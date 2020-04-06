Nova MAC Trader
- Asesores Expertos
- Anita Monus
- Versión: 2.0
- Actualizado: 23 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Nova MAC Trader prospera tanto en entornos de tendencia como de transición, filtrando las señales falsas y centrándose en las operaciones de alta convicción. Es una estrategia diseñada para operadores que valoran la sincronización, la estructura y la ejecución con gestión del riesgo.
Este EA no adivina - reacciona a las estructuras de impulso probadas con disciplina y claridad.
Por qué los operadores eligen Nova MAC Trader
- El impulso se une a la estructura:
Combina cruces MACD con alineación EMA para capturar entradas de alta calidad respaldadas tanto por la tendencia como por la velocidad.
- Filtrado de alta probabilidad:
La lógica inteligente garantiza que sólo se negocien las señales totalmente confirmadas, lo que reduce el ruido y evita el exceso de operaciones.
- Control estricto del riesgo:
Cada posición se abre con un stop definido y un trailing incorporado: sin rejilla, sin martingala, sin acumulación de riesgos.
- Ligero y versátil:
Optimizado para funcionar eficazmente en varios plazos y pares de divisas con una demanda mínima de recursos.
- Lógica clara y transparente:
Sin comportamientos impredecibles ni estrategias oscuras: Nova MAC Trader se basa en reglas, se puede probar y es fiable.
Una versión demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.
Nova MAC Trader es su herramienta estructurada para el trading basado en el momentum - combinando el timing con la precisión táctica.
Pruebe la demo y aproveche el descuento antes de que aumente.