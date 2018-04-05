Neural FX MACD

Neural FX - MACD Divergence 

Descripción

Neural FX es un Expert Advisor profesional diseñado para operar XAU/USD en M5, utilizando una estrategia avanzada de detección de divergencias MACD combinada con gestión de riesgo inteligente.

Especificaciones

  • Par de divisas: XAU/USD (Oro)
  • Temporalidad: M5
  • Capital mínimo: $500 USD
  • Lotaje inicial: 0.10 - 0.20 lotes
  • Apalancamiento recomendado: 1:100 o superior

Estrategia

El EA identifica divergencias clásicas y ocultas entre el precio y el indicador MACD, generando señales de alta probabilidad. Opera con un sistema de órdenes pendientes (BuyStop/SellStop) posicionadas estratégicamente mediante un grid inteligente.

Características Principales

Sistema Adaptativo de Lotaje: Incrementa automáticamente el volumen de operación a medida que crece el balance
Trailing Stop Dinámico: Protege las ganancias ajustando el stop-loss en tiempo real
Filtro Horario: Opera durante las sesiones de mayor liquidez (16:00-22:00)
Control de Spread: Protección automática contra spreads elevados (máx. 30 puntos)
Gestión de Riesgo: Stop Loss fijo de 20 pips por operación, riesgo del 0.5% por trade

Parámetros Clave

  • MACD: 12/26/9
  • Delta Grid: 3 pips
  • Stop Loss: 20 pips
  • Trailing: Activación a 5 pips, paso de 2 pips
  • Máximo de órdenes pendientes: 2 por dirección

Escalado de Lotaje

Balance Lotaje
$500-$999 0.10
$1,000-$1,999 0.20
$2,000-$4,999 0.40
$5,000+ 0.50-1.00

Requisitos

  • Broker con ejecución ECN o RAW preferiblemente
  • Spreads competitivos en XAU/USD (< 20 puntos ideal)
  • VPS recomendado para operación 24/7
  • Sin restricciones de scalping



Ichimoku Gold Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Ichimoku Gold Scalper EA Sistema Automatizado de Trading para Oro (XAU/USD) Descripción General Ichimoku Gold Scalper es un Expert Advisor profesional diseñado específicamente para hacer scalping en Oro (XAU/USD) utilizando el indicador Ichimoku Kinko Hyo combinado con un sistema de grid inteligente. Incluye gestión de riesgo avanzada y es ideal para cuentas de fondeo. Características Principales Filtrado con Ichimoku Utiliza las 5 líneas del Ichimoku para confirmar tendencias Solo opera cuand
Killer EurUsd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Killer EurUSD v2.0 El EA "Killer EurUSD" es un sistema de trading automatizado desarrollado específicamente para operar en el par de divisas EUR/USD en la plataforma MetaTrader 4. Este Expert Advisor incorpora una estrategia basada en medias móviles exponenciales (EMA) con gestión de riesgo. Características Técnicas: Indicadores Técnicos: Utiliza dos EMAs principales (10 y 200 períodos) para identificación de tendencia Gestión de Capital: Sistema de lotes fijo con multiplicador de martingala (2.
ORO Killer
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
KILLER XAU/USD - Expert Advisor Profesional RESUMEN EJECUTIVO Killer XAU/USD es un Expert Advisor de alto rendimiento diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro/Dólar). Con una rentabilidad anual del 200% , este EA combina análisis técnico avanzado con gestión inteligente de riesgo para maximizar las oportunidades de trading en el mercado del oro. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Rendimiento Superior Rentabilidad Anual: 200% Timeframe Optimizado: H1 (1 hora) Par Especializado
Exodia Eurusd Project
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Exodia Project EUR/USD Descripción General Exodia Project EUR/USD es un Expert Advisor (EA) desarrollado específicamente para el trading automatizado del par de divisas EUR/USD . Este sistema de trading algorítmico está diseñado para operar en temporalidad H1 (1 hora) y ha demostrado un rendimiento excepcional en backtesting histórico. Especificaciones Técnicas Configuración Requerida Plataforma : MetaTrader 4 (MQL4) Par de divisas : EUR/USD exclusivamente Temporalidad : H1 (1 hora) Capital míni
Trend Scalper EurUsd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Trend Scalper EUR/USD -  Descripción del Sistema El Trend Scalper EUR/USD es un Expert Advisor (EA) automatizado y altamente configurable, diseñado específicamente para operar en el par EUR/USD en gráficos de 1 hora (H1). Combina una estrategia de seguimiento de tendencia basada en medias móviles exponenciales (EMA) con capacidad de operación en modo grid, ofreciendo flexibilidad tanto para trading direccional como para estrategias de acumulación controlada. Con un capital mínimo recomendado de
Elephant Eurusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Elephant EUR/USD -  Sistema automatizado de trading diseñado exclusivamente para operar el par EUR/USD en temporalidad H1 (1 hora). Utiliza una estrategia combinada basada en medias móviles exponenciales (EMA 10 y EMA 200) para identificar tendencias dominantes y puntos de entrada de alta probabilidad. Requisitos de Operación: Par de divisas: EUR/USD únicamente Timeframe: H1 (1 hora) Capital mínimo recomendado: $1,000 USD por cada 0.1 lote Broker con spreads competitivos y ejecución rápida Gesti
Poison Slayer EurUsd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Poison Slayer EUR/USD  Información General Nombre: Poison Slayer EUR/USD Plataforma: MetaTrader 4 (MT4) Broker Recomendado: IC Markets Par de Divisas: EUR/USD Temporalidad: H1 (1 Hora) Capital Mínimo: USD $1,000 Versión: 1.00 Desarrollador: WorldInversor Descripción del Sistema Poison Slayer EUR/USD es un Expert Advisor automatizado diseñado específicamente para operar el par EUR/USD en gráficos de 1 hora. Este sistema combina análisis técnico basado en medias móviles exponenciales (EMA) con una
Danesha Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Danesha Xauusd EA  Expert Advisor para Trading de Oro (XAU/USD) Plataforma: MetaTrader 4 Par: XAU/USD exclusivamente Temporalidad: H1 (1 Hora) Balance mínimo: $5,000 USD Compatible con: Prop Firms (cuentas de $5K y $10K) Descripción General Danesha Xauusd es un Expert Advisor profesional diseñado específicamente para operar oro en gráficos de 1 hora. Utiliza una estrategia combinada de medias móviles exponenciales (EMAs) y RSI, con un sistema avanzado de gestión de riesgo que incluye recuperaci
Level Hard Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
LEVEL XAU/USD HARD - Expert Advisor Profesional Descripción General LEVEL XAU/USD HARD es un Expert Advisor avanzado diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro/Dólar) en temporalidad H1. Este sistema automatizado implementa una estrategia sofisticada de gestión de órdenes pendientes con trailing stop dinámico y control inteligente de spreads. Características Principales Estrategia de Trading Sistema de Órdenes Pendientes : Coloca automáticamente órdenes BuyStop y SellStop a distanc
Level Slow Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
LEVEL SLOW XAU/USD  Descripción General LEVEL SLOW XAU/USD es un Expert Advisor diseñado con un enfoque conservador y controlado para operar el par XAU/USD (Oro/Dólar) en temporalidad H1. Este sistema automatizado implementa controles de frecuencia avanzados que limitan la apertura de operaciones, haciéndolo ideal para cuentas de Prop Firms y traders que buscan un crecimiento sostenido y controlado del capital. Características Principales Estrategia de Trading Controlada Sistema de Frecuencia In
Power Fusion Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Power Plus XAU/USD - Expert Advisor Profesional Descripción General Power Plus XAU/USD es un Expert Advisor avanzado diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro) en MetaTrader 4. Combina la precisión del indicador RSI (Relative Strength Index) con la fuerza direccional del ADX (Average Directional Index) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el mercado del oro. Este EA utiliza una estrategia de reversión a la media altamente optimizada, aprovechando
Scalper Sniper Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Sniper Scalper XAUUSD  Expert Advisor Profesional para MetaTrader 4 DESCRIPCIÓN GENERAL Sniper Scalper XAUUSD es un Expert Advisor de trading automatizado diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro vs Dólar) en temporalidad M5 . Este EA utiliza una estrategia de scalping de alta precisión basada en el análisis de patrones de velas, tamaño de cuerpos y detección de señales en filas consecutivas para identificar oportunidades de entrada con una excelente relación riesgo-beneficio.
Killer Scalper Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Killer Scalper XAUUSD MT4 Asesor Experto Profesional de Scalping para Trading de Oro Descripción General Killer Scalper XAUUSD es un sistema de trading automatizado de alta precisión diseñado específicamente para scalping en oro (XAU/USD). Construido con filtros avanzados de RSI y Estocástico, este EA identifica puntos de entrada óptimos durante sesiones de alta volatilidad, maximizando el potencial de ganancias mientras mantiene protocolos estrictos de gestión de riesgo. ️ Especificacio
ADX Scalper Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
ADX Scalper XAU/USD  Descripción General ADX Scalper XAU/USD es un Expert Advisor profesional diseñado específicamente para operar en el par de oro (XAU/USD) utilizando el indicador ADX como filtro principal de tendencia. Este EA combina estrategias de scalping con gestión de riesgo avanzada, ideal tanto para cuentas personales como para cuentas de fondeo (prop firms). Características Principales Estrategia de Trading Indicador Principal: ADX (Average Directional Index) Filtro de Tendenc
Making Scalper Hard GOLD
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Making Scalper Hard Gold - EA Profesional para XAU/USD Descripción  Making Scalper Hard Gold es un Expert Advisor avanzado de scalping diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (oro) en temporalidad M5. Este sistema automatizado combina múltiples estrategias de trading técnico para maximizar oportunidades en el mercado del oro, uno de los activos más volátiles y líquidos del mercado financiero. Características Principales Sistema Multi-Estrategia El EA implementa tres sistemas de tradi
Ichimoku Scalper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
ICHIMOKU SCALPER GOLD Expert Advisor Profesional para Trading de Oro DESCRIPCIÓN GENERAL Ichimoku Scalper Gold es un Expert Advisor avanzado diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro vs Dólar) utilizando el poderoso sistema de análisis técnico Ichimoku Kinko Hyo . Este EA combina la precisión del Ichimoku con una estrategia de grid adaptativa y gestión de riesgo profesional, ideal para traders que buscan consistencia en uno de los mercados más volátiles y líquidos. ️ ESPECI
OBV Scalper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
OBV Scalper GOLD MT4 Descripción OBV Scalper GOLD es un Expert Advisor profesional diseñado específicamente para operar XAU/USD (Oro) utilizando el indicador On Balance Volume (OBV) para detectar divergencias y oportunidades de scalping de alta probabilidad. El EA identifica automáticamente divergencias alcistas y bajistas entre el precio y el volumen, colocando órdenes pendientes estratégicas con gestión de riesgo integrada y trailing stop dinámico. ️ Especificaciones Técnicas Par recomenda
Bolinger Sniper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Bollinger Scalper Gold EA  Información General Nombre: Bollinger Scalper Gold Versión: 2.00 Plataforma: MetaTrader 4 (MT4) Par Recomendado: XAU/USD (Oro) Timeframe: M5 (5 minutos) Capital Mínimo: $1,000 USD Desarrollador: Worldinversor 2025 Descripción del Sistema Bollinger Scalper Gold es un Expert Advisor automatizado diseñado específicamente para operar en el mercado del oro (XAU/USD) utilizando una estrategia basada en Bandas de Bollinger combinada con un sistema de Grid Trading inteligente.
Stochastic Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
STOCHASTIC SCALPER MT4  Descripción Sistema automatizado de trading profesional especializado en XAU/USD que combina el poder del oscilador Stochastic con una estrategia de grid adaptativa. Diseñado para capturar movimientos rápidos del mercado mediante señales precisas de sobrecompra y sobreventa, optimizando cada operación con gestión avanzada de riesgo. Características Clave Sistema de Trading Inteligente Análisis en tiempo real con Stochastic (5,3,3) optimizado para M5 Grid adaptativ
Emas Gold Sniper
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
EMAS GOLD SNIPER Expert Advisor para Trading Automático en XAU/USD DESCRIPCIÓN GENERAL EMAS GOLD SNIPER es un Expert Advisor (EA) profesional diseñado específicamente para operar en el mercado de oro (XAU/USD) utilizando una estrategia avanzada de cruce de medias móviles exponenciales combinada con un sistema de gestión de riesgo optimizado. Este sistema automatizado identifica puntos de entrada precisos mediante el análisis de cruces entre dos medias móviles exponenciales, ejecutando órdenes
Psar MAC PRO
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
PSAR MAC PRO Expert Advisor Profesional para Trading de Oro ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Par de divisas: XAU/USD (Gold) Timeframe: M15 (15 minutos) Capital mínimo: $1,000 USD Lotaje recomendado: 0.20 - 0.50 lotes DESCRIPCIÓN PSAR MAC PRO es un Expert Advisor de última generación diseñado específicamente para operar en el mercado del oro (XAU/USD). Combina la precisión del Parabolic SAR para identificar cambios de tendencia con la potencia del MACD y su avanzado sistema de detección de diverge
Magic Vac
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
MAGIC VAC XAU/USD - Expert Advisor Profesional Descripción General MAGIC VAC XAU/USD es un Expert Advisor de última generación diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro) en MetaTrader 4. Utiliza un sistema avanzado de análisis multi-estrategia que combina 7 indicadores técnicos diferentes para generar señales de trading de alta precisión. Características Principales Sistema Multi-Estrategia Inteligente Parabolic SAR : Identificación de tendencias y puntos de reversión MACD : Análi
Machine Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Machine Scalper XAUUSD Expert Advisor Profesional para Trading de Oro DESCRIPCIÓN GENERAL Machine Scalper XAUUSD es un Expert Advisor avanzado diseñado específicamente para operar en el mercado de oro (XAU/USD) mediante estrategias de scalping de alta precisión. Desarrollado con tecnología de Machine Learning adaptativo, este EA combina indicadores técnicos probados con inteligencia artificial para maximizar las oportunidades de trading en el volátil mercado del oro. CARACTERÍSTICAS PRINCI
HFT Scalper Premium Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
HFT Scalper Premium XAUUSD Descripción Profesional HFT Scalper Premium XAUUSD es un Expert Advisor avanzado diseñado específicamente para operar oro (XAUUSD) mediante una estrategia de grid escalping de alta frecuencia. Este sistema automatizado utiliza órdenes pendientes estratégicamente ubicadas para capturar movimientos del mercado en ambas direcciones. Características Principales Estrategia : Grid trading con niveles configurables de entrada Timeframe : M15 (15 minutos) - optimizado para bal
Quantum Macd Bolinger MT4
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Quantum MACD Bollinger EA  Sistema Profesional de Trading para XAUUSD Quantum MACD Bollinger es un sistema algorítmico avanzado de trading diseñado específicamente para operar en Oro (XAUUSD), combinando el poder de los indicadores de momentum MACD con el análisis de volatilidad de las Bandas de Bollinger para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Características Principales Sinergia de Indicadores Duales : Integra señales de cruce MACD, cruces de línea cero y patrones de re
Rsi Profesional
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
RSI Profesional se basa en un oscilador para cazar rangos y tendencias donde se puede ver tambien se agarra rebotes en las medidas segun el par , se puede utilizar para forex y indices sinteticos , funciona en cualqier temporalidad , en los pares que yo lo uso son , eur/usd , usd/jpy , usd/chf y gbp/usd , en sinteticos en los pares crash y boom todos , volatility 75 , jumps , y range break !
Winner Oscillator
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
Winner Oscillator .  Como bien se llama es un oscillator que consta con una estrategia de velas heikin ashi + un oscillador programado para agarrar rebotes perfectos como bien se ve en la foto  sirve para hacer scalping y intradiario .  funciona para toda las temporalidades  !  y tambien para todo los pares de forex y indices sinteticos funciona muy bien tambien en los volatilitys, jumps , crash y boom !
Buy Sell Volatility 75
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
Pack Volatility 75 1/3 en esta estapa de indicador 1 tengo el agrado de presentarles el indicador volatility 75 Buy/Sell Profesional .  donde en cada estructura de temporalidad te va a marcar una venta y una compra segura para operar manual mente ,  donde la estrategia se basa en las lineas ema de 7 periodos exponencial y la ema de 50 periodos exponencial.  donde adquiriendo un producto vienen 2 de regalo (es el pack) adquiriendo cualquiera de los 3 productos se les va a enviar  los indicadores
Sell Buy Tendence Boom300
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
En esta ocacion tengo el agrado de presentarles el (Pack Boom 300 Profesional) donde consta de 4 indicadores para el indice Boom 300 de indices sinteticos (Deriv Broker) adquiriendo este indicador se le habilita el pack de los 4 indicadores de boom 300 donde se les enviara el resto de los indicadores,  este indicador es 1 de los 4 que consta con la estrategia de Buy/Sell mandandote alertas claras donde ahi compra o venta del par  se recomienda utilizar en una temporalidad de 15 Minutos ,  para t
Tendencia Crash300
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
Pack profesional Crash 300 Indicadores ,  en esta ocacion presento el indicador tendence que es para el indice crash 300 (Deriv Broker) el indicador consta de una estrategia donde se agarran tendencia en periodos de 15 Minutos ,  bien claro el indicador muestra la compra marcandote la punta de rojo asta que se desarrolle la tendencia,  y luego marque el punto verde de compra ,  es muy simple de usar ,  es recomendado usar en esa temporalidad ya que sirve para agarrar tendencias mas largas y aume
