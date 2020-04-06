Nova ST Trader se basa en uno de los indicadores de impulso más probados en el tiempo en el comercio - el oscilador estocástico. Desarrollado por George C. Lane, este oscilador es conocido por su capacidad para señalar con precisión las condiciones de sobrecompra y sobreventa, ayudando a los operadores a anticipar los puntos de inflexión antes de que sucedan.

Este Asesor Experto transforma las señales en bruto del Oscilador Estocástico en un sistema de trading dinámico y disciplinado. Diseñado teniendo en cuenta el control de riesgos, la flexibilidad y la claridad de la lógica, Nova ST Trader ofrece una ventaja tanto en los mercados de tendencia como en los de oscilación, sin depender de técnicas excesivamente complicadas ni de una gestión agresiva del dinero.

Si usted está buscando para arrancar el cuero cabelludo movimientos a corto plazo o montar limpia intradía cambios de impulso, Nova ST Trader se adapta al mercado con precisión y propósito.

Por qué los operadores eligen Nova ST Trader

Lógica de Momento Probada:

Construido sobre los principios de confianza del Oscilador Estocástico, conocido por su eficacia en la detección de retrocesos del mercado y desaceleraciones de impulso.

Estrategia limpia y consciente del riesgo:

Sin rejilla, sin martingala, sin tácticas de "caja negra". Sólo un enfoque lógico respaldado por un stop-loss y un mecanismo de arrastre fiables.

Adaptable a las condiciones del mercado:

Eficaz tanto en mercados tendenciales como laterales. El EA espera la confluencia antes de entrar en operaciones, evitando riesgos innecesarios.

Personalizable y ligero:

Con pocos recursos, ejecución rápida y totalmente ajustable para adaptarse a varios símbolos, plazos y tipos de volatilidad.

Backtested for Realism:

Ofrece un rendimiento estable sin ajuste de curvas. Los niveles de reducción se mantienen bajos y controlados, incluso en escenarios volátiles.





Hay disponible una versión demo gratuita para probarla en el Probador de Estrategias.

Por favor, recuerde que el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros, y ninguna estrategia se adapta a todas las condiciones.

Sin embargo, Nova ST Trader proporciona un marco sólido, basado en la lógica para apoyar sus objetivos comerciales.

Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese el precio de lanzamiento antes de que aumente.



