Nova MFS Trader es una automatización refinada del Índice de Flujo Monetario (MFI) y el Oscilador Estocástico, que combina el impulso basado en el volumen con la sincronización basada en el precio para obtener una ventaja más nítida en las entradas. Al unir estos dos indicadores complementarios, el EA ofrece un marco disciplinado que filtra las señales falsas y actúa sólo cuando la fuerza del mercado y la sincronización se alinean.

Mientras que el IMF rastrea el flujo de capital detrás de las velas, el estocástico mide las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Juntos, crean un sistema que evita las entradas prematuras y espera el momento adecuado de convergencia, cuando el precio, el impulso y el flujo coinciden.

No se trata de adivinar máximos y mínimos, sino de una confirmación estructurada. Nova MFS Trader sólo actúa cuando se cumplen sus criterios duales, dando a cada operación contexto y convicción.

Por qué los operadores eligen Nova MFS Trader

IMF + Estocástico, totalmente automatizado:

Integra ambos indicadores en una única estrategia con una lógica limpia.

Sistema de Confirmación Dual:

Requiere concordancia entre el flujo de capital y el momento del precio para evitar señales débiles.

Gestión del riesgo integrada:

Stop loss fijo y sistema trailing opcional en cada operación. Sin martingala ni rejilla.

Aplicación en todos los mercados:

Eficaz en divisas, metales, índices y criptomonedas en gráficos diarios y H1.

Transparente y fiable:

Lógica simple, ejecución rápida y sin complicaciones.

Una demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Ningún EA garantiza el rendimiento futuro - pero Nova MFS Trader ofrece un enfoque estructurado, de doble indicador que respeta tanto el flujo del mercado y el momento.

Pruebe la demo hoy y asegúrese su licencia con descuento.