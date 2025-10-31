Trend Catcher EA Pro MT5

4.88

Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA.

Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado.

Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión.

Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales (99.9% tick), Trend Catcher ofrece ejecución consistente sin repintar, sin redibujar y sin retraso.

[Manual de usuario, Recomendaciones] y [Presets probados] — Haga clic en los enlaces.

Estrategias principales:
El EA incorpora dos modos que te permiten elegir tu estilo:

I. Smart Trend Mode – Opera solo en una dirección a la vez, siguiendo la tendencia con entradas claras y estructuradas.
Riesgo bajo. Alta precisión. Sin coberturas.

II. Dynamic Dual Mode (Agresivo) – Opera en ambas direcciones usando lógica de scalping con cobertura para capturar cada movimiento de volatilidad.
Máxima actividad. Automatización total.

Puedes seleccionar: Solo Compras, Solo Ventas o Ambas, ajustando el EA a tu visión de mercado.

Sistema de Control Híbrido:
Trend Catcher ofrece algo que la mayoría de EAs no tienen — control manual directo desde el gráfico.

Acciones instantáneas:

Cerrar todas las operaciones (C)
Cerrar solo ganancias (L)
Cerrar solo pérdidas (O)
Cerrar todas las compras (S)
Cerrar todas las ventas (E)

Y puedes activar/desactivar la automatización con un solo botón — incluso durante una operación.
El seguimiento visual de ganancias (azul = ganancia, rojo = pérdida, blanco = neutral) te mantiene conectado en todo momento.

Por qué los traders lo prefieren:
Algoritmo de doble modo: tendencia + scalping
Panel de control manual completo — sin abrir listas del terminal
Ganancia en tiempo real mostrada en pips
No repinta / No se redibuja / Sin retraso
Control de riesgo y lotaje integrado
Funciona con cualquier broker ECN / bajo spread
Ideal para traders que combinan lógica y automatización

Configuración recomendada:
Símbolo: EURUSD (probado)

Timeframe: M1

Cuenta: ECN / Bajo spread / Cobertura habilitada

Apalancamiento: 1:100 – 1:500

Depósito mínimo: $5000

VPS: Altamente recomendado

Trend Catcher EA Pro no es solo otro robot — es un sistema híbrido de inteligencia de trading.
Opera en automático o toma el control cuando quieras.
Estable, transparente y diseñado con precisión — para traders que entienden que el control es la verdadera ventaja.

Descargo de responsabilidad:
Operar en los mercados financieros implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El uso de Asesores Expertos, indicadores o sistemas automatizados — incluido Trend Catcher EA Pro — no garantiza beneficios ni protege contra pérdidas.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Al usar este producto, usted acepta que es completamente responsable de sus decisiones de trading y sus consecuencias financieras.
El autor y el desarrollador no son responsables de pérdidas directas o indirectas derivadas del uso de este software.
Siempre pruebe sus configuraciones en una cuenta demo antes de operar en real y gestione su riesgo de forma responsable.


Comentarios 19
HOGJoerch63
539
HOGJoerch63 2025.12.16 17:19 
 

First of all Thank you very much for the FREE EA. I really appriciate it. The EA is quite unique with e.g. the voice confirmation for signals of buing or selling. And I like the design of the EA/Indicator. I can really recommend this EA.

wfney Valencia
111
wfney Valencia 2025.12.09 01:53 
 

I've been using the expert advisor for several days on a demo account and I've found it excellent, very well designed and structured. I hope it can help many people.

Maemoun Soussi Neji
144
Maemoun Soussi Neji 2025.12.03 06:38 
 

This EA is good !! i could configure it like i want and i managed to to have decent gains in M1 EURUSD running on real account, i even tested it on DEMO account first, plus some backtesting of course before its update date and after that . And now i'm trying to minimise the DrawDown to 5% overall, i'm getting there and it's very promising ** i would say it lack some configuration i hope the Dev would put add them in the next update

inicio04051720 2025.12.30 02:22 
 

me gusta el EA lo he probado en cuanta demo y ha funcionado bien aun no he probado todos los parámetros pues algunos al parecer desactivan otros y estoy tratando de entenderlos pero esta funcionando estoy probándolo en real usando el preset oficial de trend catcher usado en bakctests con una cuenta pequeña , me gustaría poder obtener algunos ejemplos por escrito de como cambiar los parámetros y que resultados pueden dar al modificarlos y cual parámetro desactiva o modifica a otro parámetro, el parámetro de tamaño de lote multiplicador , adición de lote sin problema, el modo de beneficio un poco confundido, trailing al activarlo desactiva los otros parámetros o los complementa ?, hasta el momento me parece un buen EA , seguiré probándolo y les comunicare mis resultados

Mahmud Sharif
151
Mahmud Sharif 2025.12.18 23:34 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

HOGJoerch63
539
HOGJoerch63 2025.12.16 17:19 
 

First of all Thank you very much for the FREE EA. I really appriciate it. The EA is quite unique with e.g. the voice confirmation for signals of buing or selling. And I like the design of the EA/Indicator. I can really recommend this EA.

wfney Valencia
111
wfney Valencia 2025.12.09 01:53 
 

I've been using the expert advisor for several days on a demo account and I've found it excellent, very well designed and structured. I hope it can help many people.

Sarita
15
Sarita 2025.12.08 06:57 
 

its not taking trades on EURUSD, everytime gives error. I am using it on vantage and VPS. it says trade disabled (but EA is enabled and migrated to VPS)

Maemoun Soussi Neji
144
Maemoun Soussi Neji 2025.12.03 06:38 
 

This EA is good !! i could configure it like i want and i managed to to have decent gains in M1 EURUSD running on real account, i even tested it on DEMO account first, plus some backtesting of course before its update date and after that . And now i'm trying to minimise the DrawDown to 5% overall, i'm getting there and it's very promising ** i would say it lack some configuration i hope the Dev would put add them in the next update

lika1960
16
lika1960 2025.11.28 17:34 
 

всё ОК !

Darix
29
Darix 2025.11.28 08:12 
 

Da poco scaricato , devo dire BOT fatto veramente bene lo sto provando su conto demo con buoni risultati.

Se continua cosi passo al reale complimenti allo sviluppatore

Mateusz
16
Mateusz 2025.11.27 17:10 
 

Great Product, I've optimized little bit predefined settings to provide lower drawdown, on backtests equity curve is very good and stable - testing it singe 2 days and live tests so far is covering with backtests . Very good EA - hope thanks to this EA i will earn $ for other products, which looks very promising :)

René
429
René 2025.11.26 14:35 
 

Works well on demo since some weeks. I am using the offered hedging set on EURUSD. Interesting strategy, its not a stupid martingale ea. Great work Issam and thank you!

SG Trading
111
SG Trading 2025.11.26 13:48 
 

I have been using this product with the Trendcatcher Indocator and have been profitable by following the signals on the 5m TF. I have optimized this EA and now I have profitable trades there too after optimization. Issam as great products that compliment my trading style perfectly and I have bought two other indicator I am testing out as well. Highly recommend trying this free EA and get the free indicator too! You will not be disappointed!

Nezo Eliot
588
Nezo Eliot 2025.11.25 00:39 
 

Great robot! With some adjustments I found a profitable configuration. I’m very thankful to the developer , excellent job.

olegkrieger1970 Krieger
116
olegkrieger1970 Krieger 2025.11.24 23:14 
 

★★★★★ Super

Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 16:04 
 

good!

Andres Daniel Pabon Perez
488
Andres Daniel Pabon Perez 2025.11.22 03:59 
 

Excellent work i recommend it.

Jon Camilo Rivedal Schibevaag
119
Jon Camilo Rivedal Schibevaag 2025.11.08 10:19 
 

.

Evgeny Belyaev
90988
Evgeny Belyaev 2025.11.06 17:56 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Yassou Kalimera
854
Yassou Kalimera 2025.11.06 10:10 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Yong Ming Jiang
550
Yong Ming Jiang 2025.11.01 18:55 
 

Hello! Can I use it to trade BTCUSD? Is there a set file to send to me? Thank you!

