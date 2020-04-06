King Experts V2

King_Expert EA - Sistema de trading profesional

Visión general

King_Expert EA es un sofisticado sistema de trading automatizado para MetaTrader 5 que combina estrategias de seguimiento de tendencias con una gestión inteligente del riesgo. El EA utiliza un enfoque de múltiples capas para identificar las oportunidades de negociación de alta probabilidad, mientras que la incorporación de características avanzadas como el promedio de rejilla y la gestión dinámica de posiciones.

Estrategia de negociación principal

Generación de señales principales

Sistema de cruce de EMA : Utiliza dos medias móviles exponenciales (21/50 periodos por defecto) para identificar cambios de tendencia. Señal de compra: La EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta Señal de venta: La EMA rápida cruza por debajo de la EMA lenta

: Utiliza dos medias móviles exponenciales (21/50 periodos por defecto) para identificar cambios de tendencia.

Sistema de filtrado avanzado

Filtro CCI Momentum: El filtro opcional Commodity Channel Index evita las operaciones en condiciones de sobrecompra/sobreventa. Detección de Rango de las Bandas de Bollinger: Análisis inteligente de las condiciones del mercado que evita las operaciones durante los mercados laterales y de baja volatilidad midiendo la anchura y la contracción de las bandas

Funciones de gestión de riesgos

Dimensionamiento de posiciones

Modo de riesgo automático : Calcula automáticamente el tamaño del lote en función del porcentaje de saldo de la cuenta (por defecto 2%)

: Calcula automáticamente el tamaño del lote en función del porcentaje de saldo de la cuenta (por defecto 2%) Modo de lote fijo : Control manual del tamaño del lote para operadores experimentados

de : Control manual del tamaño del lote para operadores experimentados Límite máximo de lote : Protección integrada contra el tamaño excesivo de las posiciones

: Protección integrada contra el tamaño excesivo de las posiciones Comprobación de seguridad del margen: Valida el margen libre suficiente antes de abrir posiciones

Stop Loss y Take Profit

Niveles dinámicos basados en ATR : Adapta el SL/TP a la volatilidad del mercado utilizando el Average True Range SL: 2x ATR (por defecto) TP: 15x ATR (por defecto)

: Adapta el SL/TP a la volatilidad del mercado utilizando el Average True Range Modo de Puntos Fijos : SL/TP estáticos alternativos para mercados estables

: SL/TP estáticos alternativos para mercados estables Distancia Mínima de Stop: Respeta los requisitos del broker y garantiza niveles de stop seguros

Características avanzadas

Sistema Trailing Stop

Protege los beneficios moviendo el stop loss a medida que el precio se mueve favorablemente

Distancia de inicio, distancia de stop y tamaño de paso configurables

Sólo arrastra la posición inicial, preservando la integridad de la estrategia de rejilla

Principales ventajas

Confirmación multicapa: Combina análisis de tendencia, impulso y volatilidad Conocimiento de las condiciones del mercado: Evita operar en mercados con oscilaciones desfavorables. Gestión adaptativa del riesgo: Los stops basados en ATR se ajustan a la volatilidad del mercado Mecanismo de recuperación: El promediado de la parrilla puede rentabilizar las operaciones perdedoras Preservación del capital: Los múltiples controles de seguridad evitan la sobreexposición Totalmente automatizado: Funciona 24/7 sin intervención manual Altamente personalizable: más de 25 parámetros de entrada para un ajuste preciso

Condiciones ideales para operar

Mercados en tendencia con movimientos direccionales claros

Entornos de volatilidad media a alta

Pares de divisas, índices y materias primas

Funciona en múltiples marcos temporales (H1 recomendado para las señales)

Advertencia de riesgo

Este EA utiliza una estrategia de promediación de cuadrícula que puede acumular múltiples posiciones. Si bien esto puede ser eficaz para la recuperación, requiere un saldo de cuenta adecuado y una configuración de riesgo apropiada. Pruebe siempre primero en cuentas demo y utilice los porcentajes de riesgo adecuados en función del tamaño de su cuenta y su tolerancia al riesgo.