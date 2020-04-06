Nova ALG Trader

Nova ALG Trader es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado en torno al concepto del indicador Alligator introducido por Bill Williams. El sistema se centra en identificar fases de tendencia estructuradas utilizando medias móviles suavizadas y condiciones de alineación predefinidas.

La lógica de negociación se basa en la interacción entre las mandíbulas, los dientes y los labios del Alligator, que se utilizan para evaluar la dirección del mercado y el estado del impulso. Las operaciones se consideran sólo cuando estos componentes están alineados de acuerdo a estrictas reglas internas, ayudando al sistema a permanecer inactivo durante condiciones de mercado de baja calidad o laterales.

Este Asesor Experto está destinado a los operadores que prefieren un enfoque metódico basado en reglas para el seguimiento de tendencias en lugar de la frecuente toma de decisiones discrecionales.

Concepto y lógica de negociación

El indicador Alligator está diseñado para representar diferentes etapas del comportamiento del mercado, a menudo descritas como fases de "dormir", "despertar" y "tendencia". Nova ALG Trader utiliza estas fases como marco para determinar cuándo se dan las condiciones de tendencia y cuándo la actividad del mercado no justifica la participación.

En lugar de reaccionar a movimientos aislados de los precios, el sistema evalúa el posicionamiento relativo y la dirección de múltiples medias suavizadas. Esto permite alinear las operaciones con una estructura direccional más amplia en lugar de con fluctuaciones a corto plazo.

Cuando no se cumplen los criterios de alineación, el Asesor Experto permanece inactivo. Este comportamiento selectivo tiene por objeto reducir la exposición innecesaria durante condiciones poco claras o de oscilación.

Comportamiento de entrada y salida

Las entradas de operaciones se generan sólo después de que el sistema confirma la concordancia direccional a través de sus filtros internos. Una vez abierta una posición, se aplican automáticamente las reglas predefinidas de gestión de operaciones.

El Asesor Experto admite el uso de niveles de stop loss y take profit, junto con la funcionalidad opcional de trailing stop. Estos mecanismos están diseñados para gestionar las posiciones abiertas de acuerdo con la configuración seleccionada, sin utilizar técnicas de martingala, expansión de la parrilla o recuperación.

Toda la gestión de posiciones es determinista y se basa en reglas, lo que permite a los usuarios observar y evaluar el comportamiento del sistema directamente en el gráfico.

Gestión del riesgo y del dinero

Nova ALG Trader no modifica dinámicamente el volumen de operaciones basándose en resultados anteriores. El dimensionamiento de las posiciones sigue parámetros de entrada estándar definidos por el usuario.

El sistema está diseñado para operar sin promedios a la baja, apilamiento de posiciones o incrementos exponenciales de lotes. Cada operación se evalúa de forma independiente de acuerdo con el mismo marco lógico.

Como ocurre con todos los sistemas de negociación automatizada, la exposición global al riesgo depende del tamaño de la cuenta, el apalancamiento, las características del símbolo y los ajustes definidos por el usuario.

Mercados y plazos admitidos

El Asesor Experto se puede aplicar a una amplia gama de símbolos, incluyendo:

  • Pares de divisas principales y secundarios
  • Símbolos de criptodivisas ofrecidos por el broker
  • Índices e instrumentos CFD con suficiente liquidez

Nova ALG Trader no está restringido a un único marco temporal. Se puede utilizar en marcos temporales superiores, como H4 y D1, para una evaluación más amplia de la tendencia, así como en marcos temporales intermedios, como H1, en función de las preferencias del operador.

Diferentes símbolos y marcos temporales pueden producir diferentes frecuencias y comportamientos comerciales, que pueden evaluarse mediante pruebas históricas.

Transparencia y evaluación

El Asesor Experto utiliza indicadores estándar de MetaTrader y no se basa en lógica oculta, fuentes de datos externas o servidores remotos.

Todas las decisiones comerciales se derivan de los elementos visibles del gráfico y los cálculos internos que se pueden observar durante las ejecuciones del Probador de Estrategias o el funcionamiento del gráfico en vivo.

El sistema admite pruebas históricas en el Probador de Estrategias de MetaTrader, lo que permite a los usuarios analizar la frecuencia de las operaciones, el comportamiento de las caídas y la lógica de ejecución en diferentes condiciones de mercado.

Uso previsto

Nova ALG Trader está diseñado para operadores que:

  • Prefieren metodologías de seguimiento de tendencias
  • Valoran la ejecución estructurada y basada en reglas
  • No requieren una alta frecuencia de negociación
  • Desean reducir la toma de decisiones discrecionales

El sistema puede no ser adecuado para operadores que busquen estrategias de scalping a corto plazo o una participación constante en el mercado.

Notas operativas

Para un funcionamiento estable, se recomienda utilizar un broker fiable con una ejecución consistente y condiciones de spread razonables.

Ejecutar el Asesor Experto en un VPS puede ayudar a garantizar un funcionamiento ininterrumpido, especialmente cuando se aplica a plazos más largos o a múltiples símbolos.

Se recomienda a los usuarios evaluar el sistema en un entorno de prueba y ajustar los parámetros de entrada de acuerdo con su propia tolerancia al riesgo y sus objetivos de negociación.

Información importante

La negociación automatizada implica riesgos, y el comportamiento del mercado puede cambiar con el tiempo. El comportamiento pasado observado durante pruebas históricas o condiciones de mercado anteriores no garantiza resultados futuros.

Nova ALG Trader proporciona un enfoque estructurado para la evaluación de tendencias y la ejecución de operaciones, pero los resultados dependen de las condiciones del mercado, del entorno del broker y de los ajustes definidos por el usuario.

