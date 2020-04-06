Nova AO Trader se basa en los principios fundamentales del impulso y la aceleración del mercado, aprovechando el poder del Awesome Oscillator para identificar puntos de inflexión de alta probabilidad con claridad y rapidez. Este Asesor Experto transforma las señales en bruto del histograma en operaciones estructuradas y con gestión del riesgo, eliminando la indecisión y la emoción de las operaciones de impulso.

En lugar de basarse en medias móviles obsoletas o filtros retardados, Nova AO Trader llega directamente al núcleo de la energía direccional. Está diseñado para detectar los primeros cambios de tendencia y patrones de continuación con precisión quirúrgica.

Perfecto para los operadores que quieren sacar provecho de la fuerza detrás del precio, no sólo el precio en sí - Nova AO Trader ofrece una ventaja centrada y fiable en los mercados volátiles y de tendencia por igual.

Por qué los operadores eligen Nova AO Trader

Precisión impulsada por el impulso:

Basado en la lógica probada del Awesome Oscillator, identifica cambios sutiles pero poderosos en la dirección del mercado.

Filtrado inteligente de entradas:

Sólo entra en operaciones cuando se cumplen criterios claros: sin sobreoperaciones, sin falsas configuraciones, sin picos aleatorios.

Ejecución basada en el riesgo:

Cada posición incluye stops definidos y una lógica de seguimiento opcional, sin martingalas ni trampas de recuperación.

Flexibilidad temporal:

Funciona en múltiples intervalos gráficos, por lo que es adecuado tanto para operadores swing como intradía.

Lógica Transparente, Flujo de Mercado Real:

Diseñado para la claridad, no la complejidad. Nova AO Trader está diseñado para reflejar el comportamiento real del momentum sin ruido ni sobreajustes.

Una versión demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Ningún EA garantiza resultados futuros, pero Nova AO Trader le ofrece una forma clara y consistente de alinearse con la verdadera dirección del mercado.

Pruebe la demo y obtenga el precio de descuento hoy mismo.



