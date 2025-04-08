Aklamavo RSI Crossover Advanced Robot

Este EA es unsistema de comercio de cruce RSI con características avanzadas de gestión de posiciones. Este no es uno de esos EAs con resultados falsos / manipulados por ahí. RSI Crossover Advanced Robot es robusto y adecuado para los comerciantes que quieren el comercio automatizado basado en RSI con la gestión de posiciones de nivel profesional. Es particularmente útil en mercados con tendencia donde las señales RSI pueden proporcionar puntos de entrada y salida fiables.

Configuraciones recomendadas probadas con 1HR timeframe usando ICMarkets Tickers en 3 años de datos históricos:

RSI - Periodo=3. USTEC, XLK, QCOM, MSFT, USDJPY, EURGBP, BAC, AUDUSD, AUDJPY.

RSI - Periodo=10. USDJPY, APPL, TSLA, EURUSD, USDCHF, BAC, XLK, USDCAD.

RSI - Periodo=18. USTEC, USDJPY, AUDJPY, BAC, XLK, USDCAD, EURGBP, USDCHF.

RSI - Periodo=21. USTEC, USDCAD, EURGBP, GBPUSD, XLK.

Principales estrategias de negociación

1. Estrategia de RSI simple

Entrada : Abre COMPRA cuando RSI > Nivel Medio (por defecto 50), VENTA cuando RSI < Nivel Medio

Opciones de Salida : Salida cuando aparece la señal opuesta (RSI cruza al lado opuesto) Salida cuando el RSI cruza el nivel medio (50)



2. Estrategia Dual RSI Crossover

Entrada : Abre la COMPRA cuando el RSI rápido cruza por encima del RSI lento Y ambos están por encima del nivel medio (50)

Salida : Abre VENTA cuando el RSI Rápido cruza por debajo del RSI Lento Y ambos están por debajo del Nivel Medio (50)

Más conservador que el RSI simple ya que requiere dos confirmaciones

Características principales:

Gestión de Posiciones

Stop Loss y Take Profit: Configurable en puntos Sistema Trailing Stop: Puede activarse inmediatamente o tras alcanzar un porcentaje de la distancia TP

Distancia de arrastre y tamaño de paso ajustables

Activación opcional de breakeven stop Ajuste avanzado del SL: Puede ajustar el SL original cuando se activa el trailing (por ejemplo, moverlo al punto de equilibrio)

Opción de bloquear el SL ajustado para que el arrastre no lo mueva más. Sistema de reentrada: Después de alcanzar el TP, espera a que la vela cierre por encima/por debajo del precio TP antes de volver a entrar.

Sólo vuelve a entrar si el RSI permanece en la misma dirección

Control del alcance de las operaciones

Puede operar en todos los gráficos o limitarse sólo al símbolo/marco temporal del gráfico actual

Útil para ejecutar múltiples instancias sin interferencias

Comportamientos de salida

Disparadores de salida configurables basados en señales RSI

Puede salir en señales opuestas o cruces intermedios

Gestión del riesgo

Número mágico para la identificación de operaciones

Tamaño de lote configurable

Cálculos SL/TP basados en puntos

Comentario de la operación para facilitar el seguimiento

Casos prácticos