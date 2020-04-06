Nova WPR Trader

Nova WPR Trader es un Asesor Experto de reversión de precisión impulsado por el indicador Williams %R - rediseñado para identificar el agotamiento del impulso y ofrecer entradas limpias y calculadas en los puntos de inflexión del mercado. Ya sea que el mercado esté sobreextendido o atrapado en un rango, este EA está diseñado para medir el tiempo de las reversiones con estructura, no con conjeturas.

En lugar de reaccionar a cada señal de sobrecompra o sobreventa, Nova WPR Trader filtra las entradas a través de la confirmación por capas, asegurando que sólo se involucra cuando las condiciones realmente se alinean. Está diseñado para operadores disciplinados que quieren aprovechar los extremos del mercado sin sobreexponerse.

Ya sea que esté buscando desvanecer falsas rupturas o atrapar reversiones de swing, Nova WPR Trader ofrece una solución eficiente, basada en reglas.

Por qué los operadores eligen Nova WPR Trader

  • Entradas basadas en el agotamiento:
     Identifica verdaderas zonas de sobrecompra y sobreventa con lógica de confirmación, no sólo señales superficiales.

  • Estrategia de reversión limpia:
     Diseñada para sincronizar los giros del mercado, sin perseguir tendencias ni reaccionar emocionalmente a las oscilaciones de los precios.

  • La gestión del riesgo es lo primero:
     Todas las operaciones cuentan con un stop loss claro y un seguimiento estructurado: sin martingala, sin cuadrícula, sin aleatoriedad.

  • Ligereza y capacidad de respuesta:
     Funciona de forma eficiente en todos los pares y plazos, ofreciendo una ejecución consistente con una sobrecarga mínima.

  • Sin caja negra:
     Cada señal tiene una razón. Nova WPR Trader sigue una estrategia transparente y disciplinada desde la entrada hasta la salida.

Una versión demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.
Mientras que ningún EA puede prometer una sincronización perfecta, Nova WPR Trad er le da una ventaja profesional en el comercio de las inversiones del mercado con claridad y control.

Pruebe la demo y aproveche la oferta de descuento antes de que aumenten los precios.


Productos recomendados
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Asesores Expertos
Descargo de responsabilidad : Tenga en cuenta que las pautas estacionales no siempre son fiables. Por lo tanto, una gestión prudente del riesgo es crucial para minimizar las pérdidas. Las pautas estacionales en el mundo financiero son como un secreto bien guardado que los inversores de éxito utilizan en su beneficio. Estos patrones son movimientos recurrentes de los precios que se producen durante periodos específicos o en torno a acontecimientos especiales. Además, también hay patrones intradí
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
SCIPIO AI es mi BOT de trading automático, creado tras más de 20 años de experiencia en los mercados financieros. Automatiza al 100% la actividad de trading: entrada, gestión y stop loss. El trader no tiene que hacer nada a diario. Este EA abre solo una operación a la vez y establece inmediatamente un stop loss muy cercano. No utiliza cuadrícula ni martingala, sino una operación a la vez, lo que evita grandes pérdidas. Utiliza inteligencia artificial para identificar el mejor momento para abr
Phoenix MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Asesor Experto no indicador, no utiliza indicadores, cuadrícula de pedidos ni martingala. El número de operaciones por día puede ser estrictamente limitado, solo puede haber 1 orden en el mercado a la vez. Las operaciones están protegidas por un stop loss, puede ser real o virtual (oculto al corredor). Funciona durante la sesión asiática, en un mercado tranquilo. Tiene protección incorporada contra deslizamiento y ensanchamiento. No transfiere operaciones de lunes a viernes, tiene la función de
Nova CCI Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova CCI Trader es un Asesor Experto de precisión basado en el Índice del Canal de Materias Primas (CCI) , un oscilador versátil diseñado para descubrir ciclos de mercado, condiciones de sobrecompra/sobreventa y cambios de impulso ocultos. Este EA transforma el potencial bruto del CCI en una estrategia disciplinada tanto para los operadores swing como para los que siguen tendencias. En lugar de actuar sobre el ruido o cruces arbitrarios, Nova CCI Trader utiliza la lógica de múltiples capas para
Nova RSW Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova RSW Trad er es un Asesor Experto de estilo contrarian diseñado en torno al concepto de Barrido Inverso - identificando movimientos de mercado sobreextendidos y apuntando a retrocesos estructurados con precisión. En lugar de seguir al rebaño, Nova RSW Trader espera el agotamiento, el desequilibrio y los desencadenantes técnicos específicos antes de entrar en operaciones que buscan desvanecer los extremos y capitalizar la reversión a la media. Este EA está diseñado para los operadores que ent
Wonder Wizard EA
Borja Mayoral Arauz
5 (1)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (EA) es una solución de negociación totalmente autónoma diseñada para los grandes retrocesos del mercado con algoritmos de autoaprendizaje integrados. Mediante el análisis de redes neuronales de operaciones históricas y de la acción reciente de los precios durante el último mes, el EA se adapta continuamente a las condiciones cambiantes del mercado, optimizando su enfoque en tiempo real. Configuración del usuario: Para mejorar la facilidad de uso, los parámetros de entrada s
Scalpers MA
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Este bot se basa en el análisis de medias móviles adaptativas. Se distingue por señales estables, que pueden utilizarse como señales precisas a corto plazo. Se trata de un sistema semi-scalping que analiza el mercado utilizando indicadores fiables. Scalper es un sistema o no, depende de los parámetros TakeProfit y StopLoss. El uso de este asesor, es necesario comprender que este bot requiere optimización. El bot funciona tanto en cuentas de compensación como en cuentas de cobertura. Pero los aj
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Asesores Expertos
GONADRI EA: Toma el control de tus operaciones con inteligencia. Si quieres gonadri gratis contacta conmigo por privado pideme por privado el set file Cualquier duda me la pueden preguntar por privado ES EXCLUSIVAMENTE PARA BROKERS CON 2 DECIMALES EN EL ORO Y SPREAD INFERIOR A 10, POR EJEMPLO: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW Y SIMILARES Usalo siempre en el ORO, pero puedes intentar hacerlo funcionar en otros pares, por ejemplo en FTMO funciona muy bien en GER40.  Timeframe:  M5 Deposi
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Asesores Expertos
El EA abre operaciones basadas en señales del indicador Fractals y utiliza un cálculo inteligente de promedios y volumen de posiciones. A diferencia de la mayoría de los asesores expertos de cuadrícula, Double Grid Pro abre posiciones de promediación sólo en las señales. El indicador Fractals se considera el más eficaz en este caso. El asesor experto se puede configurar para un estilo de negociación agresivo y conservador. El parámetro clave en la estrategia es el parámetro CorrectionValue , i
Gold Smiley Master
Bojan Jokanovic
5 (1)
Asesores Expertos
Este EA no tiene actualización cada semana como algunos programas de estafa hacer, para ocultar el comercio de pérdida. ¡Además, utilizan tácticas de cuadrícula que pronto o laiter quemará su cuenta, no hay tal cosa aquí! Las tácticas se establecen, el robot está haciendo lo suyo ... el cielo es el límite. Así que siéntate, mira, disfruta y beSmiley :) Este robot es el resultado de un trabajo realmente grande y el análisis, me tomó 5 años para llegar a estos resultados. Todo lo que pido son 5 es
Centered Target EA
Irina Cherkashina
Asesores Expertos
This universal Expert Advisor is equally good for both scalping and conservative multi-currency trading of simultaneous trading of several pairs. This  Expert Advisor  is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our   Centered Bands  Indicator  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the
TrendWave Navigator
Michael Kolawole Shodimu
Asesores Expertos
Título: TrendWave Navigator - EA Multi-Timeframe de Seguimiento de Tendencia Descripción breve: ¡Atrapa las tendencias fuertes del mercado con precisión! Opera con divisas mayores y XAUUSD usando detección de tendencia H1 y entradas de retroceso M15. Gestión inteligente del riesgo con bajo drawdown. Descripción Completa Visión General: TrendWave Navigator es un Asesor Experto profesional multi-marco de tiempo que captura movimientos direccionales sostenidos mientras filtra el ruido agitado de
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! Les presento la Estrategia "Duende", Duende es un algoritmo que detecta patrones de diferentes niveles altos y bajos, donde se mantienen constantes para hacer buenas entradas, con un sistema de recuperación consultando varias cosas como breakeven, y cruces entre pares Ha demostrado controlar varias divisas sin problemas, con un potente control de novedades durante el mercado es posible gestionarlo con todos los símbolos que necesites Mi estrategia está optimizada para "Tod
Titan X
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
TITAN X Las ventajas y características del Asesor Experto (EA) TITAN X 1. Operaciones automatizadas Precisión de ejecución: TITAN X sigue meticulosamente sus reglas de negociación predefinidas. Esto elimina el riesgo de error humano, como la vacilación durante las señales de entrada o salida, o decisiones impulsivas impulsadas por el miedo o la codicia. Disponibilidad 24/7: A diferencia de los operadores humanos que necesitan descansar, TITAN X opera continuamente, aprovechando las oportunidad
Nexoria
Daniel Suk
5 (1)
Asesores Expertos
En cada reino del mercado hay innumerables campesinos ruidosos de indicadores, pero sólo unas pocas reinas que gobiernan silenciosamente el flujo de órdenes - Nexoria está construido para ser uno de ellos. Este sistema de negociación totalmente automatizado no mendiga las sobras del mercado; exige estructura, leyendo la acción bruta de los precios y la volatilidad para decidir cuándo atacar y cuándo mantenerse al margen. Nexoria observa las velas cerradas como un monarca de ojos fríos, en busc
FREE
GoldCruiseAI
Alexander Matthew Arcay-cachia
Asesores Expertos
GoldCruiseAI - Premium AI-Enhanced Gold Trading Expert Advisor (MT5) AUTOMATIZACIÓN PROFESIONAL XAUUSD - CONSTRUIDO PARA LA CONSISTENCIA Y LA PRESERVACIÓN DEL CAPITAL GoldCruiseAI es un Asesor Experto de grado profesional diseñado exclusivamente para el comercio XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5 . El sistema está diseñado en torno a la baja frecuencia, el comercio de alta confianza , dando prioridad a la protección del capital, el control de reducción, y la coherencia a largo plazo en lugar de vo
EURUSD 1min scalper
Catalin Adelin Iovan
Asesores Expertos
Características Un scalper increíble creado para EURUSD 1 min marco de tiempo. Comparado con la versión de 5 min https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , este es de mayor riesgo/recompensa. Al igual que la versión de 5 min, esta necesitó más de 500h de optimización. Fue hecha pensando en la plataforma MQL5 de IC markets, adaptada a sus datos, pero supongo que también funcionará en otros brookers. En breve publicaré también la versión MT4 para IC markets. Descripción La estra
Multipair Forex EA
Sheriff Ajbola Adewoye
Asesores Expertos
Este EA opera los principales pares de divisas utilizando una estrategia intradía estructurada. Revisa las condiciones del mercado antes de abrir operaciones y usa filtros técnicos para evitar malas entradas. Su objetivo es obtener ganancias diarias de manera constante mientras gestiona el riesgo en cada posición. El EA puede operar múltiples pares al mismo tiempo. Admite intervención manual e incluye funciones de stop-loss, take-profit y trailing stop. Características principales: Opera EURUSD
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Asesores Expertos
Un sistema de trading totalmente automatizado basado en el análisis de tendencias y compuesto por dos bots interdependientes: uno funciona cuando el mercado sube (Buy-bot), el segundo - cuando el mercado baja (Sell-bot). Enlace al segundo bot (Sell-bot): https: //www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page El sistema funciona según el principio de "configúralo y olvídate". El cliente no tiene que hacer nada, salvo garantizar el funcionamiento ininterrumpido del terminal
US100 Nasdaq EA
Babak Alamdar
4.43 (14)
Asesores Expertos
No compre un backtest, sino un sistema comercial real    Live Signal Este precio es temporal mientras dure la promoción y aumentará en breve. Las pruebas retrospectivas se deben realizar SÓLO en TIKS REALES, de lo contrario serán incorrectas. Únase al grupo de chat público:   haga clic aquí Bienvenido a la US100 Nasdaq EA US100 Nasdaq EA: su ventaja en el Nasdaq de rápido crecimiento El US100, también conocido como USTech o Nasdaq, destaca como uno de los índices más desafiantes debido a su r
Scalping Trading Bot
Carl Alexander Lundin
Asesores Expertos
Presentaré un innovador robot de especulación hecho a medida para cuentas comerciales pequeñas. Profundizaré en las complejidades de su configuración y lo guiaré sobre cómo aplicarlas a sus gráficos con las mejores prácticas. Cada configuración se explicará meticulosamente, acompañada de informes completos de pruebas retrospectivas para brindar una perspectiva clara de lo que este robot comercial puede lograr por usted. Precio de Navidad limitado de solo 349 USD El precio aumentará en 200 USD
Ultra Grid Hedge Trader
Samuel Kehinde Sobo
Asesores Expertos
Ultra Grid Hedge Martingale EA - Descripción del producto El Ultra Hedge Martingale EA combina una agresiva recuperación de martingala con una protección de cobertura inteligente. Su protocolo de seguridad estructurado garantiza un funcionamiento seguro a la vez que mantiene potentes capacidades de negociación. Características clave de seguridad: Secuencia de inicio obligatoria : Pulse "START EA" para comenzar a operar Edición segura : Los campos de entrada sólo se desbloquean tras pulsar "CERRA
Made to Echo
Luaiy Ibra Hakiki Lubis
3.63 (8)
Asesores Expertos
Conoce a Made to Echo Esta es una fase de precios limitada. Consíguelo a 99 mientras esté bajo 5 ventas. Una vez que se alcance ese límite, el nuevo precio será 129. Actualmente vendidos: 4 copias. Canal MQl5 :  https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy Instrucciones:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451   Contacta para obtener la configuración correcta de retroceso — Te enviaré todo lo necesario. Diseñado para traders que valoran la simplicidad, estabilidad y control estricto, Mad
AW Scalping Dynamics MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Asesores Expertos
Robot comercial avanzado totalmente automático que funciona en función de cambios de tendencia. Si es necesario, es posible utilizar una estrategia de cuadrícula. Incorpora 3 tipos de notificaciones y bloqueo de posición cuando se alcanza la carga máxima del carrito. Se recomienda la configuración predeterminada para EURUSD en el marco de tiempo M15. Características y Beneficios: Capacidad para trabajar en dos direcciones al mismo tiempo. Capacidad incorporada para trabajar a tiempo en varias e
Galaxy MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
GALAXY es un Software Automatizado Seguro para el comercio del mercado Forex e índices. Arquitectura es un Experto Robot Autónomo Totalmente Automático capaz Independientemente analizar el mercado y tomar decisiones comerciales GALAXY Es un sistema de comercio avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. SIN ENTRADA PARA SELECCIONAR PARA EL TRADER TODO AUTOMATIZADO ESTE SISTEMA ESTÁ SIEMPRE EN EL MERCADO EN LAS DOS DIRECCIONES HACER CICLOS GANADORES GALAXY . es un sistema
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (7)
Asesores Expertos
Sin exageraciones ni riesgos imprudentes. Con una reducción mínima del drawdown: **One Man Army** es un sistema de trading multimoneda diseñado tanto para el trading personal como para el trading con firmas Prop. Sigue una estrategia de scalping basada en correcciones y reversiones del mercado a corto y mediano plazo, operando mediante órdenes limitadas pendientes. Este bot no adivina la dirección del mercado: entra en los mejores niveles posibles con alta precisión. Exactamente como te gusta.
Tiger A Phoenix One
Yutthichai Artkaew
Asesores Expertos
Phoenix One A v3.211 - Oro EA สำหรับ MetaTrader 5 การเรียนรู้อย่างชาญฉลาด การปรับตัวที่แท้จริง ปลอดภัยในตลาด Phoenix One A v3.211 คือ Asesor Experto ระดับมืออาชีพ ที่ออกแบบมาสำหรับ XAUUSD (ทองคำ ) โดย จะเรียนรู้รูปแบบการเทรดจากข้อมูลตลาดจริงในช่วง 7 วันแรก (ช่วงสะสม) จากนั้นจะเปลี่ยนเป็น โหมด Winners-Sólo โดยอัตโนมัติ โดยเทรดเฉพาะรูปแบบสัญญาณที่ทำกำไรได้มากที่สุดเท่านั้น สิ่งที่ทำให้ฉันแตกต่าง ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง - ฉันศึกษาการซื้อขายของตัวเอง บันทึกคะแนน และกรองการตั้งค่าที่อ่อนแออ
MaxiPro Average Euro MT5
Deniati Ndraha
Asesores Expertos
MaxiPro Average Euro utiliza un algoritmo único con la mejor estrategia de inversión que proporciona resultados más consistentes y estables. El trading automático es más consistente sin involucrar factores emocionales, haciéndolo más fácil y cómodo y adecuado para principiantes que quieren aprender y crear resultados a través del trading. Maximiza el trading con la protección de señales Autocut para cerrar órdenes de pérdidas y ganancias de manera que el trading está protegido del riesgo de mar
Night Scalper EU
Dua Yong Rew
5 (1)
Asesores Expertos
Night Scalper es un scalper nocturno codificado profesionalmente que opera durante la sesión de calma una hora antes y después del rollover. Está diseñado para el comercio EURUSD (M5 timeframe ), aunque no se limita a este par de divisas. No utiliza estrategias peligrosas, como la cuadrícula o estrategias de martingala, por lo que es un Asesor Experto seguro. Se recomienda utilizar un broker con spread ajustado, preferiblemente un broker ECN con buena liquidez. Para obtener una lista de los corr
Equity Compounder
Mohammadaarif Maqbulh Mansuri
Asesores Expertos
Equity Compounder es un Asesor Experto inteligente y totalmente automatizado. Este EA está dispuesto de tal manera que el EA utiliza los niveles de importancia combinada con la acción del precio, con dependencia oculta en los indicadores. La estrategia detrás de él se basa en las enseñanzas de un comerciante profesional, y ex comerciantes. Encontrará niveles no probados en los que se sabe que las instituciones están interesadas, en el número de velas que ha establecido y hará operaciones basadas
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Otros productos de este autor
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova MFI Scalper lleva el oscilador favorito del lado comprador directamente a su gráfico MT5. Construido alrededor del Money Flow Index (MFI ) - una variante del RSI ponderada por volumen que filtra los movimientos débiles del precio - el EA se centra en la acumulación y distribución genuinas. ¿El resultado? Entradas más limpias, salidas más rápidas y menos salidas falsas. Por qué los operadores añaden Nova MFI Trader a su caja de herramientas Señales confirmadas por volumen: MFI combina preci
Nova FI Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova FI Trader le da una ventaja en los mercados volátiles utilizando el poder probado del indicador Force Index. Desarrollado por el renombrado trader Alexander Elder, el Force Index combina de forma única la acción del precio, el volumen y el impulso en una poderosa señal. Este Asesor Experto lleva ese concepto a la vida a través de una estrategia sensible y fácil de scalping. Tanto si está buscando movimientos rápidos como si se está adaptando a tendencias más amplias, Nova FI Trader está dis
Nova ST Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova ST Trader se basa en uno de los indicadores de impulso más probados en el tiempo en el comercio - el oscilador estocástico . Desarrollado por George C. Lane, este oscilador es conocido por su capacidad para señalar con precisión las condiciones de sobrecompra y sobreventa, ayudando a los operadores a anticipar los puntos de inflexión antes de que sucedan. Este Asesor Experto transforma las señales en bruto del Oscilador Estocástico en un sistema de trading dinámico y disciplinado. Diseñado
Nova DC Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova DC Trader está construido en torno a un modelo de ruptura basado en la precisión que capitaliza la compresión y expansión de los precios. Al identificar las fases de consolidación dinámica y los movimientos direccionales limpios, este Asesor Experto convierte la acción controlada del precio en una oportunidad consistente. En lugar de perseguir la volatilidad o depender de señales rezagadas, Nova DC Trader se centra en la estructura, la sincronización y la ejecución con gestión de riesgos. E
Nova RVI Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova RVI Trader se basa en los principios del Índice de Vigor Relativo - un indicador que mide la convicción detrás de los movimientos de precios mediante la comparación de los precios de cierre y apertura en relación con los rangos de negociación recientes. Este oscilador, a menudo pasado por alto, destaca a la hora de identificar el verdadero impulso direccional y los posibles retrocesos antes de que sean obvios para el mercado en general. Con Nova RVI Trader , la información en bruto del RVI
Nova ENV Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova ENV Trader se basa en una herramienta clásica de seguimiento de tendencias: el indicador Envelopes . Mediante la colocación de bandas superiores e inferiores alrededor de una media móvil, las envolventes ayudan a los operadores a identificar las zonas óptimas de entrada cuando el precio se desvía demasiado de su línea de base, señalando con claridad las posibles configuraciones de reversión o continuación. Este Asesor Experto toma la simplicidad del concepto de las Envolventes y lo refina e
Nova DEM Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova DEM Trader aprovecha la profundidad analítica del indicador DeMarker (DEM) , una herramienta de impulso menos conocida pero muy eficaz desarrollada por Tom DeMark. Este indicador destaca en la detección de posibles máximos y mínimos del mercado mediante la comparación de la acción reciente de los precios para identificar el agotamiento antes de que sea obvio. Nova DEM Trader transforma estas señales tempranas en una estrategia de negociación disciplinada y basada en reglas. En lugar de reac
Nova ALG Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova ALG Trader es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado en torno al concepto del indicador Alligator introducido por Bill Williams. El sistema se centra en identificar fases de tendencia estructuradas utilizando medias móviles suavizadas y condiciones de alineación predefinidas. La lógica de negociación se basa en la interacción entre las mandíbulas, los dientes y los labios del Alligator, que se utilizan para evaluar la dirección del mercado y el estado del impulso. Las operacione
Nova AO Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova AO Trader se basa en los principios fundamentales del impulso y la aceleración del mercado, aprovechando el poder del Awesome Oscillator para identificar puntos de inflexión de alta probabilidad con claridad y rapidez. Este Asesor Experto transforma las señales en bruto del histograma en operaciones estructuradas y con gestión del riesgo, eliminando la indecisión y la emoción de las operaciones de impulso. En lugar de basarse en medias móviles obsoletas o filtros retardados, Nova AO Trader
Nova VID Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova VID Trader funciona con la Media Dinámica de Índice Variable (VIDYA) , una media móvil inteligente y adaptable que responde a las condiciones del mercado en tiempo real. Este Asesor Experto aprovecha la fuerza del suavizado adaptativo para seguir las tendencias cuando son fuertes y hacerse a un lado cuando domina el ruido. A diferencia de las medias móviles tradicionales, que se retrasan o sobrepasan, Nova VID Trader utiliza la ponderación dinámica de la volatilidad para ajustar su sensibi
Nova ICH Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova ICH Trader se basa en el poder atemporal del sistema Ichimoku Kinko Hyo - rediseñado en una solución de trading totalmente automatizada que entiende la tendencia, el impulso y el equilibrio en un marco cohesivo. Este Asesor Experto no se limita a seguir el precio, sino que interpreta la estructura, el espacio y el sentimiento con precisión. Al analizar la dinámica de las nubes, los cruces y la distancia desde el equilibrio, Nova ICH Trader identifica oportunidades de alta probabilidad donde
Nova BB Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova BB Trader se basa en el poder fundamental de las Bandas de Bollinger , transformando este indicador clásico de volatilidad en un moderno sistema de trading automatizado. Mediante el análisis del comportamiento del precio en relación con las bandas superior e inferior, este Asesor Experto busca capturar tanto los movimientos de ruptura como las configuraciones de reversión a la media, dependiendo del contexto. Nova BB Trader lee de forma inteligente la anchura de las bandas, la interacción d
Nova ADX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova ADX Trader se basa en la fuerza probada del Índice Direccional Medio (ADX) , un indicador de la fuerza de la tendencia en el que confían los profesionales desde hace décadas. En lugar de adivinar el impulso, este Asesor Experto lo mide directamente, operando sólo cuando el mercado muestra convicción y claridad. Al combinar las lecturas del ADX con filtros direccionales, Nova ADX Trader evita condiciones débiles e indecisas y se centra exclusivamente en configuraciones direccionales de alta
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Nova TRX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova TRX Trader se basa en el poder de la Media Móvil Exponencial Triple (TRIX) , un oscilador de impulso que suaviza el ruido del mercado para revelar un sesgo direccional genuino. Este Asesor Experto utiliza las capacidades únicas de suavizado de TRIX para evitar señales falsas y detectar sólo los cambios más fuertes en la tendencia. En lugar de reaccionar de forma exagerada a cada parpadeo de volatilidad, Nova TRX Trader se centra en los cambios de impulso sostenidos, combinando los cruces de
Nova OSM Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova OSM Trader aprovecha la fuerza analítica de OsMA (Media Móvil de Oscilador) - un indicador de impulso híbrido que captura los cambios en el sentimiento del mercado a través de la convergencia y divergencia de las medias móviles. Al leer el pulso del impulso de los precios bajo la superficie, este EA identifica las zonas óptimas para operar con precisión y claridad. Nova OSM Trader se centra en los momentos en que el impulso se acumula o se desvanece en sincronía con la estructura de precios
Nova CCI Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova CCI Trader es un Asesor Experto de precisión basado en el Índice del Canal de Materias Primas (CCI) , un oscilador versátil diseñado para descubrir ciclos de mercado, condiciones de sobrecompra/sobreventa y cambios de impulso ocultos. Este EA transforma el potencial bruto del CCI en una estrategia disciplinada tanto para los operadores swing como para los que siguen tendencias. En lugar de actuar sobre el ruido o cruces arbitrarios, Nova CCI Trader utiliza la lógica de múltiples capas para
Nova CHK Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova CHK Trader está diseñado en torno al Oscilador Chaikin , un indicador ponderado por volumen que combina la acción del precio con la dinámica del flujo monetario. Al aprovechar la relación entre la acumulación, la distribución y el impulso de los precios, este EA identifica los momentos en los que el interés institucional se alinea con el potencial de ruptura. Nova CHK Trader no persigue la volatilidad, sino que lee la intención subyacente del mercado. Con una lógica basada en los cambios de
Nova CBO Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova CBO Trader se basa en una estrategia limpia y táctica de ruptura de velas , un método que captura la expansión del precio después de velas de consolidación clave. Mediante la identificación de pausas estructuradas en el precio y el comercio de la ruptura, este EA se centra en el impulso con disciplina, no conjeturas. Ya se trate de barras interiores, rangos estrechos o compresiones de volatilidad, Nova CBO Trader supervisa la estructura de precios en tiempo real y ataca cuando el precio rom
Nova SAR Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova SAR Trader es un Asesor Experto centrado en el seguimiento de tendencias basado en el clásico indicador SAR Parabólico , simplificado en un moderno motor de negociación para una ejecución disciplinada y direccional. En lugar de reaccionar impulsivamente a cada cambio, este EA aplica estructura y contexto a sus entradas, filtrando el ruido y aislando los movimientos de impulso de alta calidad. Ya sea que esté operando en mercados de tendencia o en fases de rango con potencial de ruptura, Nov
Nova MAC Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova MAC Trader es un Asesor Experto de ingeniería de precisión construido sobre la sinergia entre el MACD y la EMA , que combina el impulso y la fuerza de la tendencia para ofrecer configuraciones comerciales fiables y basadas en reglas. En lugar de reaccionar al ruido, espera la alineación entre los cruces de medias móviles y los cambios de impulso MACD, asegurando que las entradas sean limpias, decisivas e intencionales. Nova MAC Trader prospera tanto en entornos de tendencia como de transi
Nova SMA Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova SMA Trader es un Asesor Experto disciplinado de seguimiento de tendencias basado en la clásica Media Móvil Simple (SMA) , una herramienta probada a lo largo del tiempo para capturar el impulso direccional con claridad y consistencia. Mientras que muchos persiguen indicadores complejos, este EA se nutre del poder de la simplicidad, esperando cruces limpios y confirmaciones de precios antes de entrar en acción. Diseñado para los operadores que creen en la fuerza de la lógica de tendencia estr
Nova RSW Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova RSW Trad er es un Asesor Experto de estilo contrarian diseñado en torno al concepto de Barrido Inverso - identificando movimientos de mercado sobreextendidos y apuntando a retrocesos estructurados con precisión. En lugar de seguir al rebaño, Nova RSW Trader espera el agotamiento, el desequilibrio y los desencadenantes técnicos específicos antes de entrar en operaciones que buscan desvanecer los extremos y capitalizar la reversión a la media. Este EA está diseñado para los operadores que ent
Nova BBO Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova BBO Trader es un Asesor Experto centrado en rupturas, construido en torno a la estrategia Box Breakout - identificando zonas clave de consolidación donde el precio se contrae en rangos estrechos antes de movimientos explosivos. Mediante la detección de estas "cajas" y la espera de rupturas limpias y decisivas, este EA busca capitalizar el impulso que sigue. Perfecto para los operadores que desean automatizar un patrón clásico de acción del precio, Nova BBO Trader ofrece entradas claras y b
Nova DCA Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova DCA Trader es un Asesor Experto diseñado para gestionar las operaciones utilizando la estrategia Dollar-Cost Averaging (DCA) , lo que permite un escalado controlado de las posiciones durante los mercados en tendencia o volátiles. Al promediar las posiciones en niveles predefinidos, este EA tiene como objetivo mejorar el precio de entrada y maximizar el potencial de ganancias mientras gestiona el riesgo cuidadosamente. A diferencia de los sistemas de cuadrícula o martingala imprudentes, Nova
Nova AMA Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova AMA Trader es un Asesor Experto refinado de captura de tendencias construido alrededor de la Media Móvil Adaptativa (AMA) - un indicador dinámico que se ajusta a las condiciones del mercado en tiempo real. A diferencia de las medias estáticas que se retrasan o fallan en los mercados agitados, Nova AMA Trader se adapta con precisión, lo que le permite capturar tendencias significativas y evitar señales falsas. Este EA está diseñado para los operadores que prefieren la automatización intelige
Nova SD Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova SD Trader está diseñado para explotar los extremos de volatilidad utilizando el concepto fundamental de la Desviación Estándar - no como un indicador pasivo, sino como un filtro activo para la oportunidad controlada. Este Asesor Experto monitoriza la expansión y contracción de la volatilidad para entrar en operaciones cuando el mercado se aleja demasiado de su norma estadística. En lugar de perseguir la aleatoriedad o reaccionar tarde, Nova SD Trader anticipa los momentos en los que es prob
Nova BER Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova BER Trader es un sistema de trading disciplinado construido en torno al indicador Bears Power , que convierte la presión bruta del mercado en decisiones claras y basadas en reglas. Transforma un oscilador clásico en un enfoque totalmente automatizado que se nutre de los cambios de impulso y el control bajista. En lugar de perseguir el ruido o los movimientos superficiales, Nova BER Trader busca la auténtica presión bajista: momentos en los que los vendedores toman el mando y la estructura d
Nova BUL Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova BUL Trader es un sistema de negociación de precisión basado en el indicador Bulls Power , que capta los momentos en los que la fuerza compradora impulsa los mercados al alza con convicción. Transforma este oscilador clásico en una estrategia automatizada y disciplinada que filtra las señales débiles y se centra únicamente en el auténtico impulso alcista. En lugar de reaccionar a cada pequeño tick, Nova BUL Trader espera a la alineación correcta: cuando la energía alcista rompe la resistenci
Nova OBV Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova OBV Trader es una automatización avanzada del indicador On-Balance Volume (OBV ), que convierte la dinámica del volumen en bruto en señales comerciales procesables. Se basa en esta herramienta de impulso clásico para identificar cuando los movimientos de precios están respaldados por la participación real, no sólo las fluctuaciones vacías. En lugar de reaccionar ante picos superficiales o falsos repuntes, Nova OBV Trader se centra en el flujo más profundo de la presión del mercado. Cuando e
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario