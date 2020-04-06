Nova RSW Trad er es un Asesor Experto de estilo contrarian diseñado en torno al concepto de Barrido Inverso - identificando movimientos de mercado sobreextendidos y apuntando a retrocesos estructurados con precisión. En lugar de seguir al rebaño, Nova RSW Trader espera el agotamiento, el desequilibrio y los desencadenantes técnicos específicos antes de entrar en operaciones que buscan desvanecer los extremos y capitalizar la reversión a la media.

Este EA está diseñado para los operadores que entienden que el precio no se mueve en línea recta para siempre. Con condiciones estrictas para la entrada y la gestión dinámica del riesgo, Nova RSW Trader evita la contraoperación imprudente a favor de configuraciones inteligentes de reversión respaldadas por una estructura real.

Por qué los operadores eligen Nova RSW Trader:

Inteligencia deReversión:

Apunta a áreas donde el precio muestra agotamiento o divergencia - entrando con propósito, no predicción.

Filtros de Entrada Adaptativos:

Múltiples capas de confirmación aseguran que cada operación se alinee con el desvanecimiento del momentum y el cambio estructural.

Mentalidad de Riesgo-Primero:

Todas las operaciones incluyen un stop loss claro y un trailing opcional - sin persecución, sin modelos de recuperación, sin lógica de rejilla.

Ligero y eficaz:

Diseñado para ofrecer rendimiento y estabilidad: eficaz en pares volátiles, divisas principales e índices sintéticos.

Estratégico, no especulativo:

Nova RSW Trader no lucha ciegamente contra las tendencias. Se involucra en los cambios de tendencia con el tiempo, la lógica y el contexto.

Una versión demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Nova RSW Trader le ofrece un enfoque disciplinado para capturar las reversiones de precios - diseñado para entradas inteligentes y salidas fuertes.

Pruebe la demo ahora y aproveche el descuento mientras dure.



