Nova BUL Trader es un sistema de negociación de precisión basado en el indicador Bulls Power, que capta los momentos en los que la fuerza compradora impulsa los mercados al alza con convicción. Transforma este oscilador clásico en una estrategia automatizada y disciplinada que filtra las señales débiles y se centra únicamente en el auténtico impulso alcista.

En lugar de reaccionar a cada pequeño tick, Nova BUL Trader espera a la alineación correcta: cuando la energía alcista rompe la resistencia y confirma un verdadero cambio de control. De este modo, evita operaciones innecesarias y se centra en configuraciones de alta calidad.

Cada decisión es sistemática: sin conjeturas ni persecuciones, sólo estructura y disciplina. Si el mercado muestra una verdadera intención alcista, Nova BUL Trader actúa. Si no, espera.

Por qué los operadores eligen Nova BUL Trader

Indicador Bulls, totalmente automatizado:

Implementa el oscilador Bulls con una lógica de entrada limpia y filtros de operación estrictos.

Centrado en la compra de impulso:

Sólo entra cuando domina la presión alcista, evitando indecisiones y salidas en falso.

Controles de riesgo incorporados:

Cada posición viene con un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala ni rejilla.

Flexibilidad multimercado:

Funciona en divisas, metales, índices y criptomonedas, diseñado para gráficos diarios y H1.

Racionalizado, rápido y eficaz:

Lógica transparente, ejecución optimizada y sin complejidades innecesarias.

Una versión demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Ningún EA garantiza resultados - pero Nova BUL Trader le ofrece un sistema automatizado, basado en el impulso para montar movimientos alcistas con claridad y disciplina.

Pruebe la demo hoy y asegure su licencia a un precio con descuento.