Prizmal Logic

Señal de trading en tiempo real

Monitoreo público de la actividad de trading en tiempo real:

https://www.mql5.com/es/signals/2353471



Información oficial

Perfil del vendedor

Canal oficial



Manual de usuario

Instrucciones de configuración y uso:

Ver manual de usuario

Este Asesor Experto se basa en una estrategia de trading definida por reglas claras.

La estrategia se centra en identificar condiciones específicas del mercado en lugar de mantener una exposición constante.



El sistema analiza el comportamiento del precio, las características de la volatilidad y factores temporales.

Estos elementos se utilizan para determinar si las condiciones actuales justifican la participación en el mercado.



Las operaciones se abren únicamente cuando varios criterios predefinidos están alineados.

Si dichas condiciones no se cumplen, el Asesor Experto permanece inactivo.



Como resultado, la actividad de trading no es uniforme.

Pueden existir períodos sin ninguna operación.

Esto puede incluir días completos sin posiciones abiertas.



Al mismo tiempo, durante fases de mercado favorables, el sistema puede ejecutar múltiples operaciones en un intervalo de tiempo relativamente corto.

Este comportamiento es intencional y refleja la estructura interna de la estrategia.



Los períodos de inactividad indican que las condiciones del mercado han sido filtradas.

El aumento de la actividad señala que el mercado coincide con el modelo operativo de la estrategia.



La gestión del riesgo está integrada directamente en la lógica de trading.

Cada operación se abre con parámetros de protección predefinidos.

El sistema evita técnicas basadas en la acumulación de posiciones o en una exposición no controlada.



Este Asesor Experto está diseñado para usuarios que comprenden que la consistencia en el trading automatizado proviene de una selección disciplinada de condiciones y no de una actividad constante.

La paciencia durante períodos de baja actividad y la aceptación de una frecuencia variable de operaciones son aspectos esenciales del uso adecuado del sistema.

Características Clave

No emplea técnicas de trading de alto riesgo como martingala, grid o promediado de posiciones

Permite hasta 1 posiciones abiertas al mismo tiempo

Cada operación está protegida por un Stop Loss predefinido

Diseñado para una operación sencilla utilizando la configuración predeterminada

Incorpora filtros de tiempo y noticias para reducir la exposición durante períodos de comportamiento anormal del precio, incluyendo movimientos bruscos y gaps

Soporta la función de Break-even para proteger las ganancias una vez que la operación se mueve a favor

Soporta la función de Trailing Stop para asegurar beneficios a medida que el mercado se mueve

Asesor Experto (EA) totalmente automatizado

Recomendaciones Par de divisas: XAUUSD Marco temporal: M15 Depósito mínimo: 500 USD Apalancamiento: 1:30 o superior Modo de trading: Hedging / Netting Tipo de cuenta: Standard, ECN, Raw, Cent, Micro Moneda de la cuenta: USD, EUR, GBP, JPY, CAD, etc. (Cualquier divisa mayor y la mayoría de las otras) Nivel de riesgo señal: 0.015 Niveles de riesgo Drawdown esperado 0.01 15% 0.02 25% 0.03 35%

PrizmaL: Cuando el trading se convierte en arte

Desarrollar un robot de trading es similar a componer una sinfonía o escribir una novela.

No puedes simplemente esparcir notas; la armonía es esencial.

Así es exactamente como se crea la serie PrizmaL.



Esto no es simplemente una colección de indicadores, sino una filosofía holística.

Dedico meses al análisis, pruebas y refinamiento para asegurar que recibas un producto donde cada detalle contribuye a la estabilidad general del sistema.



Mi enfoque no es teórico; está probado en batalla.

Los cimientos de esta serie fueron establecidos por una estrategia que se convirtió en Medallista de Plata del legendario MQL5 Automated Trading Championship 2008, generando más del 1,500% de beneficio en solo tres meses.

Hoy, utilizo y evoluciono esos mismos principios ganadores, ofreciéndote herramientas construidas con respeto tanto por el mercado como por tu capital.



Precios y Distribución

Precio de lanzamiento actual: $799



Este Asesor Experto sigue un modelo de precios escalonado.

El precio se ajusta gradualmente a medida que avanza la distribución.



Se aplica un modelo de distribución controlada.

El número de copias distribuidas se limita intencionalmente para reducir el impacto potencial de una concentración excesiva de la estrategia en el mercado y para preservar condiciones de ejecución estables.



El precio objetivo final para este Asesor Experto es $2499

Advertencia

Este Asesor Experto se distribuye exclusivamente a través del sitio web de MQL5.

Cualquier tercero que afirme representarme u ofrezca este EA fuera de la plataforma oficial de MQL5 no está autorizado. Por favor, bloquee y reporte dichos contactos como spam.

Las compras realizadas en fuentes distintas al sitio web de MQL5 pueden implicar versiones no autorizadas o modificadas.

Estas versiones pueden no funcionar según lo previsto y no son elegibles para actualizaciones o soporte oficial.

Descargo de responsabilidad

El trading en los mercados financieros implica riesgos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

El Asesor Experto se proporciona "tal cual", y el usuario es responsable de la gestión adecuada del riesgo.

