SDZ Trend Pro

📘 Visión general

SDZ Trend Pro es un Asesor Experto profesional de trabajo para todos los símbolos, recomendar XAUUSD (Oro) el comercio en el marco de tiempo H1.

Combina patrones dinámicos de acción de precios, filtros EMA y una estricta lógica de negociación basada en la sesión para identificar entradas precisas en el mercado con un control óptimo del riesgo.

Este EA es ideal para operadores que prefieren una operativa estructurada y filtrada en el tiempo durante las horas activas del mercado.

⚙️ Características principales

Lógica dinámica de Stop Loss (SL)

  • Establece automáticamente el SL basado en el patrón de la vela

  • Elige el SL válido más cercano cuando múltiples patrones se disparan simultáneamente.

Filtro EMA

  • Opera sólo cuando el precio confirma la dirección con EMA20 y EMA50.

  • Asegura entradas que siguen la tendencia y filtra señales laterales.

✅ Control de sesión inteligente (GMT+7)

  • Opera sólo durante las horas de mayor volatilidad:

    • Asia: 07:00 - 09:45

    • Europa: 13:30 - 16:45

    • EEUU: 18:30 - 21:30

  • 1 operación por sesión, máximo 3 operaciones por día.

Gestión del riesgo

  • Soporta tres modos de cálculo de lotes:

    1. Dinero Fijo ($ por operación)

    2. Lote Fijo

    3. Riesgo porcentual (del saldo de la cuenta)

  • Relación Riesgo:Recompensa (RR) configurable.

Cierre automático de operaciones opuestas

  • Opcionalmente cierra posiciones opuestas cuando aparece una nueva señal confirmada (por ejemplo, cierra COMPRA sobre VENTA confirmada).

✅ Reinicio de contador de sesión

  • Reinicia automáticamente los contadores de operaciones diarias a medianoche (GMT+7).

Ajustes recomendados

Parámetro Valor recomendado
Símbolo XAUUSD
Marco temporal H1
EMA20 / EMA50 Por defecto
RiesgoRecompensa 3.0
Porcentaje de riesgo 0.25
Modo Lote Porcentaje
EnableSessionFilter true
Activar cierre automático true
Desplazamiento GMT +4 (GMT+7)

🧮 Resumen de entradas

Grupo Entrada Descripción
Riesgo RiskPercentage , RiskReward , FixMoneyRisk , FixLot Definir cómo se gestionan el tamaño del lote y el riesgo
Modo Lote ModoLote Elija entre Lote Fijo, Dinero Fijo o Porcentaje
Filtro EMA EMA20Periodo , EMA50Periodo Períodos de suavizado EMA
Control de Sesión HabilitarFiltroDeSesión Activar/desactivar restricciones de sesión
AsiaInicio/Fin , EuropaInicio/Fin , Estados UnidosInicio/Fin Horas de sesión personalizadas (GMT+7)
Cierre automático Activar cierre automático Auto-cierre frente a señales de operación
Mágico y Otros MagicNumber , Deslizamiento , MaxTradesPerDay ID de experto y límites

Consejos de uso

  • Ejecutar en el marco de tiempo H1 (un gráfico por símbolo).

  • Optimice los periodos EMA y las horas de sesión para que coincidan con la hora del servidor de su broker.

  • Backtest con "Cada tick basado en ticks reales" para obtener resultados precisos.

  • Saldo mínimo recomendado: 500$ (Riesgo 25$).




