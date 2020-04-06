RSI Double Cross
- Asesores Expertos
- Ihor Koshel
- Versión: 1.42
- Activaciones: 5
RSI Double Cross Robot es un asesor experto totalmente automatizado basado en un concepto de impulso clásico pero potente: el cruce de dos indicadores RSI con periodos diferentes.
El robot identifica los cambios de tendencia y los cambios de impulso del mercado mediante el seguimiento de la interacción entre los valores rápidos y lentos del RSI. Las operaciones sólo se abren cuando aparecen señales direccionales claras, mientras que un filtro de volatilidad incorporado ayuda a evitar condiciones de mercado planas y de baja actividad.
RSI Double Cross Robot aplica una estricta gestión del riesgo, admite el dimensionamiento de posiciones basado en porcentajes e invierte automáticamente las posiciones cuando cambia la dirección del mercado.
La estrategia es sencilla, transparente y muy eficaz para los operadores que prefieren una lógica limpia y una ejecución disciplinada.
Características principales:
-
Estrategia de cruce RSI dual
-
Filtro de mercado plano de volatilidad (ATR)
-
Inversión automática de posiciones
-
Gestión del riesgo y del dinero integrada
-
Sin rejilla ni martingala
-
Adecuado para múltiples pares de divisas y marcos temporales
RSI Double Cross Robot es una excelente opción para los operadores que valoran la fiabilidad, la claridad y la lógica coherente del mercado.