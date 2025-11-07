Killzone Liquidity Sweep EV

Killzone Liquidity Sweep EA Pro

por EV Trading Labs



Este Asesor Experto se basa en conceptos institucionales (metodología Smart Money / ICT) y se centra en la identificación y ejecución de configuraciones de alta probabilidad durante las killzones de Londres y Nueva York. El sistema combina sesgo direccional, confirmación de barrido de liquidez y entradas de stop de precisión alineadas con la lógica de trading institucional.

El algoritmo opera en el marco temporal M15 y sólo negocia cuando el mercado muestra una estructura direccional limpia confirmada por las EMA 50, EMA 100 y EMA 200. De este modo, se evita la negociación en periodos de consolidación y de caída. Esto evita operar en situaciones de consolidación y contra-tendencia. Utiliza el máximo o mínimo de la sesión anterior para detectar barridos de liquidez y espera a que se produzca una vela de inversión con un rechazo claro antes de colocar entradas de stop.

Una vez que las condiciones se alinean, el EA coloca órdenes stop pendientes para una ejecución precisa:

Buy Stop por encima del máximo de la vela de inversión

Stop de venta por debajo del mínimo de la vela de inversión

El Stop Loss se fija automáticamente un pip más allá del extremo de la vela opuesta, con la opción de definir todos los parámetros en pips o puntos brutos. Las entradas pueden incluir un búfer de entrada adicional para reducir los falsos disparos.

Las funciones de gestión de operaciones incluyen trailing stop, activación del punto de equilibrio y toma de beneficios fija opcional. El sistema puede restringirse a una operación o una orden pendiente por sesión, manteniendo una exposición disciplinada. Todas las horas de sesión (zonas muertas de Londres y Nueva York) son configurables por el usuario en función de la hora del servidor del broker.

Los filtros operativos incluyen:

Control del diferencial máximo

Validación de la ventana de sesión

Eliminación automática de órdenes pendientes después de la sesión

Aislamiento de números mágicos

Backtest y soporte de optimización

El EA está optimizado para mercados que muestran una estructura de sesión limpia, como EURUSD, GBPUSD y XAUUSD, y puede adaptarse a índices (NAS100 / US30) cambiando a parámetros basados en puntos. Se recomiendan los brokers ECN y los entornos de baja latencia.



