Nova CHK Trader basiert auf dem Chaikin-Oszillator, einem volumengewichteten Indikator, der die Preisbewegung mit der Geldflussdynamik kombiniert. Indem er die Beziehung zwischen Akkumulation, Verteilung und Kursmomentum ausnutzt, identifiziert dieser EA Momente, in denen das institutionelle Interesse mit dem Ausbruchspotenzial übereinstimmt.

Der Nova CHK Trader jagt nicht der Volatilität hinterher - er liest die zugrunde liegende Absicht des Marktes. Mit einer Logik, die auf Chaikin-Momentum-Verschiebungen aufbaut, lokalisiert er frühe Richtungshinweise und bestätigt sie mit strukturierten Einstiegsregeln, was Ihnen einen taktischen Vorteil bei der Trendbestätigung und dem Erkennen von Umkehrbewegungen verschafft.

Dieser EA ist ideal für Händler, die eine volumenbasierte Logik zu schätzen wissen und saubere, entscheidende Signale suchen, die von der Markttiefe unterstützt werden.

Warum Händler den Nova CHK Trader wählen

Volumenbasierte Bestätigung:

Einstiegssignale werden durch Veränderungen der Richtung und Stärke des Chaikin Oscillators bestätigt - schwache oder wenig überzeugende Setups werden herausgefiltert.

Strategische Einstiegszonen:

Sucht nach Wendepunkten in Akkumulations-/Distributionsmustern, um Kursbewegungen zu antizipieren, bevor sie offensichtlich sind.

Disziplinierter Risikorahmen:

Jede Position verwendet einen festen Stop-Loss und eine Trailing-Logik. Kein Martingal. Kein Raster. Kein Überexposure.

Multi-Asset-Optimierung:

Geeignet für Devisen, Metalle, Indizes und Kryptowährungen - anpassbar über alle Zeitrahmen hinweg mit konsistenter Volumenlogik.

Effizient und transparent:

Saubere, übersichtliche Struktur und reaktionsschnelle Ausführung - entwickelt für Händler, die Klarheit und Kontrolle verlangen.

Eine kostenlose Demoversion ist im Strategy Tester verfügbar.

Während kein EA die zukünftige Performance garantiert, bietet Ihnen Nova CHK Trader ein System, das auf Volumenmomentum und Marktabsicht basiert.

Testen Sie die Demoversion und sichern Sie sich Ihr Exemplar zum Vorzugspreis, solange es noch verfügbar ist.



