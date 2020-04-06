Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmoADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos.

En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórmula ADX de Wilder, asegurando que cada operación tenga contexto y convicción. Filtra la indecisión y se centra en los momentos en los que el mercado muestra una intención real de moverse, no en el ruido o las falsas alarmas.

Este EA está diseñado para seguidores de tendencias que buscan precisión, no predicción. Si no cumple los criterios, no opera.

Por qué los operadores eligen Nova WDX Trader

ADX de Wilder, totalmente automatizado:

Fortaleza de la señal con disciplina:

Gestión completa del riesgo:

Cada operación incluye un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala, sin rejilla, sin excepciones.

Ideal para sistemas basados en tendencias:

Funciona mejor en entornos de tendencias claras en divisas, metales y criptomonedas, desde gráficos H1 a diarios.

Creado para la claridad y la eficiencia:

Lógica transparente, ejecución rápida y sin complicaciones excesivas: centrado en los resultados, no en la publicidad.

Una versión demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Ningún EA garantiza beneficios futuros, pero Nova WDX Trader le ofrece una herramienta de confirmación de tendencias basada en una lógica de impulso probada.

Pruebe la demo hoy y aproveche la oferta de descuento.