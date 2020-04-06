Nova FI Trader le da una ventaja en los mercados volátiles utilizando el poder probado del indicador Force Index. Desarrollado por el renombrado trader Alexander Elder, el Force Index combina de forma única la acción del precio, el volumen y el impulso en una poderosa señal.

Este Asesor Experto lleva ese concepto a la vida a través de una estrategia sensible y fácil de scalping. Tanto si está buscando movimientos rápidos como si se está adaptando a tendencias más amplias, Nova FI Trader está diseñado para ofrecer precisión y control en mercados que se mueven rápidamente.

Por qué los operadores eligen Nova FI Trader:

Metodología probada : Basado en el Force Index, un indicador de momentum basado en el volumen.

Lógica consciente del riesgo : Sin trucos de Martingala, Rejilla o Inteligencia Artificial. Sólo una estrategia limpia con un trailing stop dinámico.

Configuración flexible : Diseñado para scalping, pero personalizable para estilos de trading más amplios.

Responde a las condiciones del mercado: Maneja con precisión la volatilidad, los picos de noticias y los cambios de tendencia.

Una versión demo gratuita está disponible para probar en el Probador de Estrategias.

Tenga en cuenta que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, y que ninguna configuración funciona en todas las condiciones de mercado.

Sin embargo, Nova FI Trader ofrece una base fiable y lógica para su estrategia de trading.

Pruebe la demo hoy mismo y aproveche el descuento antes de que suba.



