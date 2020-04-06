Nova DEM Trader

Nova DEM Trader aprovecha la profundidad analítica del indicador DeMarker (DEM), una herramienta de impulso menos conocida pero muy eficaz desarrollada por Tom DeMark. Este indicador destaca en la detección de posibles máximos y mínimos del mercado mediante la comparación de la acción reciente de los precios para identificar el agotamiento antes de que sea obvio.

Nova DEM Trader transforma estas señales tempranas en una estrategia de negociación disciplinada y basada en reglas. En lugar de reaccionar a confirmaciones rezagadas, el EA anticipa las reversiones clave con una lógica basada en máximos y mínimos relativos, ofreciendo una forma más inteligente de participar en el mercado antes de que cambie el sentimiento.

Sus filtros comerciales adaptables y su ejecución consciente del riesgo le permiten funcionar de forma fiable tanto en entornos de rango limitado como de tendencia, sin depender de métodos compuestos arriesgados ni de un comportamiento de caja negra poco claro.

Por qué los operadores eligen Nova DEM Trader

  • Lógica orientada a la reversión:
     Basado en la fortaleza del indicador DeMarker para detectar condiciones de sobrecompra y sobreventa, con umbrales refinados que anticipan el agotamiento.

  • Ejecución clara y no agresiva:
    Sin cuadrícula. Sin martingala. Sólo una lógica limpia combinada con stop-loss y mecanismos de arrastre para gestionar el riesgo de forma responsable.

  • Marco de entrada de precisión:
     Espera la confluencia entre la acción del precio y las señales de los indicadores. Evita el ruido y reduce las entradas falsas en mercados volátiles o lentos.

  • Optimizado para la velocidad y la simplicidad:
    Ligero, rápido de ejecutar y totalmente ajustable. Se integra fácilmente en diferentes pares, marcos temporales o estilos de negociación.

  • Backtested con Disciplina:
     Construido para evitar el sobreajuste. Nova DEM Trader muestra un rendimiento consistente y controlado a través de datos históricos, centrándose en la estabilidad y la repetibilidad.

Una versión demo gratuita está disponible para probar en el Probador de Estrategias. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros, pero Nova DEM Trad er proporciona un marco fiable basado en la lógica técnica probada con el tiempo.

Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese el precio de lanzamiento antes de que aumente.


