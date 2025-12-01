Macd Rsi Expert

MACD RSI Optimized EA es un robot de trading gratuito y totalmente automatizado diseñado para capturar tendencias utilizando una combinación clásica de indicadores. Mediante la fusión de las capacidades de seguimiento de tendencias del MACD (Moving Average Convergence Divergence) con el filtrado de impulso del RSI (Relative Strength Index), este EA tiene como objetivo filtrar el ruido del mercado y entrar en operaciones con mayor probabilidad.

Esta versión se ha optimizado específicamente para el mes de octubre en el marco temporal M15 (15 minutos) y funciona mejor con los siguientes símbolos:

BTCUSD (Bitcoin)

JP225 (Nikkei 225)

HK50 (Índice Hang Seng)

Características principales

Lógica de doble indicador: Utiliza el MACD para identificar la dirección de la tendencia y el RSI para confirmar el momento de entrada, reduciendo las señales falsas durante los mercados agitados.

Optimización Multi-Activos: Ajustado tanto para criptomonedas (BTC) como para los principales índices asiáticos (JP225, HK50).

Parámetros optimizados incluidos: Se adjuntan con el archivo EA los parámetros optimizados específicamente para el mes de octubre para los tres símbolos antes mencionados.

Uso gratuito: La funcionalidad completa se proporciona de forma gratuita a la comunidad MQL5.

Configuración sencilla: Configuración plug-and-play para el marco temporal y los símbolos recomendados.

Visión general de la estrategia El EA monitoriza el mercado en busca de señales de convergencia/divergencia. Una operación se activa normalmente cuando el MACD indica una nueva formación de tendencia, pero sólo si el RSI confirma que el movimiento tiene suficiente impulso y no se encuentra actualmente en una zona de sobrecompra o sobreventa extrema (dependiendo de la configuración).

Parámetros optimizados (octubre) Para obtener el máximo beneficio, utilice los siguientes ajustes derivados de la optimización:

BTCUSD

MACD_Fast: 4

MACD_Slow: 27

RSI_Periodo: 30

TakeProfit: 252

StopLoss: 72

JP225

MACD_rápido: 3

MACD_Slow: 86

Periodo_RSI: 36

TakeProfit: 497

StopLoss: 231

HK50

MACD_rápido: 5

MACD_Slow: 12

Periodo_RSI: 21

TakeProfit: 693

StopLoss: 300

Parámetros Asegúrese de que coinciden con sus requisitos específicos de negociación:

MagicNumber: Identificador único para las operaciones del EA.

Lotes: Tamaño de lote fijo para operar.

StopLoss: Límite de pérdida en puntos.

TakeProfit: Objetivo de beneficio en puntos.

MACD_Fast: Periodo EMA rápido para MACD.

MACD_Slow: Periodo EMA lento para MACD.

RSI_Period: Periodo para el indicador RSI.

Recomendaciones

Marco temporal: M15 (15 Minutos)

Símbolos: BTCUSD, JP225, HK50

Cuenta: ECN o Low Spread cuenta recomendada.

VPS: Se recomienda un VPS para operar 24/7.

Advertencia de riesgo: Operar en mercados financieros implica un riesgo significativo y no es adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado de este EA (Backtests) no garantiza resultados futuros. Por favor, pruebe en una cuenta Demo antes de utilizar fondos reales.