Nexus Scalper

Nexus Scalper Live Signal: Señal ( 2.5% Riesgo Saldo Cuenta)

Nexus EA mql5 canal público:Chat Público de la Comunidad Nexus

Este EA es parte deNexus Portfolio - una combinación de losmejores EAs a largo plazo que he creado para mi trading personal así como para la gestión de fondos privados.

¿Busca una solución de cartera totalmente diversificada a través de múltiples activos y plazos? Echa un vistazo a Nexus Portfolio para la mejor cartera diversificada a largo plazo. Esta cartera ejecuta 90+ estrategias a través de 20+ activos y 7+ plazos.

EAs incluidos en Nexus Portfolio:

¿Busca aún más diversificación? Echa un vistazo a Stop & Reverse EA y Pulse Trend Algo


Nexus Scalper es un EA único en el sentido de que es un scalper pero no es sensible a los feeds de precios o a la ejecución como muchos otros EA de scalping. Llevo muchos años intentando crear EA de scalping fiables pero es muy difícil superar estos problemas técnicos. Este es el primero que puede pasar mis criterios de una buena EA robusto sin dejar de ser un scalper. Es muy activo pero sigue manteniendo una ventaja considerable sobre el mercado y no es sensible a la corrosión por las comisiones de trading.

El algoritmo utiliza un modelo propio de IA basado en el sentimiento del trader minorista y 9 indicadores diferentes para identificar y predecir ciclos de mercado relevantes de tendencias alcistas y bajistas, incluyendo MACD, Media Móvil Suavizada, RSI, TDI, ADX y algunos otros indicadores menos comunes para encontrar la mejor entrada durante una tendencia.

Los datos de sentimiento de los minoristas se han recopilado durante muchos años y se han alimentado al motor de IA para aprender los patrones de los operadores minoristas y operar consistentemente contra ellos.

Activos negociados: XAUUSD, GBPJPY, US500, BTCUSD

Es posible que se añadan otros activos en futuras actualizaciones para una mayor diversificación.

Backtest a largo plazo es de 2018 con alta estabilidad. Sin Martingala ni rejilla.

¿Por qué elegir mis EAs?

  • Excelente backtest estable a largo plazo, sin martingala o manipulación.
  • ¡Diversificación, diversificación y más diversificación!
  • Algoritmo matemático avanzado basado en datos estadísticos reales para determinar con precisión la entrada y la salida.
  • Gestión dinámica de las operaciones: ajuste automático a la volatilidad y las tendencias.
  • Las operaciones reales coinciden con el backtest en ejecución (¡el 90% de los EAs fallan en esto!)
  • Operaciones reales probadas a largo plazo
  • El rendimiento en vivo es similar al backtest
  • Todos los ajustes están precalibrados, los clientes sólo tienen que elegir su nivel de riesgo - todo lo demás está totalmente automatizado
  • Mayor rentabilidad y menor riesgo que cualquier otro EA de martingala/rejilla/tamaño de lote creciente tras pérdida

Backtest y Guía de Configuración ( Ver fotos de configuración a continuación):

  • Para backtest y ejecutar el EA correctamente necesitará el indicador BankOrderFlow_update. PM me para recibir el indicador y lo puso en MQL5\Indicators carpeta.
  • Asegúrese de que los pares soportados (XAUUSD, GBPJPY, US500, BTCUSD ) están en Market Watch.
  • Adjunte/pruebe el EA en UN gráfico GBPJPY M5.
  • Ajuste HABILITAR COMERCIO a TRUE
  • Elija su riesgo(Live Signal trading con 2.5% de riesgo de saldo de cuenta)
  • Lo mejor es utilizar la plataforma de IC Markets para probar a partir de 2018. Obtendrás el mismo resultado de backtest que el mío.

Características:
  • No Martingala, rejilla o la celebración de las pérdidas hasta el infinito. Este algoritmo se utiliza para fondos privados y clientes con estrictas directrices de gestión de riesgos.
  • Pares soportados: XAUUSD, GBPJPY, US500, BTCUSD
  • Seguro y estable a largo plazo
  • Las pérdidas pueden y ocurrirán como con cualquier otra estrategia de trading normal. Tendrá periodos de drawdowns pero es una compensación por la seguridad del capital a largo plazo.
  • Requiere cuenta de cobertura
  • Puede funcionar en cualquier broker con buenos spreads/ejecución


    Productos recomendados
    FSilverTrend
    Francisco Jesus Alonso Martin
    Asesores Expertos
    FSilverTrend - Asesor Experto para operar con USD/JPY FSilverTrend es un Asesor Experto (EA) diseñado para operar USD/JPY, aprovechando las tendencias del mercado con precisión y eficiencia. Basado en un enfoque algorítmico avanzado, este EA identifica la dirección predominante del mercado y ejecuta operaciones optimizadas para capturar movimientos sostenibles. Características principales: Estrategia basada en tendencias: Utiliza indicadores y patrones de acción del precio para identificar la
    Revivalist
    Faith Wairimu Kariuki
    Asesores Expertos
    Revivalist - EA de Ruptura de Oro Visión general Revivalist es un Asesor Experto de nueva generación diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) . Creado para operadores que buscan precisión y concentración, Revivalist ejecuta estrategias basadas en rupturas con una lógica avanzada de gestión de riesgos y posiciones. Datos clave (compatible con MQL5) Totalmente alineado con las reglas del Mercado MQL5 - sin promesas de ganancias o resultados garantizados. Advertencia de alto riesgo: este EA
    Dynamic Linear Regression EA
    Abraao Moreira
    4.71 (7)
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto (EA) se basa en el indicador de Regresión Lineal Dinámica (https://www.mql5.com/en/market/product/49702) . Entradas del usuario: Número de velas se considera al calcular la regresión lineal; Distancia a la línea superior; Distancia a la línea inferior; Detener la pérdida de. El EA ejecuta órdenes de compra y venta en el mercado cuando se alcanza el valor de una línea, superior o inferior, al precio actual, cuando se alcanza la línea inferior se ejecuta una orden de compra a m
    FREE
    Gbpusd Smart
    Mehdi Ghanadan
    3 (2)
    Asesores Expertos
    TickAll - Robot de Trading Automatizado Introducción: TickAll es un robot de trading automatizado diseñado para asistir tanto a traders novatos como a traders profesionales en el mercado Forex. Utilizando algoritmos avanzados y análisis de mercado actualizados, TickAll te ayuda a tomar las mejores decisiones de trading. Análisis de Mercado: TickAll monitoriza continuamente el mercado, analizando varios indicadores, movimientos de precios y patrones para identificar potenciales oportunidades de
    FREE
    EA Gold Reaper MT5
    Amazing Traders
    Asesores Expertos
    Este súper EA utiliza la última y más avanzada Inteligencia Artificial específica para el oro con una precisión sin igual para identificar puntos de compra y venta. Representa un avance revolucionario en el comercio de oro en el mercado Forex. Mezclado con unos pocos indicadores, un filtro, una rejilla de cobertura, tras el análisis, elimina las señales falsas y detecta súper entradas. EA utiliza un trailing stop adaptativo.
    Fibonacci MT5
    Konstantin Chechnev
    Asesores Expertos
    Fibonacci EA MT5 es un Asesor Experto para automatizar las operaciones basadas en los niveles de Fibonacci. Determina los precios mínimos y máximos en un número especificado de barras, construye niveles de Fibonacci y abre operaciones cuando el precio actual alcanza los niveles seleccionados. El EA puede operar con la tendencia o contra ella, dependiendo de los parámetros dados. También permite configurar los niveles de cierre de las operaciones, la gestión del riesgo y los filtros de tiempo. Ca
    ForexM
    Marius Civilis
    Asesores Expertos
    Comercio totalmente automatizado de ForexM EA ForexM EA negocia acciones de acuerdo con un análisis de mercado profesional en tiempo real. Todas las órdenes colocadas son del tipo de ejecución de mercado y están bien ponderadas debido al trabajo en tiempo real de los analistas de mercado. EA viene con la configuración inicial mejor calificada y listo para usar. Características: - Negociación completamente automatizada. - Gestión de riesgos. - Funciona en cualquier número de instrumentos simul
    Usdcad Smart
    Mehdi Ghanadan
    Asesores Expertos
    TickAll - Robot de Trading Automatizado Introducción: TickAll es un robot de trading automatizado diseñado para asistir tanto a traders principiantes como a traders profesionales en el mercado Forex. Utilizando algoritmos avanzados y análisis de mercado actualizados, TickAll le ayuda a tomar las mejores decisiones de trading. Análisis de Mercado: TickAll monitoriza continuamente el mercado, analizando varios indicadores, movimientos de precios y patrones para identificar potenciales oportunidad
    FREE
    Bella Scalper
    Calvin Andile Mahlangu
    Asesores Expertos
    BELLA EA - Sistema de operaciones de ruptura para EURUSD Capture rupturas de niveles clave. Siga la tendencia. Proteja sus beneficios. El BELLA EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para capturar rupturas de precios en niveles clave (máximos y mínimos) en el mercado de divisas. Al entrar en operaciones cuando el precio rompe estos puntos críticos, BELLA EA tiene como objetivo aprovechar los rápidos movimientos de precios para generar beneficios. Con un trailing stop incor
    SYO strategy EA
    Ivan Isern Puyuelo
    Asesores Expertos
    Un Asesor Experto potente y fiable basado en la lógica de trading de una de las estrategias con mejor rendimiento de Darwinex: SYO . Con más de 10 millones de dólares bajo gestión y un historial público de más de 10 años, este sistema ha demostrado su solidez con el tiempo — y ahora puedes automatizarlo en tu terminal MetaTrader. El sistema fue compartido durante una conferencia privada, revelando el código que utiliza el fondo que gestiona esos 10 millones. Es un EA de breakout que opera índice
    MSB Robot MT5
    Ashkan Hazegh Nikrou
    3.86 (7)
    Asesores Expertos
    MSB Robot – Su Puerta Inteligente hacia el Trading Automatizado de Forex MSB Robot es un Asesor Experto (EA) completamente automatizado, desarrollado basándose en la poderosa lógica de señales del indicador Market Structure Breakout (MSB) — una de las herramientas más populares y precisas para identificar oportunidades de rompimiento en los mercados Forex. Este EA está diseñado para generar ganancias seguras basadas en señales MSB precisas y calificadas, con configuración y uso sencillo mediante
    Bot Pulse Index Turnaround
    Adrian Lara Carrasco
    Asesores Expertos
    Bot Pulse Trading Código de descuento del 20% en Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Estrategia de Trading Automatizada para US30, NASDAQ y GER40 Desbloquea el potencial de crecimiento a largo plazo con nuestro avanzado bot de trading, diseñado específicamente para los índices US30, NASDAQ y GER40. Esta estrategia ha sido rigurosamente probada durante muchos años, demostrando un rendimiento consistente y confiable. Nuestro enfoque se basa en una sólida estrategia a largo plazo que prioriza la estab
    Eye of Ra
    Jose Ramon Rosaenz Carmona
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Asesor experto basado en  una estrategia de acción de precio  ampliamente testeada El AE ya incorpora en su programación todas las variables, es suficiente con dejarlo correr en el gráfico con los valores que incorpora por defecto.     DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA La acción del precio en trading analiza el rendimiento de una divisa para predecir lo que podría hacer en el futuro.  Este AE analiza una serie de patrones característicos que se utilizan para identificar la tendencia de precios más
    AI SpectraCore Genesis EA MT5
    Dolores Martin Munoz
    4.5 (4)
    Asesores Expertos
    SpectraCore Genesis Diseñado para el oro. Preciso en cada movimiento. Actúa cuando los demás dudan. SpectraCore Genesis no es solo otro asesor experto más. Es un sistema de trading de nivel profesional, desarrollado exclusivamente para operar con XAU/USD (oro) . Sin plantillas genéricas. Sin atajos. Solo estructura, control y lógica algorítmica. Este sistema no se lanza al mercado por impulso. Espera. Y entra cuando el mercado revela una oportunidad real. Una señal de trading en vivo con datos e
    Gold Scalp Matrix Pro
    Prabir Sarkar
    Asesores Expertos
    Gold Scalp Matrix Pro - Premium XAUUSD M5 Scalping Robot. Rápido - Preciso - Control inteligente del riesgo - Motor Multi-TP Gold Scalp Matrix Pro es un potente Asesor Experto totalmente automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (ORO) en el marco temporal M5. Combina confirmación de tendencia (EMA-200) + detección de reversión SAR + escalado multiposición para ofrecer un rendimiento de scalping rápido y consistente, incluso en condiciones de mercado volátiles. Este EA está construi
    Your Grox EA MT5
    Dilipbhai Mavjibhai Makwana
    Asesores Expertos
    Your Grox EA - La Próxima Evolución en Trading Automatizado Your Grox EA es un avanzado e innovador asesor de trading construido sobre una estrategia única de Compra y Venta . Diseñado para adaptarse dinámicamente a las condiciones del mercado, este EA sigue la tendencia con precisión , aprovechando un algoritmo propietario y un potente sistema interno de indicadores. Estrategia Revolucionaria de Compra y Venta : Este asesor de vanguardia no se basa en una lógica de trading ordinaria, sino que
    OP Skill FX Joker EA
    Yago Sales Rodrigues
    Asesores Expertos
    OP Skill FX Joker - Estrategia Anual con IA y Lógica Matemática Telegram para acceder a la configuración SET. Descripción: Descubre una nueva forma de operar en los mercados, donde la Inteligencia Artificial y la precisión matemática se unen para tomar decisiones lógicas y estratégicas. OP Skill FX Joker ha sido desarrollado para analizar el mercado en profundidad, identificando oportunidades de alta probabilidad. Olvídese de los enfoques de alto riesgo. La filosofía del OP Skill FX Joker es e
    Babel Assistant
    Iurii Bazhanov
    4.5 (8)
    Asesores Expertos
    Babel asistente 1 El robot "Babel_assistant_1" de MT5 utiliza el indicador ZigZag para generar niveles Fibonacci en los periodos M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 de los gráficos , calcula la fuerza de las tendencias para comprar y vender. Abre una posición con "Lote para abrir una posición" si se supera el nivel de tendencia especificado 4,925. A continuación, Babel coloca órdenes pendientes en algunos niveles de Fibonacci y coloca Stop Loss y Take Profit especificados. La pantalla muestra los resul
    FREE
    BerlinBull Dax Scalper
    Thamaraiselvan Thangavel
    Asesores Expertos
    Este EA sólo funciona con el índice/dax alemán. Use este EA en buenos brokers que tengan un spread muy ajustado. Cómo funciona el Asesor Experto: Configuración Inicial: Primer campo de entrada: Introduzca su saldo inicial. El saldo por defecto es de $100. Segundo campo de entrada: Introduzca su tamaño de lote inicial para un saldo de 100 $. Si su saldo es mayor (por ejemplo, 500 $), multiplique el tamaño del lote inicial por el mismo factor (por ejemplo, por 5 para 500 $), ya que 500 $ es 5 v
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
    QS NorthStar USDCAD
    Lucas Leibl
    Asesores Expertos
    QS NorthStar USDCAD El QuantumScale NorthStar USDCAD ExpertAdvisor es un robot de trading centrado en el símbolo y construido específicamente para USDCAD en el marco temporal M15. A diferencia de los robots básicos de un solo indicador, este EA utiliza un sofisticado Sistema Compuesto de Puntuación de Señales . Agrega datos de los indicadores de impulso y fuerza del mercado para filtrar el ruido del mercado. Sólo ejecuta operaciones cuando una convergencia de factores confirma una configuración
    USDJPY focused Breaker
    Kyo Tani
    Asesores Expertos
    El USDJPY Focused Breaker está diseñado específicamente para el marco temporal H1 (1 hora) del par de divisas USDJPY, basado en la tecnología Channel-Break FX. El canal de tendencia se identifica utilizando un modelo de IA, que emplea una red neuronal convolucional 1D (CNN) para reconocer las tendencias del mercado. Las principales características de esta versión son Optimización : Estrategias mejoradas para abrir y cerrar posiciones. Marcos temporales y pares : Utilizable en los marcos tempora
    Prometheus AI Gold
    Aleksei Butler
    2.83 (12)
    Asesores Expertos
    El experto opera utilizando una estrategia basada en estocásticos bajo el control de inteligencia artificial. Desarrollado utilizando tecnologías avanzadas en el campo de la inteligencia artificial y las redes neuronales. Establece stop loss y takeprofit para todas las operaciones, además también utiliza un trailing stop loss para minimizar el riesgo y maximizar el potencial de cada operación. No utiliza martingala, cuadrícula ni métodos peligrosos similares de administración de dinero. Recomend
    NTG10xPro
    Moein Zohary Binazirfoumany
    Asesores Expertos
    Este Asesor Experto Hace un uso eficiente de la fluctuación del mercado utilizando múltiples criterios. El valor del depósito inicial es el criterio para el rendimiento final de la EA. se recomienda utilizar al menos $ 500. Junto con el aumento del valor del depósito inicial, se recomienda aumentar el tamaño del lote de negociación relativamente. Otros parámetros de entrada están optimizados para GBPUSD. Para ser utilizado para otros pares debe ser optimizado por separado.
    Fibo Trader FREE MT5
    Grzegorz Korycki
    3 (3)
    Asesores Expertos
    Fibo Trader es un asesor experto que le permite crear preajustes automatizados para patrones de oscilación en referencia a los valores de los retrocesos de Fibonacci utilizando una cuadrícula totalmente automatizada y creada dinámicamente. El proceso se logra optimizando primero el EA, y luego ejecutándolo en modo automatizado. EA le permite cambiar entre el modo automático y manual. Cuando está en modo manual el usuario utilizará un panel gráfico que permite gestionar las condiciones actuales d
    FREE
    Volatility Pullback
    Heri Yusufu Kaniugu
    Asesores Expertos
    Volatility Pullback EA es un sistema de trading automatizado desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro) . El EA negocia retrocesos durante condiciones de alta volatilidad utilizando niveles de cuadrícula autogenerados que se adaptan dinámicamente a la volatilidad actual del mercado, lo que permite un escalado inteligente de las posiciones durante los retrocesos de los precios en lugar de un espaciado fijo de la cuadrícula. Para proteger el capital de negociación, especialmente en cuentas pequ
    Golden Osiris EA
    Luis Corso
    Asesores Expertos
    ¿Qué es Golden Osiris EA ? Golden Osiris EA es un Asesor Experto (robot de trading) de alto rendimiento , diseñado específicamente para operar XAUUSD (oro) en MetaTrader 5. Combina una poderosa estructura algorítmica con una lógica adaptativa para aprovechar al máximo los movimientos del mercado en el contexto actual. Desarrollado con base en los cambios algorítmicos más recientes, este EA analiza rupturas de niveles clave, acción del precio y señales provenientes de indicadores técnicos c
    Amo AI
    Novin Ghasemi Nik
    Asesores Expertos
    Descripción general AMO AI es un Asesor Experto (Expert Advisor) avanzado que utiliza una arquitectura de red neuronal profunda de 7 capas, combinada con algoritmos de inteligencia artificial para el análisis automático del mercado. El sistema procesa datos de mercado a través de múltiples capas analíticas para identificar oportunidades de trading basadas en patrones técnicos y el comportamiento del mercado. Arquitectura técnica Red neuronal: arquitectura de aprendizaje profundo de 7 capas Mot
    Msx AI Scalper Pro
    Som Prakash Gehlot
    Asesores Expertos
    MSX AI Scalper Pro Motor de negociación inteligente, adaptable y autónomo Visión general MSX AI Scalper Pro es un avanzado sistema de trading automatizado construido para BTCUSD en el marco temporal M5 . A diferencia de muchos robots que dependen de filtros de tiempo estrictos, bloques de noticias o control manual, este sistema está diseñado para operar continuamente 24/7 , adaptándose a la volatilidad del mercado en tiempo real - sin filtros externos o niñeras manuales. Principio de Func
    Advanced Turnaround Strategy
    Guillermo Pineda
    Asesores Expertos
    Turnaround Tuesday EA – Estrategia de Reversión Totalmente Personalizable para MetaTrader 5 El EA Advanced Turnaround Strategy está basado en la estrategia clásica “Turnaround Tuesday”, que aprovecha la tendencia de los mercados a revertir su dirección semanal, especialmente tras movimientos fuertes en ciertos días. Se observa que los mercados suelen revertirse los martes, especialmente si hubo debilidad (o fuerza) el lunes. Lógica predeterminada (ajustable vía parámetros de entrada): Día
    Los compradores de este producto también adquieren
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Asesores Expertos
    ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Asesores Expertos
    Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Asesores Expertos
    Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Asesores Expertos
    Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Asesores Expertos
    BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Asesores Expertos
    Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    Asesores Expertos
    IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
    Nano Machine
    William Brandon Autry
    5 (4)
    Asesores Expertos
    VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    4.79 (39)
    Asesores Expertos
    EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
    Quantum Bitcoin EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.81 (119)
    Asesores Expertos
    Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
    ARIA Connector EA
    Martin Alejandro Bamonte
    2.56 (25)
    Asesores Expertos
    Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
    Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.54 (136)
    Asesores Expertos
    El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.2 (91)
    Asesores Expertos
    El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
    Stock Indexes EA MT5
    MQL TOOLS SL
    4.79 (19)
    Asesores Expertos
    Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
    AiQ
    William Brandon Autry
    4.86 (36)
    Asesores Expertos
    AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
    Bonnitta EA MT5
    Ugochukwu Mobi
    3.3 (20)
    Asesores Expertos
    Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
    Burning Grid
    Magma Software Solutions UG
    4.59 (29)
    Asesores Expertos
    Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power con Riesgo Adaptativo Opere hasta 35 pares de divisas simultáneamente con selección inteligente de estrategias, perfiles de riesgo flexibles y control dinámico del drawdown. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Últimos Setfiles :https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Comunidad: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Vídeos: https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions Mis Ases
    Waka Waka EA MT5
    Valeriia Mishchenko
    4.13 (40)
    Asesores Expertos
    EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
    Mean Machine
    William Brandon Autry
    4.92 (39)
    Asesores Expertos
    Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
    KT Gold Nexus EA MT5
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    5 (2)
    Asesores Expertos
    KT Gold Nexus EA es un sistema de trading profesional diseñado para el mercado spot del oro (XAUUSD). Desarrollado utilizando datos históricos de alta precisión, ha sido sometido a rigurosas pruebas de estrés y verificaciones de robustez en diferentes regímenes y ciclos del mercado. Aprovechando técnicas algorítmicas avanzadas, incluidas optimizaciones basadas en aprendizaje automático, este EA está diseñado para la viabilidad a largo plazo. Opera exclusivamente en la dirección de compra. El tra
    Nexus EA Forex MT5
    Enrique Enguix
    4.43 (21)
    Asesores Expertos
    NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
    Avalut Gold X1
    Danijel Plesa
    Asesores Expertos
    Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Operativa de precisión para XAUUSD Live Signal Avalut X1 es un Asesor Experto profesional para el trading automatizado en XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5. El sistema combina cuatro estrategias complementarias en un único EA para gestionar distintos regímenes de mercado. Es autónomo para MT5 y no requiere DLL externas ni instaladores de terceros. Características clave Cuatro estrategias en un EA: lógicas coordinadas que se complementan para abordar
    Silicon Ex mt5
    Nadiya Mirosh
    Asesores Expertos
    "Silicon Ex ": Su asistente de confianza en el mundo de Forex Silicon Ex es un moderno bot de trading, especialmente creado para los traders en el mercado Forex. Esta innovadora herramienta sirve como un socio fiable para aquellos que se esfuerzan por el comercio eficiente y automatizado. Características principales de "Silicon Ex" : Fiabilidad y Estabilidad: Creado utilizando tecnologías avanzadas que garantizan un funcionamiento estable y fiable en el mercado. Gestión inteligente del riesgo:
    OrionXAU
    Pierre Paul Amoussou
    5 (1)
    Asesores Expertos
    OrionXAU es un sistema de trading algorítmico diseñado para operar en XAUUSD (Oro) y US100 / Nasdaq . Combina dos enfoques estratégicos (Scalping y Swing Trading) dentro de un marco disciplinado y orientado a la estabilidad. Mercados principales compatibles • XAUUSD (Oro) • US100 / Nasdaq Arquitectura de doble estrategia 1. Scalping • Operativa intradía • Exposición breve • Optimizado para movimientos pequeños • Estricto control del riesgo 2. Swing Trading • Captura de tendencias prolongadas •
    MasterEA trustfultrading
    Tobias Christian Witzigmann
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Hola, soy un operador de algo de Alemania y estoy ofreciendo mi propia EA aquí, que utilizo a diario para mi comercio y que he estado desarrollando continuamente durante varios años. Es importante entender que esta EA es una herramienta muy compleja que se puede utilizar para operar diferentes estrategias. Se pueden combinar diferentes señales de entrada y salida con diferentes filtros. También hay un amplio sistema de gestión de stop loss y take profit. Yo uso el Master EA diariamente para mi
    Pips Maven
    Andriy Sydoruk
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Descubra Pips Maven: Su Bot de Análisis de Tendencia Premier para el Comercio de Divisas En el dinámico mundo de las operaciones con divisas, las herramientas adecuadas pueden marcar la diferencia. Presentamos Pips M aven, un bot de análisis de tendencias de vanguardia meticulosamente diseñado para los operadores que buscan dominar la intrincada danza del mercado de divisas. Aprovechando sofisticados algoritmos arraigados en patrones geométricos virtuales, Pips Maven sirve como una solución inte
    Raja Trading Pro
    Ikhwan Naufal Fiqri
    Asesores Expertos
    Raja Trading PRO - La Red Inteligente de Recuperación de BEPs Descripcion del Producto ¿Estás cansado de los EAs de Cuadrícula ordinarios que se quedan atascados en drawdown durante días, persiguiendo objetivos de beneficios poco realistas? Raja Trading PRO lleva el concepto original a un nivel mucho más alto, ofreciendo características de nivel profesional que son muy superiores a la versión estándar. Este EA está diseñado con una filosofía completamente diferente: Recuperación Rápida. Este no
    Jackal
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    Asesores Expertos
    Asesor Experto Jackal – Estrategia de Trading Operando en vivo por 4 meses Tras la compra, todos mis productos serán gratuitos para siempre.  Descargar archivo de configuración  Oro M1 | Cuenta ECN: Compatible con cualquier broker Jackal EA se basa en una estrategia de ruptura multilayer e inteligente que combina una gestión avanzada del riesgo y las ganancias para adaptarse a la dinámica del mercado. 1. Estrategia de Trampa de Ruptura Coloca dos órdenes pendientes simultáneas en direcciones
    Otros productos de este autor
    Gold Trend X
    Thang Chu
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Gold Trend X Señal en Vivo (Trading 1.5% Riesgo de Balance) Nexus EA mql5 canal público: Chat Público de la Comunidad Nexus Este EA es parte de Nexus Portfolio - una combinación de los mejores EAs a largo plazo que he creado para mi trading personal así como para la gestión de fondos privados. ¿Busca una solución de cartera totalmente diversificada a través de múltiples activos y plazos? Echa un vistazo a Nexus Portfolio para la mejor cartera diversificada a largo plazo. Esta cartera ejecuta má
    Stock Index Scalper
    Thang Chu
    Asesores Expertos
    Cuenta Nexus Stock Index Scalper Signal (3% Riesgo de Saldo) Únete a la Comunidad Nexus Chat Público Stock Index Scalper es un EA de scalping a corto plazo que opera índices bursátiles exclusivamente. Cerrará todas las operaciones al final del día para evitar el riesgo nocturno y sólo considerará la apertura de nuevas operaciones cuando haya un mercado activo. Desarrollado por el mismo motor de IA que creó Market Cycles Order Flow, Gold Trend X y la mayoría de mis otros algoritmos también conoc
    Stop And Reverse
    Thang Chu
    Asesores Expertos
    Stop And Reverse Live Signal (2% Riesgo por operación) Nexus EA mql5 canal público: Chat Público de la Comunidad Nexus Acerca de Stop and Reverse EA: Después de años de trading me di cuenta de que hay un patrón que puede ser explotable. Es decir, la mayoría de los comerciantes que entran demasiado rápido basado en el impulso suelen estar equivocados. Eso significa que un movimiento de impulso rápido cuando se invierte sacará sus órdenes de Stop loss y se moverá completamente hacia el lado opue
    Swap Master MT4
    Thang Chu
    Asesores Expertos
    A diferencia de la mayoría de los otros EAs en el mercado, siempre aseguro cada uno de mis EAs son de la más alta calidad: Las operaciones reales coincidirán con el backtesting. No hay pérdida oculta técnicas para ocultar las pérdidas históricas, sin backtest manipulado para hacer backtesting curva suave sin pérdida (sólo los comerciantes ingenuos creen en curva ascendente suave sin riesgo - que son más probable estafa). Mi EA siempre tiene varios años de ventaja estadística verificada. Robusto
    Swap Master
    Thang Chu
    4 (1)
    Asesores Expertos
    A diferencia de la mayoría de los otros EAs en el mercado, siempre aseguro cada uno de mis EAs son de la más alta calidad: Las operaciones reales coincidirán con el backtesting. No hay pérdida oculta técnicas para ocultar las pérdidas históricas, sin backtest manipulado para hacer backtesting curva suave sin pérdida (sólo los comerciantes ingenuos creen en curva ascendente suave sin riesgo - que son más probable estafa). Mi EA siempre tiene varios años de ventaja estadística verificada. Robusto
    PulseTrend Algo
    Thang Chu
    5 (1)
    Asesores Expertos
    PulseTrend Algo Signal ( corriendo 1% de Riesgo de Saldo de Cuenta) Únete al Chat Público de la Comunidad Nexus Este EA es parte de Nexus Portfolio - una combinación de los mejores EAs a largo plazo que he creado para mi trading personal así como para la gestión de fondos privados. Acerca de PulseTrend Algo: Como conocimiento probado del mercado, las divisas exhiben fuertes tendencias durante sus respectivas sesiones. Por ejemplo, los pares GBP a menudo rompen y encuentran dirección durante el
    Nexus Bitcoin Scalper
    Thang Chu
    2 (1)
    Asesores Expertos
    Nexus Bitcoin Scalper Señal en Vivo (2.5% Riesgo de Saldo) Únete al Chat Público de la Comunidad Nexus Nexus Bitcoin Scalper es un EA de scalping a corto plazo que opera con Bitcoin y Ethereum. El EA tiene 7 estrategias de negociación internas para diferentes entornos de mercado. Cada estrategia se basa en diferentes momentos subyacentes del mercado y el algoritmo de reversión y se combinan con varios indicadores de mercado como MACD, RSI, ADX y TDI. Está diseñado para operaciones estables y c
    Market Cycles Order Flow
    Thang Chu
    4.33 (3)
    Asesores Expertos
    Market Cycles Order Flow Signal: Live Signal ( corriendo 1.5% Balance Risk ) - desde 01 Nov 2025 corriendo una lista personalizada de estrategias - PM me to receive the strategy list Nexus EA mql5 canal público: Chat Público de la Comunidad Nexus Este EA es parte de Nexus Portfolio - una combinación de los mejores EAs a largo plazo que he creado para mi trading personal así como para la gestión de fondos privados. ¿Busca una solución de cartera totalmente diversificada a través de múltiples act
    Nexus Commodity
    Thang Chu
    Asesores Expertos
    Nexus Commodity Signal (3% Riesgo de Balance) Nexus EA mql5 canal público: Chat Público de la Comunidad Nexus Este EA es parte de Nexus Portfolio una combinación de los mejores EAs a largo plazo que he creado para mi trading personal así como para la gestión de fondos privados. Este EA opera con XAGUSD (Plata) y XTIUSD (Petróleo). Es un gran complemento para una mayor diversificación junto con otros EAs. El algoritmo utiliza un modelo propio de IA basado en el sentimiento de los traders minori
    Nexus Stock Trader
    Thang Chu
    Asesores Expertos
    Nexus Stock Trader Live Signal ( comercio 3% Saldo de la Cuenta de Riesgo) Nexus EA mql5 canal público: Nexus Comunidad Chat Público Acerca de Nexus Stock Trader: Nexus Stock Trader es una MT5 Expert Advisor comercio de acciones de EE.UU.. La estrategia tratará de montar las tendencias a largo plazo de varias semanas de las mayores acciones de capitalización bursátil en el mercado de EE.UU.. El EA limita el riesgo por un ajustado pero eficaz trailing stop. Lista de valores: AAPL, ADBE, AMD, AMZ
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario