la reversión a la media y en la disciplina de los puntos de entrada diarios.

para XAUUSD


Productos recomendados
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
FDow – Simplicidad Algorítmica con Robustez Profesional FDow es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para operar el Dow Jones (US30) mediante una metodología minimalista pero extraordinariamente efectiva. Basado únicamente en dos de los indicadores más confiables del análisis técnico — SMA (Simple Moving Average) y ATR (Average True Range) — este sistema ofrece señales limpias, directas y fáciles de interpretar. A diferencia de estrategias complejas y sobreoptimizadas, FDow se apoya e
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes niveles recientes de soporte y resistencia y operará las rupturas . Se trata de un sistema de trading "real", lo que significa que utilizará un SL para proteger la cuenta. También significa que no utilizará ninguna técnica peligrosa como mart
Advanced Satoshimind AI Bitcoin MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Asesores Expertos
Avanzado SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 - JUST PLUG & PLAY ON BTCUSD CHART in M5 time- Para Back test Use 1 Mint OHLC Mode Upgraded with Best AI & Neural Network Features for Higher Accuracy in BTCUSD Trading- MUST BUY THIS PROFITABLE AI ROBOT!!  - Upgraded version Date 22Dec 2025 Presentamos Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 - un Asesor Experto de nueva generación construido para operar Bitcoin/BTCUSD con precisión inteligente, utilizando una mezcla única de dominio técnico y toma de
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Asesores Expertos
La Inside Bar e one es una formación de vela de inversión/continuación, y es uno de los patrones de velas más negociados. Robot F1 le permite configurar diferentes estrategias de trading, Day Trade o swing trade, basadas en la Inside Bar como punto de partida. Este patrón sólo requiere dos velas para realizarse. Robot F1 utiliza este patrón extremadamente eficiente para identificar oportunidades de trading. Para hacer más efectivas las operaciones, cuenta con indicadores que pueden ser config
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Asesores Expertos
Presentamos el Punisher Scalper MT5, EA para el par de divisas NZDUSD . Analiza los datos del mercado en tiempo real para identificar : Momento de entrada correcta . Inicio de tendencia , reversión, dirección y fuerza. Soporte y Resistencia. TP y SL auto-optimizados . Para ello Punisher Scalper utiliza : Datos de varios marcos de tiempo al mismo tiempo . Más de 10 funciones de código únicas. 44 patrones de acción del precio. 8 indicadores. Otras propiedades : La relación TP
G Edge
Krzysztof Sitko
Asesores Expertos
G Edge MT5: La ventaja definitiva para operar G Edge no es sólo un robot de trading, es su dominio tecnológico en el mercado. Diseñado para una precisión quirúrgica, este robot redefine los estándares del trading algorítmico. Al utilizar algoritmos de entrada avanzados, G Edge logra una impresionante tasa de ganancias del 96,5% , manteniendo la reducción por debajo del 2% . Esta herramienta está diseñada para los operadores que exigen el máximo crecimiento del capital con una exposición mínima a
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Asesores Expertos
GER40 NovaAI - La IA que comercia más allá de las emociones humanas . Se eliminan la "Duda", el "Miedo" y la "Avaricia". Comienza una nueva era regida por la lógica pura y la precisión. GER40 NovaAI es una IA de trading totalmente autónoma construida exclusivamente para el DAX40 (GER40). Tras miles de horas de optimización, filtra el ruido del mercado y se centra únicamente en el núcleo de la rentabilidad. Deja que la IA tome las decisiones y haz crecer tu capital con la razón, no con la emoc
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Asesores Expertos
lee esto hasta el final Descripción del Asesor Experto: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Nota Importante : No martingala, promedio o rejilla Altamente dependiente de la calidad de ejecución y spreads bajos XAUUSD Reversal Pattern EA es un avanzado robot de trading automatizado desarrollado específicamente para operar con XAUUSD (Oro vs USD) en el marco temporal M30 . Utiliza una sólida combinación de patrones de velas , indicadores de volatilidad/volumen y filtros de osciladores para
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Asesores Expertos
Aquel día lo cambió todo. Comenzó tranquilo: un café con leche, una cafetería europea, el aroma de pasteles recién hechos. Entonces lo vi: elegante, con prisa, subiendo a un coche. Algo cayó: una memoria USB. No era común. Pesada, grabada con “R.D.”. Toqué el timbre del edificio del que había salido, pero no hubo respuesta. Me la guardé. Sentía que esto no era el final. Horas después, en el aeropuerto, la abrí. Una carpeta: alpha_1803 . Casi todo era código ilegible, salvo un archivo: un gráfic
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
3 (1)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex GOLD Investor con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
SGear
Olesia Kusmenko
4.22 (9)
Asesores Expertos
¡Oferta de fin de verano – Por tiempo limitado! Se aplica un modelo de precios escalonados: cada quinta compra aumenta el precio en 50 dólares. Con cada nuevo comprador, el siguiente nivel de precio se acerca más, lo que hace que tu entrada sea más cara. Asegura SGear al precio actual antes de que se active el siguiente aumento de precio. Esta oferta es limitada, tanto en tiempo como en cantidad. Después de eso, se aplicará el precio de mercado regular. SGear – Lógica de tendencia clara, no pro
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Asesores Expertos
Goldmost - Trading de Precisión para XAUUSD Este EA implementa una estrategia de ruptura en múltiples marcos temporales para el XAUUSD, identificando niveles críticos de soporte/resistencia para ejecutar operaciones con ajustes dinámicos de SL/TP, y protocolos de salida inteligentes para una gestión optimizada del riesgo. Los parámetros se actualizan regularmente para adaptarse a la evolución de las condiciones del mercado. De este modo, el modelo se ajusta continuamente a los cambios de sentim
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Asesores Expertos
Little Swinger (La mejor opción para los amantes de los ingresos pasivos) Desarrollado por RobotechTrading características principales: Libertad financiera Los resultados de las pruebas retrospectivas coincidirán con los resultados reales de las operaciones en vivo TP y SL adecuados Riesgo controlado Ajustes altamente optimizados Funcionando en nuestras cuentas reales Poco Riesgo, Poco Drawdown, Poco Estrés, Poco PERO ingresos estables, sólo configurar y olvidar. Estrategia: No se basa en ind
XD FlashScalp EA
Nguyen Xuan Danh Tran
Asesores Expertos
XD FlashScalp EA es un Asesor Experto de scalping ligero y rápido diseñado para operaciones de precisión en niveles clave del mercado. Detecta automáticamente las zonas de sobrecompra y sobreventa para VENDER en los máximos locales y COMPRAR en los mínimos locales, utilizando una lógica flash-scalping adaptativa. El EA está totalmente optimizado para cuentas con lotes de bonificación y admite un escalado de lotes flexible basado en el saldo y el riesgo. Características principales Algoritmo
Darkray FX EA
Daut Junior
4 (4)
Asesores Expertos
Más información en el grupo de Telegram: t.me/DARKRAYFXEAEN Darkray FX EA utiliza una estrategia de retorno a la media junto con la detección de zonas de escape de compra y venta. ️ Asesor Experto para Forex ️ Cualquier Símbolo, CDFs, etc. ️ Desarrollado para Metatrader 5 ️ Swing/Position trading ️ Precisión superior al 95 ️ Reducción baja Indicadores disponibles para configuraciones EMA200 - media móvil de 200 periodos (también se pueden utilizar otros periodos con excelentes resultados)
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Asesores Expertos
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Operativa de precisión para XAUUSD Live Signal Avalut X1 es un Asesor Experto profesional para el trading automatizado en XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5. El sistema combina cuatro estrategias complementarias en un único EA para gestionar distintos regímenes de mercado. Es autónomo para MT5 y no requiere DLL externas ni instaladores de terceros. Características clave Cuatro estrategias en un EA: lógicas coordinadas que se complementan para abordar
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
"Silicon Ex ": Su asistente de confianza en el mundo de Forex Silicon Ex es un moderno bot de trading, especialmente creado para los traders en el mercado Forex. Esta innovadora herramienta sirve como un socio fiable para aquellos que se esfuerzan por el comercio eficiente y automatizado. Características principales de "Silicon Ex" : Fiabilidad y Estabilidad: Creado utilizando tecnologías avanzadas que garantizan un funcionamiento estable y fiable en el mercado. Gestión inteligente del riesgo:
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Asesores Expertos
OrionXAU es un sistema de trading algorítmico diseñado para operar en XAUUSD (Oro) y US100 / Nasdaq . Combina dos enfoques estratégicos (Scalping y Swing Trading) dentro de un marco disciplinado y orientado a la estabilidad. Mercados principales compatibles • XAUUSD (Oro) • US100 / Nasdaq Arquitectura de doble estrategia 1. Scalping • Operativa intradía • Exposición breve • Optimizado para movimientos pequeños • Estricto control del riesgo 2. Swing Trading • Captura de tendencias prolongadas •
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Asesores Expertos
Hola, soy un operador de algo de Alemania y estoy ofreciendo mi propia EA aquí, que utilizo a diario para mi comercio y que he estado desarrollando continuamente durante varios años. Es importante entender que esta EA es una herramienta muy compleja que se puede utilizar para operar diferentes estrategias. Se pueden combinar diferentes señales de entrada y salida con diferentes filtros. También hay un amplio sistema de gestión de stop loss y take profit. Yo uso el Master EA diariamente para mi
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Descubra Pips Maven: Su Bot de Análisis de Tendencia Premier para el Comercio de Divisas En el dinámico mundo de las operaciones con divisas, las herramientas adecuadas pueden marcar la diferencia. Presentamos Pips M aven, un bot de análisis de tendencias de vanguardia meticulosamente diseñado para los operadores que buscan dominar la intrincada danza del mercado de divisas. Aprovechando sofisticados algoritmos arraigados en patrones geométricos virtuales, Pips Maven sirve como una solución inte
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Asesor Experto Jackal – Estrategia de Trading Operando en vivo por 4 meses Tras la compra, todos mis productos serán gratuitos para siempre.  Descargar archivo de configuración  Oro M1 | Cuenta ECN: Compatible con cualquier broker Jackal EA se basa en una estrategia de ruptura multilayer e inteligente que combina una gestión avanzada del riesgo y las ganancias para adaptarse a la dinámica del mercado. 1. Estrategia de Trampa de Ruptura Coloca dos órdenes pendientes simultáneas en direcciones
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
Golden Venom
Natoya N Barnes
Asesores Expertos
GOLDEN VENOM SMC EA Elite Institutional Trading Logic - Totalmente Automatizado y Seguro de Validación Desbloquee el trading de nivel institucional con el EA Golden Venom SMC, un sistema automatizado de ingeniería de precisión construido para dominar el XAUUSD y tener un potente rendimiento en todos los pares de divisas. Diseñado utilizando la acción del precio puro y Smart Money Concepts (SMC), este robot elimina los indicadores de retraso y las operaciones utilizando la misma lógica utiliza
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Asesores Expertos
Opere con Bitcoin como nunca antes: ¡más rápido, más inteligente y más rentable! ¿Por qué elegir Bitcoin Prince EA ? Ejecución a la velocidad del rayo- Construido para la velocidad, entra y sale de las operaciones en el momento óptimo, asegurando que nunca se pierda una configuración rentable de nuevo . Estrategia probada específica para Bitcoin - A diferencia de los EAs genéricos, el Bitcoin Prince EA está ajustado exclusivamente para BC/USD , adaptándose a la volatilidad y liquidez únicas de
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡Cuidado con los SCAMS! SCIPIO GOLD BOT se distribuye sólo en MQL5.com No es un BOT comercial, pero es profesional, la distribución está limitada a 100 copias en total y el precio puede aumentar sin previo aviso. Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER tenga que introducir + sólo abre 1 operación a la vez + utiliza siempre STOP LOSS cerrados y fijos + adapta SL y TP a la volatilidad del día + SCIPIO EA es realmente un EA que opera au
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
Otros productos de este autor
The Spectral Delta
Raza Khan
Asesores Expertos
Los mercados se rigen por fuerzas invisibles. El Spectral Delta es un potente Asesor Experto diseñado para descubrir estas dinámicas ocultas analizando meticulosamente el flujo de órdenes en tiempo real y los desequilibrios de volumen. No sigue a la multitud, sino que busca los puntos de compra y venta agresivos que preceden a los movimientos significativos. Con una gestión avanzada del riesgo y un enfoque misterioso basado en datos, The Spectral Delta opera en la sombra, ejecutando operaciones
The Trend Sentinel
Raza Khan
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es una sofisticada estrategia multiindicador diseñada para una operativa disciplinada de seguimiento de tendencias. Mediante la combinación de medias móviles (MA) para la dirección de la tendencia, RSI para el impulso, ATR para la volatilidad y ADX para la fuerza de la tendencia, filtra meticulosamente los puntos de entrada de alta probabilidad. Su característica principal es un filtro de media móvil exponencial (EMA) de 200 periodos que actúa como confirmación de la tendenci
The Cycle Seeker
Raza Khan
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es un bot especializado que opera con una estrategia única de ciclo de reversión de precios . Está diseñado para identificar y operar reversiones que ocurren dentro de ventanas de tiempo específicas, comenzando a una hora y minuto designados (por ejemplo, 9:15 AM hora de Pakistán). El EA define los ciclos de negociación por un número determinado de barras y busca que el precio se desvíe en un porcentaje determinado del máximo o mínimo de una barra de referencia antes de abrir
The ST System
Raza Khan
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es un robusto sistema de seguimiento de tendencia que utiliza una confluencia de cinco indicadores diferentes para confirmar una fuerte tendencia alcista antes de entrar en una posición de compra. Su estrategia se basa en un proceso de validación de dos pasos: en primer lugar, confirma la tendencia general utilizando la EMA 200 y las Pendientes de Regresión Lineal para asegurarse de que el precio está en una clara dirección alcista. Una vez establecida una tendencia válida, b
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario