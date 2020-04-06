Nova CCI Trader es un Asesor Experto de precisión basado en el Índice del Canal de Materias Primas (CCI), un oscilador versátil diseñado para descubrir ciclos de mercado, condiciones de sobrecompra/sobreventa y cambios de impulso ocultos. Este EA transforma el potencial bruto del CCI en una estrategia disciplinada tanto para los operadores swing como para los que siguen tendencias.

En lugar de actuar sobre el ruido o cruces arbitrarios, Nova CCI Trader utiliza la lógica de múltiples capas para confirmar la tendencia direccional, detectar los desequilibrios del mercado, y el tiempo de entradas con un propósito. Prospera en mercados donde el ritmo y el retroceso son importantes, esperando el momento justo antes de intervenir.

Si valora las entradas estratégicas basadas en el posicionamiento y la fuerza del precio relativo, Nova CCI Trader le ofrece la estructura para actuar con confianza.

Por qué los operadores eligen Nova CCI Trader

Precisión basada en ciclos:

Utiliza umbrales dinámicos y análisis de divergencias para identificar configuraciones de alta probabilidad, no suposiciones aleatorias de sobrecompra/sobreventa.

Lógica de entrada limpia:

Combina filtros direccionales, pendiente del CCI y conocimiento del rango para reducir las señales falsas y mejorar la sincronización.

Ejecución con gestión del riesgo:

Cada operación incluye un stop loss fijo y una lógica de seguimiento - sin martingala, sin rejilla, sin sobreexposición emocional.

Flexibilidad multiactivo:

Adaptable a condiciones de tendencia y oscilación en divisas, índices y criptomonedas, en marcos temporales intradía o superiores.

Transparente y eficiente:

Lógica sencilla que se ejecuta con ligereza y rapidez, sin elementos de caja negra ni afirmaciones exageradas.

Una versión demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Ningún EA puede predecir el futuro - pero Nova CCI Trader le da un marco construido sobre uno de los indicadores de impulso y ciclo más fiables en el análisis técnico.

Pruebe la demo hoy y asegúrese el precio de descuento.



