Phoenix Hedge Pro

Phoenix Hedge Pro EA - Sistema de negociación de cobertura profesional

Solución avanzada de trading automatizado con gestión inteligente del riesgo para MetaTrader 5

Visión general

Phoenix Hedge Pro EA es un sofisticado sistema de trading automatizado que combina la mecánica de cobertura con la gestión progresiva de lotes. Diseñado para un rendimiento consistente a través de los principales pares de divisas con características de seguridad integradas para proteger el capital comercial.

Características principales

Sistema de cobertura inteligente

Gestiona automáticamente las inversiones de posición con una progresión de lote calculada. Cuando las operaciones se mueven de forma desfavorable, el sistema cierra la posición original y abre una operación en sentido contrario con un tamaño de lote mayor. Las operaciones exitosas restablecen el sistema al tamaño de lote base.

Protección avanzada contra riesgos

Supervisión en tiempo real de las pérdidas con cierre automático de la posición cuando se superan los umbrales de riesgo. Los límites diarios configurables de pérdidas y ganancias proporcionan una protección adicional del capital. La limitación del paso máximo de martingala impide el crecimiento ilimitado del tamaño de la posición.

Estrategia multiindicador

Combina RSI, medias móviles, MACD y ATR para una identificación de operaciones de alta probabilidad. Incluye filtros de fuerza de tendencia para evitar condiciones extremas de mercado. Los filtros de diferencial y volatilidad garantizan un momento de entrada óptimo.

Cuadro de mandos profesional

Interfaz limpia que muestra las métricas de la cuenta en tiempo real, las estadísticas de la tasa de ganancias, el estado actual de la martingala, las posiciones activas y las órdenes pendientes. Los marcadores visuales de los gráficos muestran los precios de entrada, los niveles de toma de beneficios y la colocación de órdenes de cobertura.

Configuración flexible

Parámetros totalmente personalizables, incluidos el tamaño del lote inicial y el multiplicador, las distancias de toma de beneficios y cobertura, los pasos máximos y los límites de reducción, las restricciones de tiempo de negociación y la configuración de los indicadores.

Funcionamiento

El EA analiza las condiciones del mercado utilizando múltiples indicadores técnicos para identificar oportunidades de negociación. Cada posición incluye objetivos automáticos de toma de beneficios y órdenes de cobertura precalculadas. Cuando el precio alcanza la toma de beneficios, la operación se cierra con ganancias y se restablece el tamaño del lote. Si el precio se invierte y activa la orden de cobertura, la posición original se cierra y se abre una nueva operación opuesta con un tamaño de lote mayor.

Rendimiento probado

Probado con éxito en seis pares de divisas principales: GBPUSD, EURUSD, AUDCAD y EURGBP. Pruebas realizadas utilizando las condiciones del broker Exness con un apalancamiento de 1:500 y un capital inicial de 100 dólares estándar o una cuenta de 10.000 céntimos, demostrando resultados consistentes en diversas condiciones de mercado.

Características de seguridad

  • Protección contra caídas basada en porcentajes con cierre automático
  • Limitación del paso máximo de martingala
  • Límites diarios de pérdidas y ganancias
  • Filtrado de spreads altos
  • Control de entrada basado en la volatilidad
  • Filtro de distancia MA200 para la fuerza de la tendencia
  • Horario de negociación configurable

Requisitos

  • Plataforma: MetaTrader 5 Cuenta Exness Cent
  • Apalancamiento: 1:500 o superior recomendado
  • Capital mínimo: $10.000 standart, o $10.000 cent ($100) o superior
  • Mejor rendimiento: Principales pares de divisas con condiciones estables
  • Recomendado: Alojamiento VPS para operar 24/7

Aviso importante

⚠️ Este EA utiliza estrategias de tamaño de lote progresivo que conllevan riesgos inherentes. Es esencial realizar pruebas de demostración antes de utilizarlo en vivo. Configure los parámetros de acuerdo con su tolerancia al riesgo y el tamaño de su cuenta. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder.


