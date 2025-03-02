SDZ Trend Pro
- Asesores Expertos
- Van Toan Nguyen
- Versión: 1.2
- Activaciones: 5
📘 Visión general
SDZ Trend Pro es un Asesor Experto profesional de trabajo para todos los símbolos, recomendar XAUUSD (Oro) el comercio en el marco de tiempo H1.
Combina patrones dinámicos de acción de precios, filtros EMA y una estricta lógica de negociación basada en la sesión para identificar entradas precisas en el mercado con un control óptimo del riesgo.
Este EA es ideal para operadores que prefieren una operativa estructurada y filtrada en el tiempo durante las horas activas del mercado.
⚙️ Características principales
Lógica dinámica de Stop Loss (SL)
-
Establece automáticamente el SL basado en el patrón de la vela
-
Elige el SL válido más cercano cuando múltiples patrones se disparan simultáneamente.
Filtro EMA
-
Opera sólo cuando el precio confirma la dirección con EMA20 y EMA50.
-
Asegura entradas que siguen la tendencia y filtra señales laterales.
✅ Control de sesión inteligente (GMT+7)
-
Opera sólo durante las horas de mayor volatilidad:
-
Asia: 07:00 - 09:45
-
Europa: 13:30 - 16:45
-
EEUU: 18:30 - 21:30
-
-
1 operación por sesión, máximo 3 operaciones por día.
✅ Gestión del riesgo
-
Soporta tres modos de cálculo de lotes:
-
Dinero Fijo ($ por operación)
-
Lote Fijo
-
Riesgo porcentual (del saldo de la cuenta)
-
-
Relación Riesgo:Recompensa (RR) configurable.
✅ Cierre automático de operaciones opuestas
-
Opcionalmente cierra posiciones opuestas cuando aparece una nueva señal confirmada (por ejemplo, cierra COMPRA sobre VENTA confirmada).
✅ Reinicio de contador de sesión
-
Reinicia automáticamente los contadores de operaciones diarias a medianoche (GMT+7).
Ajustes recomendados
|Parámetro
|Valor recomendado
|Símbolo
|XAUUSD
|Marco temporal
|H1
|EMA20 / EMA50
|Por defecto
|RiesgoRecompensa
|3.0
|Porcentaje de riesgo
|0.25
|Modo Lote
|Porcentaje
|EnableSessionFilter
|true
|Activar cierre automático
|true
|Desplazamiento GMT
|+4 (GMT+7)
🧮 Resumen de entradas
|Grupo
|Entrada
|Descripción
|Riesgo
|RiskPercentage , RiskReward , FixMoneyRisk , FixLot
|Definir cómo se gestionan el tamaño del lote y el riesgo
|Modo Lote
|ModoLote
|Elija entre Lote Fijo, Dinero Fijo o Porcentaje
|Filtro EMA
|EMA20Periodo , EMA50Periodo
|Períodos de suavizado EMA
|Control de Sesión
|HabilitarFiltroDeSesión
|Activar/desactivar restricciones de sesión
|AsiaInicio/Fin , EuropaInicio/Fin , Estados UnidosInicio/Fin
|Horas de sesión personalizadas (GMT+7)
|Cierre automático
|Activar cierre automático
|Auto-cierre frente a señales de operación
|Mágico y Otros
|MagicNumber , Deslizamiento , MaxTradesPerDay
|ID de experto y límites
Consejos de uso
-
Ejecutar en el marco de tiempo H1 (un gráfico por símbolo).
-
Optimice los periodos EMA y las horas de sesión para que coincidan con la hora del servidor de su broker.
-
Backtest con "Cada tick basado en ticks reales" para obtener resultados precisos.
-
Saldo mínimo recomendado: 500$ (Riesgo 25$).