Nova SD Trader
- Asesores Expertos
- Anita Monus
- Versión: 2.0
- Actualizado: 22 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Nova SD Trader está diseñado para explotar los extremos de volatilidad utilizando el concepto fundamental de la Desviación Estándar - no como un indicador pasivo, sino como un filtro activo para la oportunidad controlada. Este Asesor Experto monitoriza la expansión y contracción de la volatilidad para entrar en operaciones cuando el mercado se aleja demasiado de su norma estadística.
En lugar de perseguir la aleatoriedad o reaccionar tarde, Nova SD Trader anticipa los momentos en los que es probable que el precio revierta, se estabilice o explote, ofreciendo un marco sólido para estrategias de reversión a la media y de ruptura por igual.
Tanto si opera en mercados oscilantes como en ciclos de volatilidad, este sistema le proporciona una ventaja inteligente cuantificando el caos y convirtiendo los valores estadísticos atípicos en configuraciones de alta calidad.
Por qué los operadores eligen Nova SD Trader
- La volatilidad como señal, no como amenaza:
Construido para medir y actuar sobre las desviaciones en tiempo real de la estructura del mercado - no sólo reaccionar al ruido.
- Lógica de entrada controlada:
Las operaciones se filtran a través de umbrales dinámicos de desviación estándar para evitar señales falsas y picos impredecibles.
- Riesgo inteligente, sin trucos:
Incluye una lógica completa de stop loss y trailing stops opcionales: sin martingala, sin rejilla, sin ejecución basada en la suerte.
- Estrategia versátil:
Eficaz tanto para estilos de reversión como de ruptura - adaptable a múltiples marcos temporales e instrumentos.
- Cuantitativa, probada en el mercado:
Basada en una teoría estadística con décadas de antigüedad, modernizada para ofrecer coherencia algorítmica y velocidad de ejecución.
Una versión demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.
Ningún EA garantiza resultados futuros - peroNova SD Trader le da las herramientas para convertir la volatilidad en operaciones estructuradas y repetibles.
Pruebe la demo y asegúrese el precio de descuento mientras dure.