Nova CHK Trader está diseñado en torno al Oscilador Chaikin, un indicador ponderado por volumen que combina la acción del precio con la dinámica del flujo monetario. Al aprovechar la relación entre la acumulación, la distribución y el impulso de los precios, este EA identifica los momentos en los que el interés institucional se alinea con el potencial de ruptura.

Nova CHK Trader no persigue la volatilidad, sino que lee la intención subyacente del mercado. Con una lógica basada en los cambios de impulso de Chaikin, identifica las señales direccionales tempranas y las confirma con reglas de entrada estructuradas, lo que le proporciona una ventaja táctica en la confirmación de tendencias y la detección de retrocesos.

Este AE es ideal para operadores que aprecian la lógica basada en el volumen y buscan señales limpias y decisivas respaldadas por la profundidad del mercado.

Por qué los operadores eligen Nova CHK Trader

Confirmación basada en el volumen:

Las entradas son validadas por cambios en la dirección y fuerza del Oscilador Chaikin - filtrando configuraciones débiles o de baja convicción.

Zonas estratégicas de entrada:

Busca puntos de inflexión en los patrones de acumulación/distribución para anticipar los movimientos de precios antes de que sean obvios.

Marco de riesgo disciplinado:

Cada posición utiliza un stop loss fijo y una lógica de arrastre. Sin martingala. Sin cuadrícula. Sin sobreexposición.

Optimización de múltiples activos:

Adecuado para divisas, metales, índices y criptomonedas: adaptable a distintos plazos con una lógica de volumen coherente.

Eficaz y transparente:

Estructura limpia y legible y ejecución ágil: diseñado para operadores que exigen claridad y control.

Una versión demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Aunque ningún EA garantiza el rendimiento futuro, Nova CHK Trader le ofrece un sistema basado en el impulso del volumen y la intención del mercado.

Pruebe la demo y obtenga su copia al precio de descuento mientras dure.



