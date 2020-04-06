Nova ADX Trader se basa en la fuerza probada del Índice Direccional Medio (ADX), un indicador de la fuerza de la tendencia en el que confían los profesionales desde hace décadas. En lugar de adivinar el impulso, este Asesor Experto lo mide directamente, operando sólo cuando el mercado muestra convicción y claridad.

Al combinar las lecturas del ADX con filtros direccionales, Nova ADX Trader evita condiciones débiles e indecisas y se centra exclusivamente en configuraciones direccionales de alta calidad. Sólo entra cuando la fuerza de la tendencia supera los umbrales clave, asegurando que cada operación esté alineada con el verdadero impulso del mercado, no con el ruido o la deriva lateral.

Diseñado para los operadores que prefieren la claridad sobre el caos, Nova ADX Trader ofrece un enfoque preciso y sin tonterías para la ejecución basada en la tendencia.

Por qué los operadores eligen Nova ADX Trader

Operaciones filtradas por el momento:

Construido para identificar tendencias fuertes usando lecturas ADX y confirmación direccional - filtrando las configuraciones entrecortadas y de baja calidad.

Criterios de Entrada Estrictos:

Espera pacientemente por señales de alta convicción antes de ejecutar, minimizando el exceso de operaciones y evitando entradas tempranas.

Sin Martingala, sin rejilla:

Todas las operaciones están respaldadas por un riesgo definido, incluyendo stop losses y lógica de arrastre opcional. Sin apuestas, sólo estructura.

Multi-Timeframe, Multi-Asset Compatible:

Eficaz en forex, índices y cripto - desde intradía a swing trading, gracias a la lógica adaptable de ADX.

Transparente y ligero:

Código limpio y eficiente que enfatiza la velocidad, claridad y comportamiento consistente - sin elementos de caja negra.

Una versión demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Mientras que ningún EA garantiza resultados futuros, Nova ADX Trader le da una estrategia estructurada, respaldada por el impulso para navegar por las condiciones reales del mercado con disciplina.

Pruebe la demo hoy y asegúrese su licencia a precio de descuento.



