Nova MFS Trader

Nova MFS Trader ist eine verfeinerte Automatisierung des Money Flow Index (MFI) und des Stochastik Oszillators - eine Kombination aus volumenbasiertem Momentum und preisbasiertem Timing für einen schärferen Vorsprung beim Einstieg. Durch die Kombination dieser beiden sich ergänzenden Indikatoren bietet der EA einen disziplinierten Rahmen, der falsche Signale herausfiltert und nur dann handelt, wenn Marktstärke und Timing übereinstimmen.

Während der MFI den Kapitalfluss hinter den Kerzen verfolgt, misst die Stochastik überkaufte und überverkaufte Bedingungen. Zusammen bilden sie ein System, das verfrühte Einstiege vermeidet und auf den richtigen Moment der Konvergenz wartet - wenn Preis, Momentum und Fluss übereinstimmen.

Hier geht es nicht darum, Höchst- und Tiefststände zu erraten - es geht um strukturierte Bestätigung. Nova MFS Trader wird nur dann aktiv, wenn seine dualen Kriterien erfüllt sind, was jedem Handel Kontext und Überzeugung verleiht.

Warum Händler Nova MFS Trader wählen

  • MFI + Stochastik, vollautomatisch:
    Integriert beide Indikatoren in eine einzige Strategie mit sauberer Logik.

  • Duales Bestätigungssystem:
    Erfordert Übereinstimmung zwischen Kapitalfluss und Preis-Timing, um schwache Signale zu vermeiden.

  • Eingebautes Risikomanagement:
    Fester Stop-Loss und optionales Trailing-System bei jedem Handel. Kein Martingal, kein Raster.

  • Marktübergreifende Anwendung:
    Effektiv bei Devisen, Metallen, Indizes und Kryptowährungen über H1- bis Tages-Charts.

  • Transparent und verlässlich:
    Einfache Logik, schnelle Ausführung und keine Überkomplizierung.

Eine kostenlose Demo ist im Strategy Tester verfügbar.
Kein EA garantiert zukünftige Performance - aber Nova MFS Trader bietet einen strukturierten Ansatz mit zwei Indikatoren, der sowohl den Marktfluss als auch das Timing berücksichtigt.

Testen Sie die Demo noch heute und sichern Sie sich Ihre vergünstigte Lizenz.


Empfohlene Produkte
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Experten
Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
Experten
MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 Ein vollautomatischer Expert Advisor , der speziell für Gold (XAUUSD) getestet wurde , um potenzielle Marktumkehrungen nach starken Schwungphasen zu erfassen. Er verwendet ein konsekutives Candlestick-Muster , das durch Multi-Indikator-Filter und ein fortschrittliches Risikomanagement für präzise Einstiege und Gewinnabsicherung ergänzt wird. Der aktuelle Preis ist nur für Demozwecke gedacht. Hauptmerkmale: Momentum-basierte Umkehrstrategie: Erkennt N aufei
Heiken
Andriy Sydoruk
Experten
Heiken professional Expert Advisor folgt dem Markt teilweise mit dem i-Heiken_Ashi Indikator (siehe Screenshot). Bei jedem i-Heiken_Ashi-Signal wird eine Position in dessen Richtung eröffnet. Jede neu eröffnete Position wird automatisch von einem Stop Loss, Break Even, Trailing Stop und Take Profit begleitet. Um die Mittel effizient zu diversifizieren, wird empfohlen, den Mehrwährungsmodus zu verwenden, bei dem 10 Währungen ausgewählt werden, während das Risiko um das 10-fache reduziert wird. De
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Experten
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Ein automatisierter Scalping-Expert Advisor, der hauptsächlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader-5-Plattform entwickelt wurde SYSTEMANFORDERUNGEN Plattform: MetaTrader 5 (MT5) Hauptsymbol: XAUUSD Akzeptiert: XAUUSD (Standard-Digit-Symbol) Nicht getestet: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD oder andere modifizierte Symbole Andere Gold-Symbole: Unterstützt, jedoch kann die Performance variieren und ist nicht optimiert Zeitrahm
FREE
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Goldplup
Wesley
4.75 (4)
Experten
END OF THE YEAR Rabatt !!!!! (baldiges Ende!) Ursprünglicher Preis $508 (vor Rabatt) : Aktueller Preis: $254 USD (+Steuer) Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar, bevor es zu spät ist! Bewährte Live-Signale : Goldplup-Signale HANDELN Sie jetzt!!! oder nie... Donchian Kanal Ausbruch Wie weit kann sich ein Donchian Breakout bewegen, bevor er sich umkehrt? Goldplup EA wurde entwickelt, um diese Bewegungen mit Präzision zu erfassen. Er wendet die bewährte Donchian-Channel-Methode in 2 wählbaren Modi
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experten
Exp-TickSniper - Hochgeschwindigkeits-Tick-Scalper mit automatischer Parameterauswahl für jedes Währungspaar. Träumen Sie von einem Berater, der die Handelsparameter automatisch berechnet? Automatisch optimiert und abgestimmt? Die Vollversion des Systems für MetaTrader 4:   TickSniper  Scalper   für MetaTrader 4 TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Um mit unserem Berater
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experten
Der VR Black Box-Handelsroboter basiert auf der beliebten und bewährten Trendfolgestrategie. Im Laufe mehrerer Jahre wurde es auf Live-Handelskonten durch regelmäßige Updates und die Einführung neuer Ideen verbessert. Dadurch ist VR Black Box zu einem leistungsstarken und einzigartigen Handelsroboter geworden, der sowohl Anfänger als auch erfahrene Händler beeindrucken kann. Um sich mit dem Roboter vertraut zu machen und seine Wirksamkeit zu bewerten, reicht es aus, ihn auf einem Demokonto zu in
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experten
Dieser Roboter arbeitet auf der Grundlage des Parabolic SAR Indikators. Version für MetaTrader4 hier . Die erweiterte EA-Version enthält die folgenden Änderungen und Verbesserungen: Das Verhalten des EA wurde auf verschiedenen Kontotypen und unter verschiedenen Bedingungen (Fixed/Floating Spread, ECN/Cent-Konten, etc.) überprüft. Die Funktionalität des EA wurde erweitert. Bessere Flexibilität und Effizienz, bessere Überwachung der offenen Positionen. Funktioniert sowohl auf 4- und 5-stelligen Br
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Experten
FLAMMENDER NACHT-SKALIERER VÖLLIG NEUES SYSTEM ZUR RÜCKGEWINNUNG DES GITTERS HINZUGEFÜGT Nachtskalierung mit Stop Losses hat in den vergangenen Jahren vor 2022 unglaublich gut funktioniert. Blazing Night Scalper wurde ursprünglich auf mehr als 10 Jahren Tick-Daten mit Take Profit und Stop Loss mit erstaunlichen Ergebnissen getestet. Sobald wir das Jahr 2022 erreichten, wurde es für Nachtscaler immer schwieriger, Gewinne zu erzielen, wahrscheinlich aus vielen Gründen, wie z.B. die Erhöhung der
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experten
Die EA-Strategie : Er verfügt über einen eingebauten Indikator, der auf der Anordnung der japanischen Kerzen basiert, um die Signale zu bestimmen, und hat verschiedene Eingänge für Short- und Long-Positionen, um seine Präzision zu verbessern; Sie sollten diesen EA kaufen, weil : er seit langem getestet wurde; Sein Indikator wurde stark verbessert und optimiert; das Programm frei von Bugs ist; es sicher ist, weil seine Effizienz etwa 70% der Durchsetzungskraft beträgt; es ist mit der Trailing St
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Nova DCA Trader
Anita Monus
Experten
Nova DCA Trader ist ein Expert Advisor zur Verwaltung von Trades unter Verwendung der Dollar-Cost Averaging (DCA) Strategie, die eine kontrollierte Skalierung von Positionen in trendigen oder volatilen Märkten ermöglicht. Durch Mittelwertbildung in Positionen auf vordefinierten Niveaus zielt dieser EA darauf ab, den Einstiegspreis zu verbessern und das Gewinnpotenzial zu maximieren, während das Risiko sorgfältig verwaltet wird. Im Gegensatz zu rücksichtslosen Grid- oder Martingale-Systemen wende
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Ein Expert Advisor, der in Zeiten hoher Preisdifferenzen arbeitet und den Stochastik-Indikator und den Rohstoffindex-Indikator nutzt. Er nutzt überkaufte oder überverkaufte Punkte oder die ADX-Anzeige zum Ausstieg aus Trades. Er verfügt außerdem über eine Stop-Loss-Kontrolle, die auf prozentualen Preisunterschieden basiert und die Lot-Skalierung mit steigendem Kontostand progressiv anpasst. Dabei wird der Margin Call des Kontos im Auge behalten. Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im
BabaYaga Nasdaq MT5
Sakhid Ngabduloh
Experten
BabaYaga : Nasdaq Conqueror ist ein hochmoderner Trading Advisor, der Ihr Trading-Erlebnis durch strategische Präzision, Anpassungsfähigkeit und fortschrittliche Marktanalyse verändert. BabaYaga : Nasdaq Conqueror basiert auf firmeneigenen Handelsalgorithmen und tiefgreifenden Markteinblicken und liefert eine außergewöhnliche Leistung in verschiedenen Handelsumgebungen, damit Sie den Markttrends immer einen Schritt voraus sind. Merkmale von BabaYaga : Nasdaq Conqueror Niedriger Drawdown Eines d
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experten
Nova MFI Scalper bringt den beliebtesten Oszillator der Buy-Side direkt auf Ihren MT5-Chart. Der EA basiert auf dem Money Flow Index (MFI) - einer volumengewichteten RSI-Variante, die schwache Kursbewegungen herausfiltert - und setzt auf echte Akkumulation und Distribution. Das Ergebnis? Sauberere Einstiege, schnellere Ausstiege und weniger Fake-outs. Warum Händler Nova MFI Trader zu ihrem Werkzeugkasten hinzufügen sollten Volumenbestätigte Signale: MFI kombiniert Preis und Tick-Volumen und fil
LT Adx EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Erschließen Sie die Kraft der ADX-Handelsstrategien mit unserem vielseitigen und benutzerfreundlichen Expert Advisor. Unser All-in-One ADX Expert Advisor ist Ihr Schlüssel zum erfolgreichen Handel mit mehreren ADX-Strategien und der Unterstützung verschiedener ADX-Indikatoren. Ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Profi sind, dieser EA wurde entwickelt, um Ihre Handelserfahrung zu verbessern. Hauptmerkmale: 1. Multi-Strategy Handel: Unser Expert Advisor unterstützt mehrere ADX-Handelsstrate
DYJ BoS EA
Daying Cao
Experten
DYJ BoS EA verwendet den DYJ BoS-Indikator als fundamentale Strategie, um Veränderungen in den Trends der Marktstruktur zu erkennen. Sobald die Aufwärts- und Abwärtstrendlinien diese UN- oder DN-Linien durchbrechen, werden die entsprechenden Varianten automatisch vom Markt geöffnet. Um die Genauigkeit der Schließung zu verbessern, wird in der Regel empfohlen, keinen Stop-Loss und Take-Profit zu setzen. Die Endposition wird normalerweise beim nächsten Durchbruchspunkt in der gleichen Richtung od
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Experten
Ilanis ist ein Expert Advisor für den Aktienhandel, er kann für den Handel auf dem Forex und anderen Märkten, einschließlich Rohstoffen, Metallen und Indexmärkten, verwendet werden. Um den Markteintritt zu bestimmen, verwendet der EA den modernen und ultraleichten adaptiven Indikator FourAverage. Das Prinzip der Positionserhaltung ähnelt dem des beliebten Forex-Roboters Ilan, der Mittelwertbildung verwendet. Aber im Gegensatz zu Ilan verwendet Ilanis einen genauen Einstieg in den Markt. Der Robo
V Wave EA
STANTON ROUX
5 (1)
Experten
V-Wave EA Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit V-Wave EA ! Dieser hochmoderne Expert Advisor integriert eine Reihe von robusten Indikatoren, darunter VWAP , gleitende Durchschnitte , IBS und FIBO-Levels für präzise Eingaben. Hauptmerkmale: 1. Leistungsstarke Indikatoren: VWAP (volumengewichteter Durchschnittspreis): Das Herzstück der Strategie, das einen optimalen Einstieg auf der Grundlage volumenabhängiger Markttrends gewährleistet. Zwei gleitende Durchschnitte: P
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Missy Fab MT5 — Automatisiertes Handelssystem Missy Fab MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement-Strategien. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Warum Missy Fab MT5 wählen? Analyse-Algorithmen: Rund-um-die-Uhr automatisierter Handel mit integrierten Modellen. Flexibilität: passt sich an Vol
RSI Double Cross
Ihor Koshel
Experten
Der RSI Double Cross Robot ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf einem klassischen, aber leistungsstarken Momentum-Konzept basiert - dem Crossover zweier RSI-Indikatoren mit unterschiedlichen Perioden. Der Roboter identifiziert Trendwechsel und Marktmomentumverschiebungen, indem er die Interaktion zwischen schnellen und langsamen RSI-Werten verfolgt. Trades werden nur dann eröffnet, wenn klare Richtungssignale erscheinen, während ein eingebauter Volatilitätsfilter hilft, flache und w
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Experten
Hüllkurven & RSI Scalper EA Wir stellen Ihnen den Envelopes & RSI Scalper EA vor, einen hochmodernen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um mit Hilfe fortschrittlicher technischer Indikatoren und intelligenter Risikomanagementtechniken präzise und hochfrequente Trades zu tätigen. Hauptmerkmale: Hüllkurven-Indikator-Integration: Der EA nutzt den Envelopes-Indikator, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Erkennung von Kursniveaus relativ zu gleitenden Durchs
Waiting Night MT5
Marat Baiburin
3.89 (19)
Experten
Discount on all my products until 01.05.  Waiting Night   ist ein vollautomatischer Expert Advisor für die Arbeit am Forex-Markt während ruhiger Stunden. Überwachung des Expert Advisors:  https://www.mql5.com/ru/signals/1738184 Richtige GMT-Einstellung:   https://www.mql5.com/ru/blogs/post/743531 Alle Parameter, die für die verständlichste und einfachste Optimierung erforderlich sind, stehen in nur 5 Einstellungen zur Verfügung.Sie können den Berater an Ihre Präferenzen anpassen: Passen Sie das
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird als fundamental bezeichnet, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist
MACD Trading MT5
Matthieu Jean Baptiste Wambergue
Experten
Automatisieren Sie Ihre MACD-Strategie! Dieser EA alarmiert und/oder platziert Aufträge gemäß MACD-Strategien mit zusätzlichen Filtern. Das bedeutet, dass Sie ihn auf 2 verschiedene Arten nutzen können: Sie erhalten Warnungen auf der Grundlage Ihrer MACD-Strategie mit Filtern für mehrere Symbole gleichzeitig in einem einzigen Chartfenster; Wählen Sie den vollautomatischen Modus und lassen Sie den EA Aufträge auf der Grundlage Ihrer MACD-Strategie, Ihrer Filterauswahl und Ihres Money-Managements
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Weitere Produkte dieses Autors
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experten
Nova MFI Scalper bringt den beliebtesten Oszillator der Buy-Side direkt auf Ihren MT5-Chart. Der EA basiert auf dem Money Flow Index (MFI) - einer volumengewichteten RSI-Variante, die schwache Kursbewegungen herausfiltert - und setzt auf echte Akkumulation und Distribution. Das Ergebnis? Sauberere Einstiege, schnellere Ausstiege und weniger Fake-outs. Warum Händler Nova MFI Trader zu ihrem Werkzeugkasten hinzufügen sollten Volumenbestätigte Signale: MFI kombiniert Preis und Tick-Volumen und fil
Nova FI Trader
Anita Monus
Experten
Nova FI Trader verschafft Ihnen einen Vorteil in volatilen Märkten, indem es die bewährte Stärke des Force Index Indikators nutzt. Entwickelt von renommierten Händler Alexander Elder, der Force Index einzigartig verbindet Preis-Aktion, Volumen und Momentum in einem leistungsstarken Signal. Dieser Expert Advisor erweckt dieses Konzept durch eine reaktionsschnelle, scalpingfreundliche Strategie zum Leben. Egal, ob Sie auf schnelle Bewegungen setzen oder sich an breitere Trends anpassen wollen, Nov
Nova ST Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova ST Trader basiert auf einem der bewährtesten Momentum-Indikatoren im Handel - dem Stochastik-Oszillator . Entwickelt von George C. Lane, ist dieser Oszillator bekannt für seine Fähigkeit, überkaufte und überverkaufte Bedingungen mit Präzision zu lokalisieren und Händlern zu helfen, Wendepunkte zu antizipieren, bevor sie passieren. Dieser Expert Advisor wandelt die Rohsignale des stochastischen Oszillators in ein dynamisches und diszipliniertes Handelssystem um. Nova ST Trader wurde mit
Nova DC Trader
Anita Monus
Experten
Nova DC Trader basiert auf einem präzisionsbasierten Ausbruchsmodell, das Preiskompression und -expansion ausnutzt. Durch die Identifizierung von dynamischen Konsolidierungsphasen und sauberen Richtungsbewegungen verwandelt dieser Expert Advisor kontrollierte Kursbewegungen in konsistente Chancen. Anstatt der Volatilität nachzujagen oder sich auf nachlaufende Signale zu verlassen, konzentriert sich der Nova DC Trader auf Struktur, Timing und risikogesteuerte Ausführung. Er wurde für Händler entw
Nova RVI Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova RVI Trader basiert auf den Prinzipien des Relative Vigor Index - ein Indikator, der die Überzeugung hinter den Kursbewegungen misst, indem er die Schluss- und Eröffnungskurse im Verhältnis zu den jüngsten Handelsspannen vergleicht. Dieser oft übersehene Oszillator zeichnet sich dadurch aus, dass er wahre Richtungsmomente und potenzielle Umkehrungen identifiziert, bevor sie für den breiten Markt offensichtlich werden. Mit Nova RVI Trader werden die rohen Erkenntnisse des RVI in ein ratio
Nova ENV Trader
Anita Monus
Experten
Nova ENV Trader basiert auf der Grundlage eines klassischen Trendfolgetools - dem Envelopes-Indikator . Indem obere und untere Bänder um einen gleitenden Durchschnitt gelegt werden, helfen Envelopes Händlern, optimale Einstiegszonen zu identifizieren, wenn der Preis zu weit von seiner Basislinie abweicht, und signalisieren potenzielle Umkehr- oder Fortsetzungs-Setups mit Klarheit. Dieser Expert Advisor nutzt die Einfachheit des Envelopes-Konzepts und verfeinert es zu einem dynamischen Handelssys
Nova DEM Trader
Anita Monus
Experten
Nova DEM Trader nutzt die analytische Tiefe des DeMarker (DEM) Indikators - ein weniger bekanntes, aber sehr effektives Momentum-Tool, das von Tom DeMark entwickelt wurde. Dieser Indikator zeichnet sich bei der Erkennung von potenziellen Markt Tops und Talsohlen durch den Vergleich der jüngsten Preis-Aktion zu identifizieren Erschöpfung, bevor es offensichtlich wird. Nova DEM Trader wandelt diese frühen Signale in eine disziplinierte, regelbasierte Handelsstrategie um. Anstatt auf verspätete Bes
Nova ALG Trader
Anita Monus
Experten
Nova ALG Trader ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf dem Alligator-Indikator-Framework aufbaut und mit einer anderen Philosophie als viele Einzweck-Handelssysteme entwickelt wurde. Anstatt einen vordefinierten Handelsstil zu erzwingen, ist das System so strukturiert, dass es dem Benutzer die Kontrolle darüber gibt, wie Trades gefiltert, verwaltet und ausgeführt werden, so dass dieselbe Kernlogik an verschiedene Handelsansätze angepasst werden kann. Der Nova-Ansatz Viele automatisier
Nova AO Trader
Anita Monus
Experten
Nova AO Trader basiert auf den Grundprinzipien von Marktmomentum und -beschleunigung und nutzt die Kraft des Awesome Oscillators , um hochwahrscheinliche Wendepunkte mit Klarheit und Geschwindigkeit zu identifizieren. Dieser Expert Advisor wandelt rohe Histogrammsignale in strukturierte, risikogeleitete Trades um und beseitigt so Zögern und Emotionen im Momentum-Handel. Anstatt sich auf veraltete gleitende Durchschnitte oder nachlaufende Filter zu verlassen, trifft Nova AO Trader direkt den Kern
Nova VID Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova VID Trader basiert auf dem Variable Index Dynamic Average (VIDYA) - einem intelligenten, adaptiven gleitenden Durchschnitt, der in Echtzeit auf die Marktbedingungen reagiert. Dieser Expert Advisor nutzt die Stärke der adaptiven Glättung, um Trends zu folgen, wenn sie stark sind, und zur Seite zu treten, wenn das Rauschen dominiert. Im Gegensatz zu traditionellen MAs, die hinterherhinken oder überschießen, verwendet Nova VID Trader eine dynamische Volatilitätsgewichtung, um seine Sensib
Nova ICH Trader
Anita Monus
Experten
Nova ICH Trader basiert auf der zeitlosen Kraft des Ichimoku-Kinko-Hyo-Systems - überarbeitet zu einer vollautomatischen Handelslösung, die Trend, Momentum und Gleichgewicht in einem zusammenhängenden Rahmen versteht. Dieser Expert Advisor folgt nicht nur dem Preis - er interpretiert Struktur, Raum und Stimmung mit Präzision. Durch die Analyse der Wolkendynamik, der Crossovers und der Entfernung vom Gleichgewicht identifiziert Nova ICH Trader hochwahrscheinliche Chancen, bei denen Trend und Timi
Nova BB Trader
Anita Monus
Experten
Nova BB Trader basiert auf der grundlegenden Kraft der Bollinger Bänder und verwandelt diesen klassischen Volatilitätsindikator in ein modernes, automatisiertes Handelssystem. Durch die Analyse des Kursverhaltens relativ zu den oberen und unteren Bändern versucht dieser Expert Advisor, sowohl Ausbruchsbewegungen als auch Mean-Reversion-Setups zu erfassen - je nach Kontext. Nova BB Trader liest auf intelligente Weise Bandbreiten, Preisinteraktionen und Momentum-Indikatoren, um zu bestimmen, ob di
Nova ADX Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova ADX Trader basiert auf der bewährten Stärke des Average Directional Index (ADX ) - ein Trendstärke-Indikator, dem Profis seit Jahrzehnten vertrauen. Anstatt das Momentum zu erraten, misst dieser Expert Advisor es direkt und handelt nur, wenn der Markt Überzeugung und Klarheit zeigt. Durch die Kombination von ADX-Messwerten mit direktionalen Filtern vermeidet der Nova ADX Trader schwache, unentschlossene Bedingungen und konzentriert sich ausschließlich auf hochwertige, direktionale Setup
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Nova TRX Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova TRX Trader basiert auf dem Triple Exponential Moving Average (TRIX) - einem Momentum-Oszillator, der Marktgeräusche glättet und so eine echte Tendenz aufzeigt. Dieser Expert Advisor nutzt die einzigartigen Glättungsfähigkeiten von TRIX, um Fehlsignale zu vermeiden und nur die stärksten Trendverschiebungen zu erkennen. Anstatt auf jedes Flackern der Volatilität überzureagieren, konzentriert sich der Nova TRX Trader auf nachhaltige Momentumveränderungen - er kombiniert TRIX-Crossovers, Sl
Nova OSM Trader
Anita Monus
Experten
Nova OSM Trader nutzt die analytische Stärke des OsMA (Moving Average of Oscillator) - ein hybrider Momentum-Indikator, der Veränderungen der Marktstimmung durch die Konvergenz und Divergenz der gleitenden Durchschnitte erfasst. Indem er den Puls der Preisdynamik unter der Oberfläche liest, identifiziert dieser EA optimale Handelszonen mit Präzision und Klarheit. Nova OSM Trader konzentriert sich auf Momente, in denen sich das Momentum synchron zur Preisstruktur aufbaut oder abschwächt. Anstatt
Nova CCI Trader
Anita Monus
Experten
Nova CCI Trader ist ein präziser Expert Advisor, der auf dem Commodity Channel Index (CCI) basiert - einem vielseitigen Oszillator, der Marktzyklen, überkaufte/überverkaufte Zustände und versteckte Momentum-Verschiebungen aufdeckt. Dieser EA verwandelt das rohe Potenzial des CCI in eine disziplinierte Strategie für Swing- und Trend-Following-Händler gleichermaßen. Anstatt auf Rauschen oder willkürliche Überkreuzungen zu reagieren, verwendet Nova CCI Trader eine mehrschichtige Logik, um Richtungs
Nova CHK Trader
Anita Monus
Experten
Nova CHK Trader basiert auf dem Chaikin-Oszillator , einem volumengewichteten Indikator, der die Preisbewegung mit der Geldflussdynamik kombiniert. Indem er die Beziehung zwischen Akkumulation, Verteilung und Kursmomentum ausnutzt, identifiziert dieser EA Momente, in denen das institutionelle Interesse mit dem Ausbruchspotenzial übereinstimmt. Der Nova CHK Trader jagt nicht der Volatilität hinterher - er liest die zugrunde liegende Absicht des Marktes. Mit einer Logik, die auf Chaikin-Momentum-V
Nova CBO Trader
Anita Monus
Experten
Nova CBO Trader basiert auf einer sauberen und taktischen Candle-Breakout-Strategie - eine Methode, die die Preisausweitung nach wichtigen Konsolidierungskerzen erfasst. Durch die Identifizierung von strukturierten Pausen im Preis und den Handel der Pause, diese EA konzentriert sich auf Momentum mit Disziplin, nicht Vermutungen. Egal, ob es sich um Inside Bars, enge Bereiche oder Volatilitätskompressionen handelt, Nova CBO Trader überwacht die Preisstruktur in Echtzeit und schlägt zu, wenn der P
Nova SAR Trader
Anita Monus
Experten
Nova SAR Trader ist ein fokussierter, trendfolgender Expert Advisor, der auf dem klassischen Parabolic SAR-Indikator aufbaut - optimiert zu einer modernen Handelsmaschine für disziplinierte, direktionale Ausführung. Anstatt impulsiv auf jede Veränderung zu reagieren, wendet dieser EA Struktur und Kontext auf seine Eingaben an, filtert Geräusche heraus und isoliert hochwertige Momentum-Bewegungen. Ganz gleich, ob Sie in trendigen Märkten oder in Schwankungsphasen mit Ausbruchspotenzial handeln, N
Nova WPR Trader
Anita Monus
Experten
Nova WPR Trader ist ein präziser Reversal Expert Advisor, der auf dem Williams %R-Indikator basiert. Er wurde überarbeitet, um die Erschöpfung des Momentums zu erkennen und saubere, kalkulierte Einstiege an den Wendepunkten des Marktes zu ermöglichen. Egal, ob der Markt überbewertet ist oder sich in einer Handelsspanne befindet, dieser EA wurde entwickelt, um Umkehrpunkte mit Struktur zu timen, nicht mit Vermutungen. Anstatt auf jedes überkaufte oder überverkaufte Signal zu reagieren, filtert No
Nova MAC Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova MAC Trader ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der auf der Synergie zwischen MACD und EMA aufbaut und Momentum und Trendstärke kombiniert, um zuverlässige, regelbasierte Handels-Setups zu liefern. Anstatt auf Geräusche zu reagieren, wartet er auf die Übereinstimmung von gleitenden Durchschnittsübergängen und MACD-Momentumverschiebungen und stellt so sicher, dass der Einstieg sauber, entschlossen und absichtlich erfolgt. Der Nova MAC Trader ist sowohl in Trend- als auch in Üb
Nova SMA Trader
Anita Monus
Experten
Nova SMA Trader ist ein disziplinierter, trendfolgender Expert Advisor, der auf dem klassischen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) basiert - einem bewährten Instrument zur Erfassung von Richtungsmomenten mit Klarheit und Beständigkeit. Während viele komplexe Indikatoren verfolgen, lebt dieser EA von der Kraft der Einfachheit und wartet auf saubere Crossovers und Preisbestätigungen, bevor er aktiv wird. Nova SMA Trader wurde für Händler entwickelt, die an die Stärke einer strukturierten Tren
Nova RSW Trader
Anita Monus
Experten
Nova RSW Trader ist ein Expert Advisor im Contrarian-Stil, der auf dem Reverse Sweep-Konzept basiert - er identifiziert überzogene Marktbewegungen und zielt auf strukturierte Umkehrungen mit Präzision. Anstatt der Herde zu folgen, wartet Nova RSW Trader auf Erschöpfung, Ungleichgewicht und spezifische technische Auslöser, bevor er in Trades einsteigt, die darauf abzielen, Extreme auszublenden und aus der mittleren Umkehr Kapital zu schlagen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die verstehen,
Nova BBO Trader
Anita Monus
Experten
Nova BBO Trader ist ein auf Ausbrüche fokussierter Expert Advisor, der auf der Box-Breakout-Strategie aufbaut - er identifiziert wichtige Konsolidierungszonen, in denen sich der Preis vor explosiven Bewegungen in engen Bereichen zusammenzieht. Durch das Aufspüren dieser "Boxen" und das Warten auf saubere, entscheidende Ausbrüche versucht dieser EA, aus dem darauf folgenden Momentum Kapital zu schlagen. Nova BBO Trader ist perfekt für Händler, die ein klassisches Preisaktionsmuster automatisiere
Nova DCA Trader
Anita Monus
Experten
Nova DCA Trader ist ein Expert Advisor zur Verwaltung von Trades unter Verwendung der Dollar-Cost Averaging (DCA) Strategie, die eine kontrollierte Skalierung von Positionen in trendigen oder volatilen Märkten ermöglicht. Durch Mittelwertbildung in Positionen auf vordefinierten Niveaus zielt dieser EA darauf ab, den Einstiegspreis zu verbessern und das Gewinnpotenzial zu maximieren, während das Risiko sorgfältig verwaltet wird. Im Gegensatz zu rücksichtslosen Grid- oder Martingale-Systemen wende
Nova AMA Trader
Anita Monus
Experten
Nova AMA Trader ist ein verfeinerter Trend-Erfassungs-Expert Advisor, der auf dem Adaptive Moving Average (AMA) basiert - einem dynamischen Indikator, der sich in Echtzeit an die Marktbedingungen anpasst. Im Gegensatz zu statischen Durchschnitten, die sich in unruhigen Märkten verzögern oder fehlzünden, passt sich Nova AMA Trader präzise an, so dass er aussagekräftige Trends erfassen und gleichzeitig falsche Signale vermeiden kann. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die eine intelligente Au
Nova SD Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova SD Trader wurde entwickelt, um Volatilitätsextreme auszunutzen, indem er das grundlegende Konzept der Standardabweichung nutzt - nicht als passiver Indikator, sondern als aktiver Filter für kontrollierte Chancen. Dieser Expert Advisor überwacht die Ausdehnung und Kontraktion der Volatilität, um Trades einzugehen, wenn der Markt zu weit von seiner statistischen Norm abweicht. Anstatt dem Zufall hinterherzulaufen oder zu spät zu reagieren, antizipiert Nova SD Trader die Momente, in denen
Nova BER Trader
Anita Monus
Experten
Nova BER Trader ist ein diszipliniertes Handelssystem, das auf dem Bears Power-Indikator aufbaut und rohen Marktdruck in klare, regelbasierte Entscheidungen umwandelt. Er verwandelt einen klassischen Oszillator in einen vollautomatischen Ansatz, der von Momentum-Verschiebungen und bärischer Kontrolle lebt. Der Nova BER Trader sucht nach echtem Abwärtsdruck, also nach Momenten, in denen die Verkäufer das Kommando übernehmen und die Marktstruktur dies bestätigt, anstatt dem Rauschen oder oberfläch
Nova BUL Trader
Anita Monus
Experten
Nova BUL Trader ist ein präzises Handelssystem, das sich auf den Bulls-Power-Indikator stützt und die Momente erfasst, in denen Kaufkraft die Märkte mit Überzeugung nach oben treibt. Er verwandelt diesen klassischen Oszillator in eine disziplinierte, automatisierte Strategie, die schwache Signale herausfiltert und sich nur auf echte Aufwärtsimpulse konzentriert. Anstatt auf jeden kleinen Tick zu reagieren, wartet Nova BUL Trader auf die richtige Ausrichtung - wenn die bullische Energie den Wider
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension