Normal MA Crossover EA with Filters
- Asesores Expertos
- Ruslan Zaikin
- Versión: 2.2
- Activaciones: 10
<h1>MA Crossover EA Profesional</h1>
<h2>Descripción general</h2>
<p>MA Crossover Expert Advisor es un sistema de trading automatizado basado en la estrategia de cruce de medias móviles con filtros adicionales de RSI y ADX para el análisis del mercado.</p> <p>Asesor Experto Profesional de MA Crossover.
<h2>Características principales</h2>
<ul>
<li><strong>Estrategia Dual MA Crossover</strong>: Utiliza medias móviles rápidas y lentas para la detección de tendencias</li>.
<li><strong>Filtro RSI</strong>: Filtro RSI opcional para evitar condiciones de sobrecompra/sobreventa</li>.
<li><strong>Filtro de tendencia ADX</strong>: Filtro ADX opcional para operar sólo en mercados con tendencia</li>.
<li><strong>Gestión del riesgo</strong>: Stop loss, take profit y trailing stop configurables</li> <li><strong>Gestión del riesgo</strong>.
<li><strong>Configuración flexible</strong>: Parámetros ajustables para diferentes estilos de trading</li>.
</ul>
<h2>Cómo funciona</h2>
<p>El EA monitoriza los cruces de medias móviles en cada nueva barra:</p>
<ul>
<li><strong>Señal de COMPRA</strong>: Cuando la MA rápida cruza por encima de la MA lenta + RSI no sobrecomprado + ADX muestra fortaleza de la tendencia</li>.
<li><strong>Señal de VENTA</strong>: Cuando MA rápida cruza por debajo de MA lenta + RSI no sobrevendido + ADX muestra fuerza de tendencia</li>.
</ul>
<h2>Parámetros de entrada</h2>
<h3>Parámetros de la MA</h3>
<ul>
<li><strong>Período de MA rápida</strong> (10): Período para la media móvil rápida</li>.
<li><strong>Periodo MA lento</strong> (20): Periodo para la media móvil lenta</li>
<li><strong>Método MA</strong> (SMA): Tipo de media móvil (SMA, EMA, etc.)</li> <li>.
</ul>
<h3>Parámetros del filtro</h3>
<ul>
<li><strong>Usar filtro RSI</strong> (true): Activa/desactiva el filtro RSI</li>.
<li><strong>Periodo RSI</strong> (14): Periodo de cálculo del RSI</li>
<li><strong>RSI Sobrecomprado</strong> (70): Nivel del RSI considerado sobrecomprado</li>.
<li><strong>RSI Sobreventa</strong> (30): Nivel de RSI considerado sobrevendido</li>.
<li><strong>Usar filtro ADX</strong> (true): Activa/desactiva el filtro ADX</li>.
<li><strong>Periodo ADX</strong> (14): Periodo de cálculo del ADX</li>
<li><strong>Nivel ADX</strong> (25): Nivel mínimo de ADX para mercado en tendencia</li>.
</ul>
<h3>Gestión de riesgos</h3>
<ul>
<li><strong>Tamaño de lote</strong> (0,01): Tamaño de lote fijo para las operaciones</li>.
<li><strong>Stop Loss</strong> (100): Stop loss en puntos</li>.
<li><strong>Tomar beneficios</strong> (200): Toma de beneficios en puntos</li>
<li><strong>Utilizar Trailing Stop</strong> (verdadero): Activar/desactivar trailing stop</li>.
<li><strong>Trail Start</strong> (50): Ganancia en puntos para activar el trailing</li>.
<li><strong>Paso del trailing</strong> (20): Paso para el trailing stop en puntos</li>.
</ul>
<h3>ConfiguraciónEA</h3>
<ul>
<li><strong>Número mágico</strong> (20251225): Identificador único para las operaciones del EA</li>.
<li><strong>Deslizamiento</strong> (3): Deslizamiento máximo en puntos</li>.
<li><strong>Activar registro</strong> (true): Activar/desactivar el registro detallado</li>.
</ul>
<h2>Instalación</h2>
<ol>
<li>Descargue el archivo .ex5</li>
<li>Copiarlo a MetaTrader 5\MQL5\Expertos</li>
<li>Reinicie MetaTrader 5 o actualice Navigator</li> <li>Copie el archivo .ex5 a MetaTrader 5
<li>Acoplar el EA a un gráfico</li> <li>Configurar los parámetros
<li>Configure los parámetros según sea necesario</li>.
</ol>
<h2>Configuraciones recomendadas</h2>
<p><strong>Para EURUSD M15:</strong> MA rápida = 8, MA lenta = 21, Usar ambos filtros activados</p> <p><strong>Para EURUSD M15</strong>
<p><strong>Para XAUUSD H1:</strong> Fast MA = 12, Slow MA = 26, Usar sólo filtro ADX</p>
<h2>Backtesting</h2>
<p>Para backtesting, utilice el modo "Cada tick basado en ticks reales" con al menos 3 meses de datos. El EA funciona mejor en pares de divisas con tendencia.</p> <p>
<h2>Notas importantes</h2>
<ul>
<li>Este es un sistema de trading automatizado - úselo bajo su propio riesgo</li>.
<li>Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros</li> <li>Este es un sistema de trading automatizado.
<li>Pruebe a fondo en la cuenta de demostración antes de operar en vivo</li>
<li>Ajuste los parámetros según su tolerancia al riesgo</li>.
</ul>
<h2>Soporte</h2>
<p>Para preguntas o soporte, por favor utilice la sección de Discusión del Producto en MQL5 Market.</p>