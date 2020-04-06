Nova VID Trader funciona con la Media Dinámica de Índice Variable (VIDYA), una media móvil inteligente y adaptable que responde a las condiciones del mercado en tiempo real. Este Asesor Experto aprovecha la fuerza del suavizado adaptativo para seguir las tendencias cuando son fuertes y hacerse a un lado cuando domina el ruido.

A diferencia de las medias móviles tradicionales, que se retrasan o sobrepasan, Nova VID Trader utiliza la ponderación dinámica de la volatilidad para ajustar su sensibilidad, lo que le permite seguir las tendencias antes y salir con disciplina. El resultado es una estrategia suave y calculada que prospera tanto en mercados en tendencia como en transición.

Creado para operadores que aprecian la lógica adaptativa por encima de los indicadores estáticos, Nova VID Trader ofrece una ventaja consistente ajustándose a lo que el mercado está haciendo, no a lo que solía hacer.

Por qué los operadores eligen Nova VID Trader

Verdadero seguimiento adaptativo de tendencias:

VIDYA responde a la volatilidad del mercado en tiempo real, ayudándole a mantenerse alineado con los movimientos más fuertes, sin oscilaciones.





VIDYA responde a la volatilidad del mercado en tiempo real, ayudándole a mantenerse alineado con los movimientos más fuertes, sin oscilaciones. Lógica clara de entrada y salida:

Entradas precisas y salidas disciplinadas basadas en medias dinámicas, no en filtros estáticos y obsoletos.





Entradas precisas y salidas disciplinadas basadas en medias dinámicas, no en filtros estáticos y obsoletos. Sin martingala ni cuadrícula :

Cada operación se ejecuta con total transparencia, controles de riesgo y gestión de arrastre opcional.





: Señales más inteligentes, menos ruido:

VIDYA se adapta para evitar las zonas agitadas del mercado, filtrando las operaciones de baja calidad y maximizando la claridad de la tendencia.

Creado para la estabilidad y la velocidad:

Código eficiente, ejecución ligera y rendimiento sólido en divisas, criptomonedas e índices.

Una versión demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Ningún EA garantiza resultados futuros - pero Nova VID Trader ofrece un conjunto de herramientas inteligentes y flexibles para el comercio basado en tendencias a través de los ciclos de mercado del mundo real.

Pruebe la demo y reclame su licencia con descuento hoy mismo.



