Nova MFI Scalper
- Asesores Expertos
- Anita Monus
- Versión: 2.0
- Actualizado: 23 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Nova MFI Scalper lleva el oscilador favorito del lado comprador directamente a su gráfico MT5.
Construido alrededor del Money Flow Index (MFI) - una variante del RSI ponderada por volumen que filtra los movimientos débiles del precio - el EA se centra en la acumulación y distribución genuinas.
¿El resultado? Entradas más limpias, salidas más rápidas y menos salidas falsas.
Por qué los operadores añaden Nova MFI Trader a su caja de herramientas
- Señales confirmadas por volumen:
MFI combina precio y tick-volumen, eliminando los movimientos de baja convicción.
- Motor sin tonterías:
Absolutamente cero Martingala, Rejilla o lógica de caja negra de IA, sólo matemáticas transparentes.
- Trailing stop adaptable:
El TSL escalonado integrado protege las ganancias sin ahogar sus posiciones.
- Preparado para varios estilos:
Marque el periodo MFI y la lógica de activación para cambiar entre scalps intradía y operaciones swing.
Pruebe antes de comprar
Descargue la demo gratuita y ejecútela en el Probador de Estrategias.
Recuerde, los mercados evolucionan, ningún EA puede garantizar beneficios, pero la lógica de Nova MFI Scalper, que tiene en cuenta el volumen, y los prudentes controles de riesgo tienen como objetivo mantenerle en el lado correcto del impulso, incluso durante los picos de noticias.