Grid Scalper MA MT5 EA



Entre en el carril rápido del comercio de divisas con Grid Scalper MA MT5 EA, un potente asesor experto diseñado para MetaTrader 5 que convierte la volatilidad del mercado en su patio de recreo. Este no es un EA común, es una máquina de scalping de precisión impulsada por una estrategia de negociación de cuadrícula dinámica, que combina señales de cruce de medias móviles (MA) con un sólido conjunto de características personalizables. Si usted es un scalper caza rápida pips o un estratega montar las olas del mercado, este EA ofrece las herramientas para dominar con estilo.

Nota: El EA está desarrollado bajo el par de divisas Aussie (AUDUSD) y por lo tanto la configuración por defecto tiene sentido allí para una versión de gráfico de 5 dígitos (por ejemplo, 0,78912). Le instamos a llevar a cabo su propio backtesting y optimización en cualquier par o marco de tiempo para encontrar la mejor configuración de ajuste de su cuenta. Se ha actualizado con una gran cantidad de parámetros de control ampliados y nuevas lógicas, por lo que recomendamos encarecidamente que eche un vistazo a las entradas y comprenda qué controla cada una de ellas. Asegúrese de leer la sección de descripción de las entradas para obtener más información sobre las actualizaciones, ya que afectan al sistema de manera significativa.

En su núcleo, Grid Scalper MA MT5 EA utiliza un sistema de rejilla que abre cestas de operaciones activadas por un cruce de Media Móvil (MA), establecido a través de la entrada Periodo MA. Cada nueva señal (un precio de cierre que cruza la MA) inicia una nueva cesta con su propio y único número mágico de compensación, comenzando con un tamaño de lote inicial. La cesta se expande a medida que el precio se mueve en contra de la posición inicial, añadiendo nuevas operaciones en la misma dirección en intervalos definidos de puntos de tamaño de cuadrícula, con tamaños de lote escalados por un multiplicador para una exposición progresiva. Las operaciones iniciales de cada cesta persiguen un objetivo de Take Profit Points, mientras que las cestas multioperación se centran en la recuperación del punto de equilibrio.

El EA admite mecanismos de limitación para controlar el riesgo: limitar el máximo de operaciones por cesta y decidir si se mantienen o se cierran todas cuando se alcanza el límite, o limitar el número total de cestas activas para evitar la sobreexposición. La gestión del riesgo se mejora con Stop Loss opcionales para cada posición, trailing stops exclusivos para la primera operación de una cesta (que se activan tras un umbral mínimo de beneficios) y lógica de punto de equilibrio para cestas con múltiples operaciones. Elija su modo de cierre: "Modo de beneficios" para cierres con objetivo de beneficios en la divisa de su cuenta o "Modo de puntos" para salidas basadas en el precio más allá del punto de equilibrio. Las cestas persisten a través de reinicios utilizando variables globales, asegurando la continuidad.

Un elegante panel de control en tiempo real le mantiene informado: muestra el nombre de su cuenta, el número de posiciones activas gestionadas por el EA, una lista de identificadores de cestas (mostrando hasta 3 explícitamente, luego "..." para más), y el beneficio/pérdida flotante en la divisa de su cuenta, con un código de color lima para ganancias, rojo para pérdidas y blanco para neutral. El panel sólo aparece cuando las posiciones están abiertas, con un fondo negro para mayor claridad. Realice pruebas retrospectivas rigurosas, optimice todos los ajustes y realice pruebas de demostración para ver su rendimiento en acción.





Características principales:



Negociación en cuadrícula con espaciado ajustable, multiplicadores de lote y límites de negociación por cesta para estrategias escalables.

Señales de cruce MA (Media Móvil Simple sobre precios de cierre) para entradas precisas de compra/venta en nuevas barras.

Gestión basada en cestas: Grupos independientes de operaciones por señal, con números mágicos únicos para el aislamiento.

Trailing stops para posiciones iniciales y cierres de equilibrio para rejillas, además de Stop Loss opcionales por operación.

Modos de cierre duales: Basado en beneficios (importe total de la divisa) o basado en puntos (más allá del punto de equilibrio).

Límites en las operaciones por cesta y en el total de cestas, con acciones como mantener o cerrar cuando se alcanzan los límites.

Cuadro de mandos en tiempo real con información esencial sobre las operaciones para una supervisión rápida.

Persistencia mediante variables globales para restaurar las cestas tras reinicios o bloqueos.

Comprobaciones integradas de volumen, margen, niveles de stop/congelación y límites de símbolos para garantizar una ejecución fiable.





Entradas Descripción



Las entradas están agrupadas en "EA GENERAL SETTINGS" y "MA Indicator Settings" para facilitar la navegación en la ventana de propiedades del EA de MT5. Cada entrada está diseñada para ser flexible, con valores por defecto que se adaptan a estrategias moderadas. Optimice siempre en función de su símbolo, marco temporal y tolerancia al riesgo. A continuación se muestra un desglose detallado para ayudarle a entender y configurarlos claramente.

Modo de cierre (enum: Profit Mode o Points Mode, por defecto: Points Mode): Determina cómo se cierran las cestas con múltiples operaciones. "Modo Puntos" controla el precio de equilibrio ponderado de la cesta y cierra todas las posiciones cuando el precio actual se mueve a su favor por los Puntos de Equilibrio más allá del equilibrio (por ejemplo, para una cesta de compra, cuando bid >= equilibrio + Puntos de Equilibrio). "Modo Beneficio" calcula el beneficio flotante total de la cesta y se cierra cuando alcanza o supera el Beneficio objetivo en la divisa de la cuenta. Utilice el "Modo Puntos" para centrarse en el precio-acción o el "Modo Beneficio" para objetivos monetarios fijos. Nota: Las cestas de una sola operación se cierran mediante Take Profit o Trailing Stop si están activados. Tamaño del lote (doble, por defecto: 0,01): El volumen inicial para la primera operación (inicial) en cada nueva cesta. Las operaciones subsiguientes en la misma cesta se incrementan con el multiplicador. Asegúrese de que coincide con el tamaño de su cuenta y el lote mínimo de su broker (por ejemplo, 0,01 para cuentas micro). El EA valida y normaliza los lotes en función de las restricciones de los símbolos, como los volúmenes mínimo/máximo/paso. Número Mágico (largo, por defecto: 1234567): Un identificador base para todas las operaciones gestionadas por el EA. Cada cesta recibe un desplazamiento único (por ejemplo, base + basketId * 10000) para aislarlas. Esto evita interferencias con otros EAs u operaciones manuales. Cámbielo si ejecuta varias instancias en el mismo símbolo. Tomar puntos de beneficio (int, por defecto: 1000): El objetivo de beneficio en puntos (por ejemplo, 1000 puntos = 100 pips en brokers de 5 dígitos) para la operación inicial en cada cesta. Convertido a unidades de precio. Si se alcanza, la operación se cierra individualmente. Para cestas con rejillas, esto es anulado por el TP basado en el punto de equilibrio una vez que se abren múltiples operaciones. Grid size points (int, por defecto: 1000): La distancia en puntos entre los niveles de la rejilla donde se añaden nuevas operaciones si el precio se mueve en contra de la cesta (por ejemplo, más bajo para las compras, más alto para las ventas). Los valores más pequeños crean cuadrículas más densas (adiciones más frecuentes, mayor riesgo); los valores más grandes las espacian para mercados con tendencia. Convertido a unidades de precio para la ejecución. Multiplicador (doble, por defecto: 2,0): El factor por el que se incrementa el tamaño de los lotes para cada nueva operación de la parrilla en una cesta (por ejemplo, 2,0 significa que la segunda operación = inicial * 2, la tercera = anterior * 2). Los valores >1 amplifican la exposición (tipo Martingala); =1 mantiene los lotes constantes; <1 los reduce. Utilícelo con precaución para evitar un apalancamiento excesivo. Puntos de equilibrio (int, por defecto: 50): En "Modo Puntos", el colchón de beneficio adicional en puntos por encima del precio de equilibrio ponderado de la cesta que desencadena el cierre de todas las posiciones de la cesta. El umbral de rentabilidad se calcula como el precio de entrada medio ponderado por volumen de todas las operaciones de la cesta. Los valores más pequeños se cierran antes (menos beneficios pero recuperación más rápida); los valores más grandes buscan más ganancias pero corren el riesgo de invertirse. Modo Stop Loss (enum: Sin Modo SL o Modo SL, por defecto: Sin Modo SL): Controla si cada operación tiene un Stop Loss. "Sin Modo SL" omite el SL para un potencial de drawdown ilimitado (arriesgado pero permite la recuperación total de la red); "Modo SL" aplica un SL fijo en puntos desde la entrada (ver siguiente entrada). El SL se ajusta dinámicamente si cambia el modo, y se comprueba con los niveles de congelación/parada del broker. Puntos de Stop Loss si el Modo SL está activado (int, por defecto: 1000): Activo sólo si Modo Stop Loss = Modo SL. La distancia en puntos desde el precio de entrada para el SL (por ejemplo, por debajo para compras, por encima para ventas). Protege las operaciones individuales de pérdidas excesivas, pero puede cerrar las parrillas prematuramente. Convertido a precio y normalizado. Límite de Operaciones de Cesta (enum: Sin Límite Máximo o Límite Máximo, por defecto: Sin Límite Máximo): Habilita un límite en el número de operaciones por cesta. "Sin Límite Máximo" permite adiciones ilimitadas a la parrilla (alto riesgo en tendencias); "Límite Máximo" aplica el límite de Operaciones Máximas por Cesta si el límite está activado para limitar la exposición. Max Trades per Basket if cap enabled (int, por defecto: 11): Activo si el límite de operaciones por cesta = límite máximo. Número máximo de posiciones (inicial + grids) permitidas en una cesta. Una vez alcanzado, no se abren más parrillas, y se aplica la Acción cuando se alcanza el tope de operaciones. Acción cuando se alcanza el tope de operaciones (enum: Mantener, no hacer nada o Cerrar todas las operaciones, por defecto: Mantener, no hacer nada): Se activa si el límite de operaciones de la cesta es igual al límite máximo. "Mantener, no hacer nada" mantiene la cesta abierta sin añadir más (espera a recuperación o intervención manual); "Cerrar todas las operaciones" cierra inmediatamente todas las posiciones de la cesta para reducir pérdidas. Baskets Cap Mode (enum: No Baskets Cap o Baskets Cap, por defecto: No Baskets Cap): Controla el número total de cestas simultáneas (grupos de operaciones). "Sin límite de cestas" permite un número ilimitado de nuevas señales; "Límite de cestas" limita a un máximo de cestas/posiciones si el límite está activado para gestionar la exposición global. Máximo de cestas/posiciones si el límite está activado (int, por defecto: 3): Activo si el modo de límite de cestas = límite de cestas. Número máximo de cestas activas. Las nuevas señales se ignoran una vez alcanzadas, evitando la sobrecarga en condiciones volátiles. Usar Trailing Stop para la primera posición (bool, por defecto: true): Habilita el trailing SL sólo para la operación inicial (no para las rejillas). Si es true, una vez que la operación alcanza los puntos de Beneficio Mínimo para activar el trailing, el SL se arrastra por los puntos de Trailing Stop. Ayuda a bloquear los beneficios en operaciones independientes antes de que se formen las cuadrículas. Puntos de Trailing Stop (int, por defecto: 30): La distancia en puntos que el SL sigue detrás del precio actual (por ejemplo, por debajo de la oferta para las compras, por encima de la demanda para las ventas). Activo sólo para la primera posición después del beneficio mínimo, y comprobado con los niveles del broker. Minimum Profit points to activate trailing (int, por defecto: 100): El umbral de beneficio no realizado en puntos requerido antes de que se active el trailing en la operación inicial. Asegura que la posición tenga primero un beneficio decente (por ejemplo, 100 puntos filtra el ruido). Beneficio objetivo en la divisa de la cuenta (doble, por defecto: 100): En "Modo de beneficios", el beneficio flotante total (en la divisa base de su cuenta, por ejemplo, USD) para una cesta que activa el cierre. Suma de todas las posiciones de la cesta. Se establece en función de su riesgo por cesta. Periodo MA (int, por defecto: 21): Periodo de revisión de la Media Móvil Simple (SMA) sobre precios de cierre. Activa compras en cruces al alza (cierre > MA después de cierre < MA) y ventas en cruces a la baja. Los periodos más cortos (por ejemplo, 10) capturan más señales pero aumentan las fluctuaciones; los más largos (por ejemplo, 50) filtran las tendencias.





Descargo de responsabilidad:



Grid Scalper MA MT5 EA utiliza un enfoque de negociación de cuadrícula, que puede ofrecer un potencial de beneficios significativo, pero también conlleva riesgos sustanciales. Al abrir múltiples posiciones en intervalos establecidos, el EA puede aumentar la exposición durante condiciones desfavorables del mercado, como tendencias fuertes o alta volatilidad. Aunque incluye funciones de protección como trailing stops, cierre del punto de equilibrio, SL opcional y límites, éstas no eliminan el riesgo de pérdida, especialmente con configuraciones agresivas (por ejemplo, multiplicadores altos, sin límites) o capital insuficiente. Se recomienda a los usuarios que realicen pruebas retrospectivas y optimicen todas las entradas en una cuenta de demostración antes de arriesgar fondos reales. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. Operar implica riesgos y las pérdidas pueden superar la inversión inicial. Proceda con cautela, comprendiendo las implicaciones de la estrategia de cuadrícula, y tenga en cuenta que los resultados pasados no garantizan los resultados futuros. Mucha suerte.