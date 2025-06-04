Kureopatora no Sakura- Donde la sabiduría egipcia se une a la estrategia shogun

Encarnando la astucia de Cleopatra como un Shogun japonés, este EA lleva a cabo calculadas campañas de mercado. Su núcleo despliega líneas Ichimoku ajustadas a Fibonacci - exploradores Tenkan-sen ( 8-55 periodos) yalmenas Kijun-sen ( 89-377 periodos) - para precisar asaltos en cruces decisivos. Como un arqueólogo que descifra los secretos de la Piedra Rosetta, el EA lee los candeleros japoneses como jeroglíficos modernos: cada patrón revela narrativas ocultas del mercado escritas en precio e impulso.

Las victorias se aseguran medianteuna geometría elíptica de toma de beneficios ( ejes seleccionables por el usuario), mientras que las retiradas tácticas se ejecutan mediantetrailing stops de Fibonacci ( 89/144/233 pips). Tras las derrotas, el Shogun impone paradas estratégicas (8/13/21 horas de tregua) para reagruparse. Más que un algoritmo, es una fusión cultural de la brillantez analítica egipcia y la disciplina samurái, que transforma los glifos de las velas en órdenes precisas para operar.





Pruebas exhaustivas garantizadas. El marco temporal utilizado en el Probador de Estrategias, en la pestaña Configuración, debe ser al que se someta el EA para operar.







