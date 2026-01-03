Gold Brick Pro
- Asesores Expertos
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Versión: 1.26
- Activaciones: 5
Gold Brick Pro es un sistema de negociación automatizado para XAUUSD, centrado en la precisión, la estabilidad y la ejecución disciplinada en entornos altamente volátiles.
El asesor se basa en una arquitectura analítica multinivel que analiza la estructura del mercado en tiempo real, filtra el ruido y genera decisiones de negociación sólo cuando las condiciones están estadísticamente justificadas.
El sistema opera estrictamente sobre datos y no utiliza martingalas, estrategias de rejilla ni promedios incontrolados.
Lógica de trabajo
En su núcleo se encuentra un núcleo analítico que combina
-
análisis de patrones,
-
evaluación de regímenes de volatilidad,
-
filtrado estructural de escenarios de mercado,
-
lógica de protección integrada.
Cada operación se somete a una verificación multifactorial. Sólo se permite la entrada si se confirma la estructura del mercado y el nivel de riesgo es aceptable. Esto reduce el número de operaciones aleatorias y mejora la resistencia en condiciones de mercado volátiles.
Características principales
-
Sistema de entrada multifactor
Análisis de dirección, impulso, estructura de volatilidad y zonas de liquidez.
-
Adaptación a la volatilidad
Los parámetros internos se ajustan dinámicamente al régimen actual del mercado.
-
Módulo de protección
Control del riesgo, filtrado de movimientos anormales, limitación de la actividad de negociación en condiciones desfavorables.
-
Disciplina algorítmica
Todas las decisiones se toman automáticamente sobre la base de cálculos, sin emociones ni intervención manual.
Arquitectura del sistema
- Cada componente es responsable de una fase específica del tratamiento de los datos del mercado:
- Corteza de volatilidad: Módulo analítico que clasifica el estado actual del mercado (calma, oleada direccional o ruido caótico). Define el "contexto" que influye en los ajustes de otros módulos.
- Capa de malla direccional: Módulo de identificación de tendencias o microtendencias. Probablemente utiliza cálculos de malla o agregación de múltiples marcos temporales para determinar la dirección del movimiento.
- Escáner de liquidez: Analiza el libro de órdenes y el tiempo y las ventas. Su objetivo es encontrar los niveles donde se concentran las grandes órdenes limitadas o stop-loss (dinero inteligente).
- Matriz de Ejecución de Precisión: El último filtro de entrada. Compara las señales de los módulos anteriores con la probabilidad histórica de éxito y selecciona el momento óptimo para entrar en una posición con el mínimo deslizamiento.
- Motor de Escudo de Estabilidad: Un sistema de gestión de riesgos que controla los drawdowns, los stop-loss dinámicos, los take-profit y protege el capital de condiciones anormales de mercado (cisnes negros).
Parámetros técnicos
-
Instrumento: XAUUSD (Oro)
-
Marco temporal recomendado: H1
-
Depósito recomendado: a partir de $500
-
Depósito mínimo: $100 (alto riesgo)
-
Apalancamiento mínimo: 1:40
-
Tipo de broker: cualquiera (se recomienda ECN con spreads bajos)
-
Martingala / rejilla / promedio agresivo: no se utiliza
Objetivo del sistema
Gold Brick Pro está diseñado para operadores que priorizan el análisis estructural del mercado, el riesgo controlado y el rendimiento algorítmico estable, en lugar de la frecuencia de las operaciones o la expansión agresiva de las posiciones.
Importante
Operar en los mercados financieros implica riesgo. Los resultados de las pruebas y la optimización no garantizan beneficios futuros. El usuario es el único responsable de seleccionar los parámetros y utilizar el Asesor Experto en una cuenta real.