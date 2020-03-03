The Daily Retracement Scout

Este Asesor Experto es un robot de negociación intradía que se centra exclusivamente en los retrocesos a niveles de precios clave. Funciona identificando el máximo y el mínimo diarios y, a continuación, ejecuta operaciones cuando el precio retrocede a uno de los dos niveles predefinidos. El bot ofrece un tamaño de lote fijo y dinámico, que calcula el tamaño de la posición en función del saldo de la cuenta para una gestión precisa del riesgo. También cuenta con un trailing stop para bloquear los beneficios a medida que la operación se mueve a su favor. Esta estrategia es la más adecuada para los operadores que creen en el poder de la reversión a la media y en la disciplina de los puntos de entrada diarios.

para XAUUSD




