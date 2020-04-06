Nova WPR Trader es un Asesor Experto de reversión de precisión impulsado por el indicador Williams %R - rediseñado para identificar el agotamiento del impulso y ofrecer entradas limpias y calculadas en los puntos de inflexión del mercado. Ya sea que el mercado esté sobreextendido o atrapado en un rango, este EA está diseñado para medir el tiempo de las reversiones con estructura, no con conjeturas.

En lugar de reaccionar a cada señal de sobrecompra o sobreventa, Nova WPR Trader filtra las entradas a través de la confirmación por capas, asegurando que sólo se involucra cuando las condiciones realmente se alinean. Está diseñado para operadores disciplinados que quieren aprovechar los extremos del mercado sin sobreexponerse.

Ya sea que esté buscando desvanecer falsas rupturas o atrapar reversiones de swing, Nova WPR Trader ofrece una solución eficiente, basada en reglas.

Por qué los operadores eligen Nova WPR Trader

Entradas basadas en el agotamiento:

Identifica verdaderas zonas de sobrecompra y sobreventa con lógica de confirmación, no sólo señales superficiales.

Estrategia de reversión limpia:

Diseñada para sincronizar los giros del mercado, sin perseguir tendencias ni reaccionar emocionalmente a las oscilaciones de los precios.

La gestión del riesgo es lo primero:

Todas las operaciones cuentan con un stop loss claro y un seguimiento estructurado: sin martingala, sin cuadrícula, sin aleatoriedad.

Ligereza y capacidad de respuesta:

Funciona de forma eficiente en todos los pares y plazos, ofreciendo una ejecución consistente con una sobrecarga mínima.

Sin caja negra:

Cada señal tiene una razón. Nova WPR Trader sigue una estrategia transparente y disciplinada desde la entrada hasta la salida.

Una versión demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Mientras que ningún EA puede prometer una sincronización perfecta, Nova WPR Trad er le da una ventaja profesional en el comercio de las inversiones del mercado con claridad y control.

Pruebe la demo y aproveche la oferta de descuento antes de que aumenten los precios.



