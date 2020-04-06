Nova SAR Trader es un Asesor Experto centrado en el seguimiento de tendencias basado en el clásico indicador SAR Parabólico, simplificado en un moderno motor de negociación para una ejecución disciplinada y direccional. En lugar de reaccionar impulsivamente a cada cambio, este EA aplica estructura y contexto a sus entradas, filtrando el ruido y aislando los movimientos de impulso de alta calidad.

Ya sea que esté operando en mercados de tendencia o en fases de rango con potencial de ruptura, Nova SAR Trader se adapta a las condiciones cambiantes, manteniendo un estricto conjunto de reglas para la entrada, salida y gestión de riesgos.

Es una opción ideal para los operadores que valoran la simplicidad, la fiabilidad y la participación oportuna en los mercados en tendencia.

¿Por qué los operadores eligen Nova SAR Trader?

Lógica SAR optimizada:

Utiliza un enfoque refinado para las señales SAR Parabólicas, evitando reversiones prematuras y apuntando a un impulso sostenido.

Filtrado de Entrada Estructurado:

Combina señales SAR con filtros de volatilidad y confirmación para validar tendencias reales y reducir falsos disparos.

Riesgo definido, sin martingala:

Las operaciones se abren con niveles claros de stop loss y lógica de arrastre incorporada, sin sistemas de rejilla ni escalas peligrosas.

Limpio y eficiente:

Su diseño ligero garantiza un uso reducido de recursos y un rendimiento fluido en todos los pares y plazos.

Sistema transparente y fiable:

Sin comportamiento de caja negra - Nova SAR Trader se ejecuta con claridad, previsibilidad y lógica coherente basada en reglas.

Una versión demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Nova SAR Trader le ofrece una forma inteligente y estructurada de operar en los mercados direccionales sin segundas intenciones.

Pruebe la demo y asegúrese su descuento antes de que se agote.



