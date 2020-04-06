Nova BER Trader es un sistema de trading disciplinado construido en torno al indicador Bears Power, que convierte la presión bruta del mercado en decisiones claras y basadas en reglas. Transforma un oscilador clásico en un enfoque totalmente automatizado que se nutre de los cambios de impulso y el control bajista.

En lugar de perseguir el ruido o los movimientos superficiales, Nova BER Trader busca la auténtica presión bajista: momentos en los que los vendedores toman el mando y la estructura del mercado lo confirma. Al respetar tanto la fuerza como el momento, evita las señales falsas y se centra en las entradas con una intención real detrás de ellas.

No se trata de predecir, sino de confirmar. Cuando el indicador Bears se alinea con los filtros estrictos, Nova BER Trader actúa. Si la señal no es lo suficientemente fuerte, espera.

Por qué los operadores eligen Nova BER Trader

Indicador Bears, totalmente automatizado:

Implementa la lógica del oscilador Bears con una ejecución moderna y filtros disciplinados.

Centrado en la presión bajista:

Entra en las operaciones sólo cuando domina el impulso bajista, filtrando la indecisión y las configuraciones débiles.

Gestión del riesgo integrada:

Stop loss fijo en cada operación, con trailing opcional. Sin martingala, sin rejilla, sin riesgos ocultos.

Cobertura versátil del mercado:

Eficaz en divisas, índices, metales y criptodivisas en plazos desde H1 hasta diarios.

Sencillo, transparente y fiable:

Código limpio, ejecución rápida y sin complejidades innecesarias.

Una demo gratuita está disponible para probar en el Probador de Estrategias.

Ningún sistema garantiza resultados futuros, pero Nova BER Trader ofrece una herramienta estructurada de confirmación del impulso para los operadores que valoran la disciplina.

Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese su licencia con descuento.