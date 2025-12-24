Nova MFS Trader ist eine verfeinerte Automatisierung des Money Flow Index (MFI) und des Stochastik Oszillators - eine Kombination aus volumenbasiertem Momentum und preisbasiertem Timing für einen schärferen Vorsprung beim Einstieg. Durch die Kombination dieser beiden sich ergänzenden Indikatoren bietet der EA einen disziplinierten Rahmen, der falsche Signale herausfiltert und nur dann handelt, wenn Marktstärke und Timing übereinstimmen.

Während der MFI den Kapitalfluss hinter den Kerzen verfolgt, misst die Stochastik überkaufte und überverkaufte Bedingungen. Zusammen bilden sie ein System, das verfrühte Einstiege vermeidet und auf den richtigen Moment der Konvergenz wartet - wenn Preis, Momentum und Fluss übereinstimmen.

Hier geht es nicht darum, Höchst- und Tiefststände zu erraten - es geht um strukturierte Bestätigung. Nova MFS Trader wird nur dann aktiv, wenn seine dualen Kriterien erfüllt sind, was jedem Handel Kontext und Überzeugung verleiht.

Warum Händler Nova MFS Trader wählen

MFI + Stochastik, vollautomatisch:

Integriert beide Indikatoren in eine einzige Strategie mit sauberer Logik.

Duales Bestätigungssystem:

Erfordert Übereinstimmung zwischen Kapitalfluss und Preis-Timing, um schwache Signale zu vermeiden.

Eingebautes Risikomanagement:

Fester Stop-Loss und optionales Trailing-System bei jedem Handel. Kein Martingal, kein Raster.

Marktübergreifende Anwendung:

Effektiv bei Devisen, Metallen, Indizes und Kryptowährungen über H1- bis Tages-Charts.

Transparent und verlässlich:

Einfache Logik, schnelle Ausführung und keine Überkomplizierung.

Eine kostenlose Demo ist im Strategy Tester verfügbar.

Kein EA garantiert zukünftige Performance - aber Nova MFS Trader bietet einen strukturierten Ansatz mit zwei Indikatoren, der sowohl den Marktfluss als auch das Timing berücksichtigt.

Testen Sie die Demo noch heute und sichern Sie sich Ihre vergünstigte Lizenz.