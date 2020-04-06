Nova CBO Trader se basa en una estrategia limpia y táctica de ruptura de velas, un método que captura la expansión del precio después de velas de consolidación clave. Mediante la identificación de pausas estructuradas en el precio y el comercio de la ruptura, este EA se centra en el impulso con disciplina, no conjeturas.

Ya se trate de barras interiores, rangos estrechos o compresiones de volatilidad, Nova CBO Trader supervisa la estructura de precios en tiempo real y ataca cuando el precio rompe decisivamente, con filtros incorporados para evitar movimientos en falso y ruido.

Ideal para los operadores de ruptura que valoran la simplicidad, la estructura y el control estricto del riesgo, Nova CBO Trader convierte la lógica de las velas en una ventaja comercial fiable y automatizada.

Por qué los operadores eligen Nova CBO Trader

Lógica de rupturalimpia:

Sin indicadores, sin palabrería - sólo entradas de ruptura basadas en la acción del precio a partir de formaciones de velas y estructura definidas.

Filtrado de Rango Dinámico:

Evita las configuraciones de baja calidad con filtros de volatilidad y spread, asegurando que sólo se tomen movimientos decisivos.

Ejecución definida por el riesgo:

Cada operación está protegida por un stop fijo y una lógica de arrastre: sin martingala, sin rejilla, sin doblar.

Sencillo y eficaz:

Diseñado para operadores que prefieren el precio a los indicadores: funciona de forma ligera, limpia y transparente en todos los mercados.

Funciona en todos los plazos:

Optimizado para scalping intradía o para operaciones de momentum en plazos más largos - le ofrece flexibilidad sin complejidad.

Una versión demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Nova CBO Trader ofrece un enfoque claro y estructurado de las operaciones de ruptura - utilizando la acción del precio, no la predicción.

Pruebe la demo y reclame su copia antes de que finalice la oferta de descuento.



