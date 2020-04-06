Nova SD Trader está diseñado para explotar los extremos de volatilidad utilizando el concepto fundamental de la Desviación Estándar - no como un indicador pasivo, sino como un filtro activo para la oportunidad controlada. Este Asesor Experto monitoriza la expansión y contracción de la volatilidad para entrar en operaciones cuando el mercado se aleja demasiado de su norma estadística.

En lugar de perseguir la aleatoriedad o reaccionar tarde, Nova SD Trader anticipa los momentos en los que es probable que el precio revierta, se estabilice o explote, ofreciendo un marco sólido para estrategias de reversión a la media y de ruptura por igual.

Tanto si opera en mercados oscilantes como en ciclos de volatilidad, este sistema le proporciona una ventaja inteligente cuantificando el caos y convirtiendo los valores estadísticos atípicos en configuraciones de alta calidad.

Por qué los operadores eligen Nova SD Trader

La volatilidad como señal, no como amenaza:

Construido para medir y actuar sobre las desviaciones en tiempo real de la estructura del mercado - no sólo reaccionar al ruido.

Lógica de entrada controlada:

Las operaciones se filtran a través de umbrales dinámicos de desviación estándar para evitar señales falsas y picos impredecibles.

Riesgo inteligente, sin trucos:

Incluye una lógica completa de stop loss y trailing stops opcionales: sin martingala, sin rejilla, sin ejecución basada en la suerte.

Estrategia versátil:

Eficaz tanto para estilos de reversión como de ruptura - adaptable a múltiples marcos temporales e instrumentos.

Cuantitativa, probada en el mercado:

Basada en una teoría estadística con décadas de antigüedad, modernizada para ofrecer coherencia algorítmica y velocidad de ejecución.

Una versión demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Ningún EA garantiza resultados futuros - peroNova SD Trader le da las herramientas para convertir la volatilidad en operaciones estructuradas y repetibles.

Pruebe la demo y asegúrese el precio de descuento mientras dure.