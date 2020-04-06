es un Asesor Experto de ingeniería de precisión construido sobre la sinergia entre, que combina el impulso y la fuerza de la tendencia para ofrecer configuraciones comerciales fiables y basadas en reglas. En lugar de reaccionar al ruido, espera la alineación entre los cruces de medias móviles y los cambios de impulso MACD, asegurando que las entradas sean limpias, decisivas e intencionales.

Nova MAC Trader prospera tanto en entornos de tendencia como de transición, filtrando las señales falsas y centrándose en las operaciones de alta convicción. Es una estrategia diseñada para operadores que valoran la sincronización, la estructura y la ejecución con gestión del riesgo.

Este EA no adivina - reacciona a las estructuras de impulso probadas con disciplina y claridad.

Por qué los operadores eligen Nova MAC Trader

El impulso se une a la estructura:

Combina cruces MACD con alineación EMA para capturar entradas de alta calidad respaldadas tanto por la tendencia como por la velocidad.

Filtrado de alta probabilidad:

La lógica inteligente garantiza que sólo se negocien las señales totalmente confirmadas, lo que reduce el ruido y evita el exceso de operaciones.

Control estricto del riesgo:

Cada posición se abre con un stop definido y un trailing incorporado: sin rejilla, sin martingala, sin acumulación de riesgos.

Ligero y versátil:

Optimizado para funcionar eficazmente en varios plazos y pares de divisas con una demanda mínima de recursos.

Lógica clara y transparente:

Sin comportamientos impredecibles ni estrategias oscuras: Nova MAC Trader se basa en reglas, se puede probar y es fiable.

Una versión demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Nova MAC Trader es su herramienta estructurada para el trading basado en el momentum - combinando el timing con la precisión táctica.

Pruebe la demo y aproveche el descuento antes de que aumente.



