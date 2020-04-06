Nova SMA Trader es un Asesor Experto disciplinado de seguimiento de tendencias basado en la clásica Media Móvil Simple (SMA), una herramienta probada a lo largo del tiempo para capturar el impulso direccional con claridad y consistencia. Mientras que muchos persiguen indicadores complejos, este EA se nutre del poder de la simplicidad, esperando cruces limpios y confirmaciones de precios antes de entrar en acción.

Diseñado para los operadores que creen en la fuerza de la lógica de tendencia estructurada, Nova SMA Trader evita las señales ruidosas y el sobreajuste. Sus decisiones de trading son claras, decididas y conscientes del riesgo, proporcionándole una ventaja estable y basada en reglas en los mercados tendenciales.

Este EA lleva la metodología clásica a un marco moderno, con protecciones integradas y ejecución adaptativa.

Por qué los operadores eligen Nova SMA Trader

Lógica de Tendencia Pura:

Se centra en los cruces de SMA y en el movimiento direccional del precio - para entradas claras y estructuradas que siguen la fuerza.

Estrategia minimalista y potente:

Sin complicaciones ni indicadores lentos. Sólo lógica directa que respeta la acción real del precio.

Motor de riesgo disciplinado:

Cada operación se abre con un stop loss estricto y un trailing dinámico. Sin rejilla, sin martingala, sin doblar.

Fiabley eficiente:

Consumo reducido de recursos del sistema, estabilidad en todos los plazos y activos.

Ejecución Transparente:

Sin algoritmos ocultos o conjeturas - Nova SMA Trader hace exactamente lo que está diseñado para hacer, cada vez.

Una versión demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Nova SMA Trader ofrece una estrategia de tendencia limpia y profesional basada en principios probados a lo largo del tiempo, ahora automatizada.

Pruebe la demo y aproveche el precio de descuento antes de que suba.



