Descripción

Neural FX - MACD Divergence

Neural FX es un Expert Advisor profesional diseñado para operar XAU/USD en M5, utilizando una estrategia avanzada de detección de divergencias MACD combinada con gestión de riesgo inteligente.

Especificaciones

Par de divisas : XAU/USD (Oro)

: XAU/USD (Oro) Temporalidad : M5

: M5 Capital mínimo : $500 USD

: $500 USD Lotaje inicial : 0.10 - 0.20 lotes

: 0.10 - 0.20 lotes Apalancamiento recomendado: 1:100 o superior

Estrategia

El EA identifica divergencias clásicas y ocultas entre el precio y el indicador MACD, generando señales de alta probabilidad. Opera con un sistema de órdenes pendientes (BuyStop/SellStop) posicionadas estratégicamente mediante un grid inteligente.

Características Principales

✓ Sistema Adaptativo de Lotaje: Incrementa automáticamente el volumen de operación a medida que crece el balance

✓ Trailing Stop Dinámico: Protege las ganancias ajustando el stop-loss en tiempo real

✓ Filtro Horario: Opera durante las sesiones de mayor liquidez (16:00-22:00)

✓ Control de Spread: Protección automática contra spreads elevados (máx. 30 puntos)

✓ Gestión de Riesgo: Stop Loss fijo de 20 pips por operación, riesgo del 0.5% por trade

Parámetros Clave

MACD : 12/26/9

: 12/26/9 Delta Grid : 3 pips

: 3 pips Stop Loss : 20 pips

: 20 pips Trailing : Activación a 5 pips, paso de 2 pips

: Activación a 5 pips, paso de 2 pips Máximo de órdenes pendientes: 2 por dirección

Escalado de Lotaje

Balance Lotaje $500-$999 0.10 $1,000-$1,999 0.20 $2,000-$4,999 0.40 $5,000+ 0.50-1.00

Requisitos

Broker con ejecución ECN o RAW preferiblemente

Spreads competitivos en XAU/USD (< 20 puntos ideal)

VPS recomendado para operación 24/7

Sin restricciones de scalping



