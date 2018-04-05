Neural FX MACD
- Asesores Expertos
- Ignacio Agustin Mene Franco
- Versión: 1.10
- Activaciones: 5
Descripción
Neural FX es un Expert Advisor profesional diseñado para operar XAU/USD en M5, utilizando una estrategia avanzada de detección de divergencias MACD combinada con gestión de riesgo inteligente.
Especificaciones
- Par de divisas: XAU/USD (Oro)
- Temporalidad: M5
- Capital mínimo: $500 USD
- Lotaje inicial: 0.10 - 0.20 lotes
- Apalancamiento recomendado: 1:100 o superior
Estrategia
El EA identifica divergencias clásicas y ocultas entre el precio y el indicador MACD, generando señales de alta probabilidad. Opera con un sistema de órdenes pendientes (BuyStop/SellStop) posicionadas estratégicamente mediante un grid inteligente.
Características Principales
✓ Sistema Adaptativo de Lotaje: Incrementa automáticamente el volumen de operación a medida que crece el balance
✓ Trailing Stop Dinámico: Protege las ganancias ajustando el stop-loss en tiempo real
✓ Filtro Horario: Opera durante las sesiones de mayor liquidez (16:00-22:00)
✓ Control de Spread: Protección automática contra spreads elevados (máx. 30 puntos)
✓ Gestión de Riesgo: Stop Loss fijo de 20 pips por operación, riesgo del 0.5% por trade
Parámetros Clave
- MACD: 12/26/9
- Delta Grid: 3 pips
- Stop Loss: 20 pips
- Trailing: Activación a 5 pips, paso de 2 pips
- Máximo de órdenes pendientes: 2 por dirección
Escalado de Lotaje
|Balance
|Lotaje
|$500-$999
|0.10
|$1,000-$1,999
|0.20
|$2,000-$4,999
|0.40
|$5,000+
|0.50-1.00
Requisitos
- Broker con ejecución ECN o RAW preferiblemente
- Spreads competitivos en XAU/USD (< 20 puntos ideal)
- VPS recomendado para operación 24/7
- Sin restricciones de scalping