Aklamavo RSI Crossover Advanced Robot
- Asesores Expertos
- Sylvester Aklamavo
- Versión: 2.1
- Actualizado: 19 enero 2026
- Activaciones: 5
Este EA es unsistema de comercio de cruce RSI con características avanzadas de gestión de posiciones. Este no es uno de esos EAs con resultados falsos / manipulados por ahí. RSI Crossover Advanced Robot es robusto y adecuado para los comerciantes que quieren el comercio automatizado basado en RSI con la gestión de posiciones de nivel profesional. Es particularmente útil en mercados con tendencia donde las señales RSI pueden proporcionar puntos de entrada y salida fiables.
Configuraciones recomendadas probadas con 1HR timeframe usando ICMarkets Tickers en 3 años de datos históricos:
RSI - Periodo=3. USTEC, XLK, QCOM, MSFT, USDJPY, EURGBP, BAC, AUDUSD, AUDJPY.
RSI - Periodo=10. USDJPY, APPL, TSLA, EURUSD, USDCHF, BAC, XLK, USDCAD.
RSI - Periodo=18. USTEC, USDJPY, AUDJPY, BAC, XLK, USDCAD, EURGBP, USDCHF.
RSI - Periodo=21. USTEC, USDCAD, EURGBP, GBPUSD, XLK.
Principales estrategias de negociación
1. Estrategia de RSI simple
Entrada: Abre COMPRA cuando RSI > Nivel Medio (por defecto 50), VENTA cuando RSI < Nivel Medio
Opciones de Salida:
Salida cuando aparece la señal opuesta (RSI cruza al lado opuesto)
Salida cuando el RSI cruza el nivel medio (50)
2. Estrategia Dual RSI Crossover
Entrada: Abre la COMPRA cuando el RSI rápido cruza por encima del RSI lentoY ambos están por encima del nivel medio (50)
Salida: Abre VENTA cuando el RSI Rápido cruza por debajo del RSI LentoY ambos están por debajo del Nivel Medio (50)
Más conservador que el RSI simple ya que requiere dos confirmaciones
Características principales:
Gestión de Posiciones
Stop Loss y Take Profit: Configurable en puntos
Sistema Trailing Stop:
Puede activarse inmediatamente o tras alcanzar un porcentaje de la distancia TP
Distancia de arrastre y tamaño de paso ajustables
Activación opcional de breakeven stop
Ajuste avanzado del SL:
Puede ajustar el SL original cuando se activa el trailing (por ejemplo, moverlo al punto de equilibrio)
Opción de bloquear el SL ajustado para que el arrastre no lo mueva más.
Sistema de reentrada:
Después de alcanzar el TP, espera a que la vela cierre por encima/por debajo del precio TP antes de volver a entrar.
Sólo vuelve a entrar si el RSI permanece en la misma dirección
Control del alcance de las operaciones
Puede operar en todos los gráficos o limitarse sólo al símbolo/marco temporal del gráfico actual
Útil para ejecutar múltiples instancias sin interferencias
Comportamientos de salida
Disparadores de salida configurables basados en señales RSI
Puede salir en señales opuestas o cruces intermedios
Gestión del riesgo
Número mágico para la identificación de operaciones
Tamaño de lote configurable
Cálculos SL/TP basados en puntos
Comentario de la operación para facilitar el seguimiento
Casos prácticos
Seguimiento de tendencias: RSI único por encima/por debajo de 50 para la identificación de tendencias
Operaciones de impulso: Doble cruce del RSI para confirmar cambios de impulso
Operativa con varios gráficos: Puede ejecutarse en múltiples pares con la configuración CURRENT_CHART_ONLY
Gestión automatizada del riesgo: Con trailing stops y ajustes de SL