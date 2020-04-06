Nova OBV Trader

Nova OBV Trader es una automatización avanzada del indicador On-Balance Volume (OBV ), que convierte la dinámica del volumen en bruto en señales comerciales procesables. Se basa en esta herramienta de impulso clásico para identificar cuando los movimientos de precios están respaldados por la participación real, no sólo las fluctuaciones vacías.

En lugar de reaccionar ante picos superficiales o falsos repuntes, Nova OBV Trader se centra en el flujo más profundo de la presión del mercado. Cuando el precio se alinea con el volumen, actúa con decisión. Cuando la confirmación está ausente, espera con disciplina.

Este EA se basa en la calidad por encima de la cantidad, filtrando las configuraciones débiles y centrándose en las operaciones en las que el peso del volumen da convicción.

Por qué los operadores eligen Nova OBV Trader

  • Lógica OBV, totalmente automatizada:
    Implementa el cálculo original del Volumen en Balance con reglas precisas de entrada y salida.

  • Señales basadas en el volumen:
    Sólo opera cuando el movimiento del precio está confirmado por cambios de volumen, evitando rupturas poco fiables.

  • Gestión disciplinada del riesgo:
    Cada posición tiene un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala ni rejilla.

  • Eficacia entre mercados:
    Eficaz en divisas, índices, metales y criptomonedas, optimizado para gráficos de H1 a diarios.

  • Sencillo, claro y fiable:
    Ejecución simplificada, reglas transparentes y sin complicaciones.

Una demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.
Ningún EA garantiza el rendimiento futuro - pero Nova OBV Trader proporciona una forma estructurada de aprovechar el poder del impulso respaldado por el volumen.

Pruebe la demo hoy y asegúrese su precio con descuento.


