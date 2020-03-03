Nexus Scalper Live Signal: Señal ( 2.5% Riesgo Saldo Cuenta) Nexus EA mql5 canal público:Chat Público de la Comunidad Nexus

Este EA es parte deNexus Portfolio - una combinación de losmejores EAs a largo plazo que he creado para mi trading personal así como para la gestión de fondos privados.





Nexus Scalper es un EA único en el sentido de que es un scalper pero no es sensible a los feeds de precios o a la ejecución como muchos otros EA de scalping. Llevo muchos años intentando crear EA de scalping fiables pero es muy difícil superar estos problemas técnicos. Este es el primero que puede pasar mis criterios de una buena EA robusto sin dejar de ser un scalper. Es muy activo pero sigue manteniendo una ventaja considerable sobre el mercado y no es sensible a la corrosión por las comisiones de trading.

El algoritmo utiliza un modelo propio de IA basado en el sentimiento del trader minorista y 9 indicadores diferentes para identificar y predecir ciclos de mercado relevantes de tendencias alcistas y bajistas, incluyendo MACD, Media Móvil Suavizada, RSI, TDI, ADX y algunos otros indicadores menos comunes para encontrar la mejor entrada durante una tendencia.

Los datos de sentimiento de los minoristas se han recopilado durante muchos años y se han alimentado al motor de IA para aprender los patrones de los operadores minoristas y operar consistentemente contra ellos.

Activos negociados: XAUUSD, GBPJPY, US500, BTCUSD

Es posible que se añadan otros activos en futuras actualizaciones para una mayor diversificación.

Backtest a largo plazo es de 2018 con alta estabilidad. Sin Martingala ni rejilla.

¿Por qué elegir mis EAs?

Excelente backtest estable a largo plazo, sin martingala o manipulación.

¡Diversificación, diversificación y más diversificación!

Algoritmo matemático avanzado basado en datos estadísticos reales para determinar con precisión la entrada y la salida.

Gestión dinámica de las operaciones: ajuste automático a la volatilidad y las tendencias.

Las operaciones reales coinciden con el backtest en ejecución (¡el 90% de los EAs fallan en esto!)

Operaciones reales probadas a largo plazo

El rendimiento en vivo es similar al backtest

Todos los ajustes están precalibrados, los clientes sólo tienen que elegir su nivel de riesgo - todo lo demás está totalmente automatizado

Mayor rentabilidad y menor riesgo que cualquier otro EA de martingala/rejilla/tamaño de lote creciente tras pérdida

Backtest y Guía de Configuración ( Ver fotos de configuración a continuación):

Para backtest y ejecutar el EA correctamente necesitará el indicador BankOrderFlow_update. PM me para recibir el indicador y lo puso en MQL5\Indicators carpeta.

Asegúrese de que los pares soportados ( XAUUSD, GBPJPY, US500, BTCUSD ) están en Market Watch.

) están en Market Watch. Adjunte/pruebe el EA en UN gráfico GBPJPY M5.

Ajuste HABILITAR COMERCIO a TRUE

Elija su riesgo(Live Signal trading con 2.5% de riesgo de saldo de cuenta)

con 2.5% de riesgo de saldo de cuenta) Lo mejor es utilizar la plataforma de IC Markets para probar a partir de 2018. Obtendrás el mismo resultado de backtest que el mío.

Características:

No Martingala, rejilla o la celebración de las pérdidas hasta el infinito. Este algoritmo se utiliza para fondos privados y clientes con estrictas directrices de gestión de riesgos.

Pares soportados: XAUUSD, GBPJPY, US500, BTCUSD

Seguro y estable a largo plazo

Las pérdidas pueden y ocurrirán como con cualquier otra estrategia de trading normal. Tendrá periodos de drawdowns pero es una compensación por la seguridad del capital a largo plazo.

Requiere cuenta de cobertura

Puede funcionar en cualquier broker con buenos spreads/ejecución