RSI Auto Trader

El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5.

Este Asesor Experto ofrece una gestión de operaciones fiable y disciplinada para los operadores que desean automatizar estrategias de compra basadas en el RSI. Para obtener un rendimiento óptimo, recomendamos realizar pruebas retrospectivas exhaustivas y adaptar los parámetros de gestión de riesgos a sus necesidades. Si tiene alguna pregunta o solicitud de personalización, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Su éxito comercial es nuestra prioridad.

Capital mínimo: Se recomienda un mínimo de 3000 USD para una gestión de márgenes más saludable.

Cuenta Swap-Free: Se recomienda utilizar una cuenta swap-free (islámica), especialmente para posiciones a largo plazo.

VPS (Servidor Virtual Privado): Elija un VPS estable con bajo ping para operar sin interrupciones y con baja latencia.

Marco temporal e instrumento: Se recomienda utilizar este EA en el marco temporal M5 y exclusivamente en el par XAUUSD (Oro).

Tamaño de Lote y Apalancamiento: Se recomienda operar con un tamaño de lote de 0.01 y un apalancamiento de 1:100. Los tamaños de lote y los valores de los pips de toma de beneficios (TP) se calibran en consecuencia. Se recomienda ajustar el tamaño del lote en función de su capital. Recuerde, cada inversión conlleva su propio riesgo, y las decisiones informadas conducen al éxito.

Tamaño del lote en función del saldo: Por ejemplo, puede utilizar 0,01 lotes para un saldo de 3000 USD y 0,02 lotes para un saldo de 6000 USD para gestionar el riesgo en función de su capital. Sin embargo, todo el riesgo es asumido por el usuario, y usted es responsable de sus decisiones de inversión.

Nivel de Take Profit: El objetivo de beneficios está fijado en 50 (5000 pip) USD. Si lo desea, puede establecer niveles de TP más cortos o más largos.

"Entra en el futuro del trading-transforma tu rutina de conjeturas a una estrategia inteligente y automatizada hecha a medida para tu éxito".









