Prizmal Logic

Este Asesor Experto se basa en una estrategia de trading definida por reglas claras.
La estrategia se centra en identificar condiciones específicas del mercado en lugar de mantener una exposición constante.
El sistema analiza el comportamiento del precio, las características de la volatilidad y factores temporales.
Estos elementos se utilizan para determinar si las condiciones actuales justifican la participación en el mercado.
Las operaciones se abren únicamente cuando varios criterios predefinidos están alineados.
Si dichas condiciones no se cumplen, el Asesor Experto permanece inactivo.
Como resultado, la actividad de trading no es uniforme.
Pueden existir períodos sin ninguna operación.
Esto puede incluir días completos sin posiciones abiertas.
Al mismo tiempo, durante fases de mercado favorables, el sistema puede ejecutar múltiples operaciones en un intervalo de tiempo relativamente corto.
Este comportamiento es intencional y refleja la estructura interna de la estrategia.
Los períodos de inactividad indican que las condiciones del mercado han sido filtradas.
El aumento de la actividad señala que el mercado coincide con el modelo operativo de la estrategia.
La gestión del riesgo está integrada directamente en la lógica de trading.
Cada operación se abre con parámetros de protección predefinidos.
El sistema evita técnicas basadas en la acumulación de posiciones o en una exposición no controlada.
Este Asesor Experto está diseñado para usuarios que comprenden que la consistencia en el trading automatizado proviene de una selección disciplinada de condiciones y no de una actividad constante.
La paciencia durante períodos de baja actividad y la aceptación de una frecuencia variable de operaciones son aspectos esenciales del uso adecuado del sistema.
Características Clave
- No emplea técnicas de trading de alto riesgo como martingala, grid o promediado de posiciones
- Permite hasta 1 posiciones abiertas al mismo tiempo
- Cada operación está protegida por un Stop Loss predefinido
- Diseñado para una operación sencilla utilizando la configuración predeterminada
- Incorpora filtros de tiempo y noticias para reducir la exposición durante períodos de comportamiento anormal del precio, incluyendo movimientos bruscos y gaps
- Soporta la función de Break-even para proteger las ganancias una vez que la operación se mueve a favor
- Soporta la función de Trailing Stop para asegurar beneficios a medida que el mercado se mueve
- Asesor Experto (EA) totalmente automatizado
|Recomendaciones
|Par de divisas:
|XAUUSD
|Marco temporal:
|M15
|Depósito mínimo:
|500 USD
|Apalancamiento:
|1:30 o superior
|Modo de trading:
|Hedging / Netting
|Tipo de cuenta:
|Standard, ECN, Raw, Cent, Micro
|Moneda de la cuenta:
|USD, EUR, GBP, JPY, CAD, etc. (Cualquier divisa mayor y la mayoría de las otras)
|Nivel de riesgo señal:
|0.015
|Niveles de riesgo
|Drawdown esperado
|0.01
|15%
|0.02
|25%
|0.03
|35%
PrizmaL: Cuando el trading se convierte en arte
Desarrollar un robot de trading es similar a componer una sinfonía o escribir una novela.
No puedes simplemente esparcir notas; la armonía es esencial.
Así es exactamente como se crea la serie PrizmaL.
Esto no es simplemente una colección de indicadores, sino una filosofía holística.
Dedico meses al análisis, pruebas y refinamiento para asegurar que recibas un producto donde cada detalle contribuye a la estabilidad general del sistema.
Mi enfoque no es teórico; está probado en batalla.
Los cimientos de esta serie fueron establecidos por una estrategia que se convirtió en Medallista de Plata del legendario MQL5 Automated Trading Championship 2008, generando más del 1,500% de beneficio en solo tres meses.
Hoy, utilizo y evoluciono esos mismos principios ganadores, ofreciéndote herramientas construidas con respeto tanto por el mercado como por tu capital.
Precios y Distribución
Precio de lanzamiento actual: $799
Este Asesor Experto sigue un modelo de precios escalonado.
El precio se ajusta gradualmente a medida que avanza la distribución.
Se aplica un modelo de distribución controlada.
El número de copias distribuidas se limita intencionalmente para reducir el impacto potencial de una concentración excesiva de la estrategia en el mercado y para preservar condiciones de ejecución estables.
El precio objetivo final para este Asesor Experto es $2499
