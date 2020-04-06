Nova AMA Trader es un Asesor Experto refinado de captura de tendencias construido alrededor de la Media Móvil Adaptativa (AMA) - un indicador dinámico que se ajusta a las condiciones del mercado en tiempo real. A diferencia de las medias estáticas que se retrasan o fallan en los mercados agitados, Nova AMA Trader se adapta con precisión, lo que le permite capturar tendencias significativas y evitar señales falsas.

Este EA está diseñado para los operadores que prefieren la automatización inteligente sobre el comercio de fuerza bruta. Al alinearse con el impulso del mercado y minimizar el ruido, Nova AMA Trader ofrece una ejecución suave con claridad y estructura.

Tanto si su objetivo son las operaciones swing estables como las configuraciones intradía con capacidad de respuesta, este AE proporciona un marco de seguimiento de tendencias equilibrado y fiable.

Por qué los operadores eligen Nova AMA Trader

Lógica de Tendencia Dinámica:

Utiliza la Media Móvil Adaptativa para seguir tendencias reales - acelerando en el impulso, ralentizando en la consolidación.

Filtrado de ruido incorporado:

Evita las zonas indecisas y agitadas mediante un filtrado inteligente y capas de confirmación, reduciendo las operaciones imprevistas.

Marco de riesgo disciplinado:

Sin martingala, sin rejilla y sin escalada en la incertidumbre. Cada operación incluye un stop definido y una lógica de arrastre.

Estable y ligero:

Funciona eficazmente en todos los activos y plazos sin una gran carga computacional: diseñado para la estabilidad.

Transparente y de confianza:

Sin trucos ni reglas ocultas - Nova AMA Trader ejecuta con un plan claro y un comportamiento coherente.

Una versión demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Nova AMA Trader le ofrece un sistema inteligente y adaptable para seguir tendencias reales - con estructura, no con especulación.

Pruebe la demo y aproveche el descuento mientras dure.



