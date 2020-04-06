Nova MFI Scalper lleva el oscilador favorito del lado comprador directamente a su gráfico MT5.

Construido alrededor del Money Flow Index (MFI) - una variante del RSI ponderada por volumen que filtra los movimientos débiles del precio - el EA se centra en la acumulación y distribución genuinas.

¿El resultado? Entradas más limpias, salidas más rápidas y menos salidas falsas.

Por qué los operadores añaden Nova MFI Trader a su caja de herramientas

Señales confirmadas por volumen:

Motor sin tonterías:

Trailing stop adaptable:

Preparado para varios estilos:

Marque el periodo MFI y la lógica de activación para cambiar entre scalps intradía y operaciones swing.

Pruebe antes de comprar





Descargue la demo gratuita y ejecútela en el Probador de Estrategias.

Recuerde, los mercados evolucionan, ningún EA puede garantizar beneficios, pero la lógica de Nova MFI Scalper, que tiene en cuenta el volumen, y los prudentes controles de riesgo tienen como objetivo mantenerle en el lado correcto del impulso, incluso durante los picos de noticias.







