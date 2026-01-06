Neptune EA MT5

Neptuno: Un EA que sigue la tendencia del oro

Un sistema profesional de seguimiento de tendencias diseñado para XAUUSD en el marco temporal M30.

Neptune identifica entradas de alta probabilidad usando confirmación multifactorial, luego protege las ganancias con salidas adaptables.

Diseñado para operadores que buscan ventajas reales, no trucos.

Operación única. Sin cuadrícula. Sin Martingala.

Una posición por dirección. Una operación al día. Stop Loss fijo en cada orden.

Neptune no acumula posiciones, no duplica las pérdidas y no juega con su cuenta. Cuando una operación es errónea, se cierra y se sigue adelante.

Sencillo. Seguro. Sostenible.

SEÑAL EN VIVO

Vea cómo opera Neptune en tiempo real:

h ttps:// www.mql5.com/en/signals/2351830

2025 RENDIMIENTO BACKTEST

  • 155% de rentabilidad
  • 85% de ganancias
  • Reducción máxima del 5,3
  • 3,51 factor de beneficio
  • 11,19 Ratio de Sharpe
  • La mayoría de las operaciones se cierran en 12 horas

(Pruebas retrospectivas con un saldo inicial de 10.000 $ y un riesgo del 2% por operación. Datos de todo el año 2025)

ESTRATEGIA

Neptune opera con la tendencia, no contra ella.

Una operación sólo se activa cuando se alinean múltiples condiciones independientes, incluyendo la estructura de la tendencia, la confirmación del impulso y la validación de la fuerza de la tendencia. Si no se dan esas condiciones, Neptune no hace nada. La calidad siempre va por delante de la frecuencia.

Una vez en una operación, Neptune gestiona activamente la posición. Un trailing stop bloquea los beneficios a medida que el precio se mueve a su favor. Si el impulso comienza a debilitarse, un sistema dinámico de toma de beneficios ajusta el objetivo en función de la volatilidad cambiante, asegurando las ganancias antes de que se agote el movimiento.

El riesgo y el tamaño de la posición se escalan automáticamente con el precio del oro, manteniendo la exposición constante tanto si el oro cotiza a 2.000 como a 5.000 dólares.

Selectivo y paciente.

Cuando el oro evoluciona, Neptune gana.

TRANSPARENCIA

No existe un EA perfecto.

Neptune está diseñado para mercados de oro impulsados por el momento. No está construido para forzar operaciones a través de condiciones extendidas planas o de baja volatilidad que dominaron gran parte del mercado antes de diciembre de 2024.

En lugar de gastar tiempo en la ingeniería de un sistema para el comportamiento del mercado obsoleto, Neptune fue construido para las condiciones de oro se negocia en la actualidad.

No hay lector de historial ni manipulación de datos de backtest. Lo que se ve en las pruebas es la misma lógica que el EA ejecuta en vivo.

Cuando las condiciones del mercado cambien, Neptune se adaptará. No creemos que sea un signo de debilidad. Sino de cómo funcionan los sistemas de trading reales.

PRÓXIMAMENTE

Modo VENTA previsto para la v1.1

REQUISITOS

  • MT5
  • XAUUSD (funciona con cualquier nomenclatura de broker)
  • M30 marco de tiempo
  • No se necesitan archivos de configuración. Ajuste el riesgo y ejecute.
  • Debido al tamaño mínimo de los lotes de los brokers, las cuentas más pequeñas experimentarán un mayor riesgo por operación.
  • Cuenta regular de $2,000+ (para 2% de riesgo)
  • Cuenta regular de $1,000+ (para 4% de riesgo)
  • Cuenta de $100+ (para un control total del riesgo con un capital menor)
  • Se recomienda mantener la configuración por defecto y evitar reinicializar el EA durante las horas de negociación activa. Por defecto, Neptune opera entre la 01:00 y las 19:00 hora del broker.

SOPORTE

  • Documentación completa incluida
  • Soporte directo a través de mensajes MQL5
  • Comunidad activa de más de 100 traders

Por favor, envíeme un mensaje después de la compra para recibir el manual y el acceso a la comunidad. También póngase en contacto conmigo si necesita activaciones de licencia adicionales.

AVISO LEGAL

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Este EA está diseñado para las condiciones actuales del mercado y puede requerir actualizaciones a medida que evolucionan los mercados. Pruebe siempre primero en demo. Solo opere con capital que pueda permitirse perder.

Respuesta al comentario