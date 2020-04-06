Nova BBO Trader es un Asesor Experto centrado en rupturas, construido en torno a la estrategia Box Breakout - identificando zonas clave de consolidación donde el precio se contrae en rangos estrechos antes de movimientos explosivos. Mediante la detección de estas "cajas" y la espera de rupturas limpias y decisivas, este EA busca capitalizar el impulso que sigue.

Perfecto para los operadores que desean automatizar un patrón clásico de acción del precio, Nova BBO Trader ofrece entradas claras y basadas en reglas con un disciplinado control del riesgo y gestión de las operaciones. Evita falsas rupturas a través de filtros de confirmación por capas y colocación adaptativa de stop loss.

Por qué los operadores eligen Nova BBO Trader

Lógica de ruptura estructurada:

Apunta a zonas de consolidación y puntos de ruptura con precisión - para entradas direccionales oportunas.

Filtros de falsas rupturas:

Emplea múltiples comprobaciones para evitar rupturas prematuras o falsas, mejorando la calidad de las operaciones.

Gestión estricta del riesgo:

Cada posición utiliza stops definidos y trailing opcional, sin martingalas ni sistemas de rejilla.

Eficiente y estable:

Código ligero optimizado para múltiples símbolos y marcos temporales.

Estrategia transparente:

Reglas claras y comprobables sin complejidades ocultas.

Una versión demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Nova BBO Trader combina los principios clásicos del box breakout con una disciplina de riesgo moderna para una ejecución consistente de las operaciones.

Pruebe la demo ahora y asegúrese el precio de descuento antes de que suba.



