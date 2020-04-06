Nova OSM Trader aprovecha la fuerza analítica de OsMA (Media Móvil de Oscilador) - un indicador de impulso híbrido que captura los cambios en el sentimiento del mercado a través de la convergencia y divergencia de las medias móviles. Al leer el pulso del impulso de los precios bajo la superficie, este EA identifica las zonas óptimas para operar con precisión y claridad.

Nova OSM Trader se centra en los momentos en que el impulso se acumula o se desvanece en sincronía con la estructura de precios. En lugar de reaccionar a las fluctuaciones aleatorias, evalúa tanto la dirección como la magnitud del cambio, entrando sólo cuando el impulso claro confirma la señal.

Construido para los operadores que valoran el tiempo y la confirmación, Nova OSM Trad er combina estructura, velocidad y simplicidad en un motor de ejecución limpio.

Por qué los operadores eligen Nova OSM Trader

El impulso se une a la estructura:

Opera sólo cuando la OsMA confirma el impulso detrás de la dirección del precio - evitando entradas emocionales o aleatorias.

Calibración de la fuerza de la señal:

Utiliza múltiples filtros, incluyendo la pendiente del histograma y la lógica de entrada basada en el umbral, para aumentar la fiabilidad de la señal.

Ejecución controlada:

Sin martingala, sin rejilla. Cada operación incluye paradas fijas y un sistema de seguimiento opcional para salidas inteligentes.

Diseñado para su uso en todos los mercados:

Funciona bien en divisas, metales y criptomonedas, con parámetros adaptables a diferentes plazos y comportamientos de los activos.

Minimalista por diseño:

Lógica limpia, rendimiento ligero y transparencia total: sin sobreajustes ni complejidades ocultas.

Una versión demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Aunque ningún EA garantiza el éxito, Nova OSM Trader ofrece un marco centrado, basado en el impulso para la ejecución disciplinada en los mercados reales.

Pruebe la demo y reclame la oferta de descuento antes de que se agote.



